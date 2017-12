Linux bez vírusov?

O Linuxe sa možno dočítať a dopočuť veľa rôznych silných vyhlásení, či už pozitívnych alebo negatívnych. Jedným z nich je aj to, že na Linuxe neexistujú vírusy.

4. okt 2001 o 0:00

Ako to už býva pri väčšine podobných tvrdení, je to len čiastočná pravda. Vírusy pre Linux existujú. Je ich však neporovnateľne menej ako pre Windows a žiaden sa ešte výraznejšie nerozšíril ani nespôsobil väčšie škody.

Dôvodov je niekoľko. V prvom rade ešte stále Linux používajú skôr pokročilí používatelia alebo beží na serveroch, ktoré spravujú spravidla odborníci. Taktiež programov na všetky činnosti (aj na elektronickú poštu) existuje pre Linux značné množstvo a žiaden z nich nie je taký dominantný ako Microsoft Outlook pre Windows. Bezpečnostných dier v programoch s otvoreným kódom je väčšinou menej a opravy sú prakticky vždy k dispozícii hneď po objavení chyby.

Aj keby došlo k aktivácii deštrukčnej funkcie vírusu, tento by mohol vymazať jedine súbory používateľa, ktorý ho spustil. Funkčnosť dobre nakonfigurovaného počítača to nijako neovplyvní a ak sa robia pravidelné archivácie, ani takáto strata dát nebude veľmi závažná. Linux ako viacužívateľský systém umožňuje bez problémov súčasný beh aplikácií pod rôznymi používateľmi, preto je možné (a rozumné) používať na prístup na internet iné konto ako na bežnú prácu; tým sa riziko straty dát hoci aj po aktivácii vírusu minimalizuje.

Na druhej strane nové grafické prostredia typu KDE či GNOME už sprístupňujú Linux aj začiatočníkom a nástroje v nich sa jednoduchosťou už vyrovnajú Windows, čo však zvyšuje aj riziko vírusov. Používateľ si taktiež môže (hlavne na domácom počítači) nechtiac nastaviť niektoré parametre nesprávne.

Stručne povedané: pre Linux je vírusov málo hlavne z dôvodu jeho relatívne malej rozšírenosti. Grafické aplikácie a zlé nastavenie ho môžu urobiť rovnako zraniteľným ako Windows. Jeho architektúra však umožňuje veľmi jednoducho minimalizovať negatívny dopad vírusov, navyše bez nutnosti kupovania ochranného softvéru.

(pv)

Základné opatrenia proti vírusom

– Nespúšťajte žiadne programy, ktoré prídu cez e-mail, kým ste si nie istý, že sú „čisté“.

– Ak presne neviete, čo robíte, neklikajte na súbory s príponami VBS, PIF alebo BAT (ak vám Windows skrýva prípony súborov, uvidíte ju iba cez „Vlastnosti“).

– Zakážte makrá v neznámych dokumentoch, respektíve ak ich naozaj nepotrebujete, zakážte ich vždy.

– Archivujte súbory v pravidelných intervaloch mimo počítača.

Ďalšou radou by mohlo byť „nepoužívajte na e-mail programy od Microsoftu“. Nie preto, že by boli zlé (i keď aj to mnohí tvrdia). Hlavným dôvodom je, že sú najrozšírenejšie, preto sú najčastejším cieľom tvorcov vírusov. Navyše v snahe o čo najjednoduchšie ovládanie výrazne sťažujú odhalenie nebezpečných príloh. (pv)