Nebezpečenstvo vírusov: verte tým, ktorí preháňajú

4. okt 2001 o 0:01

Za vírus možno z určitého pohľadu považovať aj obťažujúcu nevyžiadanú správu, dokonca aj správu zaslanú na mobilný telefón. Vľavo „SMS-portrét“ Usámu bin Ládina – týmto obrázkom zaplavili jeho prívrženci minulý týždeň mobilné siete v Pakistane. Vpravo „žart“, ktorý začal kolovať hneď po atentáte v New Yorku s textom v arabčine: „Zasiahol som a neminul som.“ FOTO – TASR a REUTERS

Keby nárast počtu vírusov v elektronickej pošte ďalej pokračoval terajším tempom, internet by sa mohol stať v blízkej budúcnosti absolútne nepoužiteľným ako nástroj komunikácie. Množstvo infikovaných e-mailov putujúcich medzi používateľmi by bolo totiž také obrovské, že ľudia bez nástrojov na kvalitnú ochranu pred vírusmi by radšej jednoducho prestali e-mail používať, domnieva sa Mark Sunner, šéf technologického oddelenia spoločnosti MessageLabs, ktorá sa zaoberá e-mailovou bezpečnosťou.

Podľa zistení tejto firmy je v súčasnosti vírusom infikovaná jedna z každých tristo e-mailových správ. Pred rokom to pritom bola len jedna zo sedemsto správ. Rýchle zvyšovanie počtu, ale aj kvality vírusov by mohlo podľa odhadov MessageLabs do roku 2007-2008 viesť k zvýšeniu počtu infikovaných správ na desať percent všetkej elektronickej pošty, do roku 2013 až päťdesiat percent. Ide pritom o odhad priemernej celoročnej úrovne: v čase, keď sa objaví nový inteligentný vírus, sa percento infikovania podstatne zvyšuje.

„Problém vírusov nie je nafúknutý, je skutočný. A sám sa nevyrieši,“ hovorí M. Sunner. „Kvôli zvyšovaniu počtu vírusov a prieniku ich hybridov, ktoré útočia na všetkých frontoch, internet neskolabuje – ale nepochybne prestane byť taký užitočný, ako dnes, prestane byť takým dobrým spôsobom komunikácie,“ hovorí M. Sunner. „Používatelia totiž začnú považovať všetky prílohy e-mailov za nedôveryhodné a spoločnosti môžu obmedziť používanie počítačových sietí kvôli obrovskému množstvu infikovaných dokumentov, ktoré pre nich predstavujú nebezpečenstvo.“

Spoločnosť MessageLabs, ktorá zachytáva vírusy ešte priamo v internetovej sieti pred príchodom na počítače, tento rok zaznamenala najviac vírusov typu SirCam, na ďalších miestach „popularity“ sa umiestnili Melissa, Anna Kournikova a I love you.

Vírusy v e-mailoch – štatistika a predpoveďrok

1999 vírus obsahoval jeden z 1400 e-mailov

2000 jeden zo 700

2001 jeden z 300

2004 jeden z 10

2008 jeden z desiatich

2013 každý druhý e-mail infikovaný

2015 tri zo štyroch e-mailov infikované

Zdroj: MessageLabs