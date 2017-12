Laická obrana proti vírusom

4. okt 2001 o 0:00

Základné opatrenia proti vírusom by už mal poznať každý používateľ počítača napriek tomu vírusov stále pribúda. Napriek všetkým radám sa totiž stále nájde dosť ľudí, ktorí sa dajú zlákať peknou ikonkou či lákavým textom, a ďalšia vírusová epidémia je na svete. Aj autori vírusov sú stále prefíkanejší: vedia napríklad vybrať nejaký súbor z disku používateľa a ten rozoslať na všetky adresy v adresári – samozrejme s pripojeným vírusom. Na takýto vírus už klasická výstraha (neotvárajte prílohu s názvom „XY“) nepomôže. Čo teda robiť? Vzhľadom na to, že Slovensko nie je anglicky hovoriacou krajinou, nie je to až také komplikované:

1. Neotvárajte prílohy správ s anglickým textom! Aj keď to na prvý pohľad môže znieť veľmi jednoducho, v praxi je to veľmi účinné. Ak dostanete od niekoho, s kým si normálne píšete po slovensky, e-mail s anglickým textom, je to takmer určite vírus. A to aj keď je hlavička priloženého súboru po slovensky. Na druhej strane e-mail so slovenským textom nemôžete automaticky považovať za bezpečný.

2. Skontrolujte štýl. Takmer každý človek má pri písaní osobitý štýl: používa len malé alebo veľké písmená, špecifický podpis apodobne. Ak vám teda príde e-mail nezodpovedajúci štýlu odosielateľa, dávajte si pozor; najmä ak obsahuje prílohu. Tento spôsob je užitočný najmä ak si s niekým dopisujete po anglicky.

3. Dávajte si pozor, čo spúšťate. Windows štandardne skrýva prípony súborov, čo mnohé vírusy využívajú. Napríklad ak je súbor nazvaný „obrazok.jpg.exe“, používateľ uvidí iba „obrazok.jpg“. Bude sa preto domnievať, že si ide pozrieť obrázok, a pritom spustí program. Outlook v snahe „uľahčiť“ ovládanie ani neumožňuje zistiť typ súboru, takže je lepšie prílohu najprv uložiť na disk a cez „Vlastnosti: („Properties“) zistiť jej typ.

Autori vírusov sú stále schopnejší a prefíkanejší a bezchybných programov sa asi tak skoro nedočkáme. Napriek tomu možno dodržiavaním jednoduchých pravidiel riziko nakazenia vírusom minimalizovať.