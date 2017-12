Týždeň vo vede

(27. 9.-3. 10. 2001)

4. okt 2001 o 0:00

* Podľa Kevina Trenbertha a Julie Caronovej z National Center for Atmospheric Research (USA), zemská atmosféra ročne v oblasti okolo 35. stupňa zemepisnej šírky zabezpečuje v rámci prenosu tepla z trópov k pólom na severnej pologuli 78 percent celkového rozsahu, na južnej dokonca 92 percent, čo je v porovnaní s oceánmi oveľa viac, než vedci predtým odhadovali.

* Nórski vedci z University of Bergen na čele s Haraldom Furnesom spolu s americkým a kanadským kolegom zistili, že 20–90 percent korózie vo vrchných 300 m a až 10 percent 500 m pod dnom v novej aj staršej oceánskej kôre, vzniknutej superrýchlym stuhnutím lávy, spôsobujú mikrochodbičky baktérií, ktoré sa takpovediac prehrýzli čadičovou sklovinou.

* Americkí chemici na čele s Christopherom Bardeenom z University of Illinois pomocou čelnej kolízie dvoch laserových paprskov zmerali pohyby chromatínu (akýchsi balíčkov DNA) v jadre živej bunky z pokožky žaby. Nie sú výrazné, ide o akési kmitanie dookola, spojené s narážaním do iných molekúl. Dokladá to dôležitosť difúzie v bunkovom jadre.

* Sonda MAP (Microwave Anisotropy Probe), vypustená NASA 30. júna 2001, úspešne dorazila s využitím gravitácie Mesiaca do kvázi-stabilnej pozície v bode L2, ktorý leží vyše 1,5 milióna km od Zeme na jej od Slnka odvrátenej strane. Tam začne veľmi presne skenovať zvyškové žiarenie z veľkého tresku, najstaršie svetlo vo vesmíre. Prvá celooblohová mapa bude hotová v decembri 2002.

* Nemeckým vedcom z Max-Planck-Institut für medizinische Forschung v Heidelbergu sa pod vedením Winfrieda Denka podarilo chirurgicky umiestniť na hlavu krysy miniatúrny mikroskop na unikátne sledo- vanie jednotlivých neurónov v mozgu živého, vedome sa správajúceho zvieraťa. Neuróny osvetľuje optické vlákno, ktoré tiež sníma cieľovú oblasť.

* Podľa amerických lekárskych bádateľov Christiana Leeuwenburgha a kol. z University of Florida nadmerné dávky vitamínu C škodia osobám s krvnými podliatinami, natiahnutými svalmi a zápalovými ochoreniami – to všetko totiž vedie k produkcii voľného železa, ktoré potom reakciou s vitamínom C spôsobuje „hrdzavenie tela“. Rovnako je to pri antioxidante NAC (n-acetyl-cisteín). Ak beriete železo v tabletkách, antioxidanty radšej obmedzte.

* Telesná aktivita a cvičenie účinne pôsobia proti depresívnym stavom. Podľa pilotnej štúdie, ktorú vykonali britskí vedci z Nottingham Trent University na čele s Ellen Bilettovou, za to môže fenyletylamín, prirodzený produkt metabolizmu, chemickou štruktúrou blízky amfetamínom. Môže byť súčasťou „bežeckej eufórie“, spojovanej s prirodzenými endorfínmi v mozgu.