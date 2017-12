NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

DVD prehrávač do vrecka

13. jan 2004 o 22:30 Milan Gigel

Dopriať si hudbu na cestách nie je dnes už ničím netradičným. Trochu iná situácia však vládne pri videu, ktoré si zväčša vychutnávame na notebooku. Spoločnosť WinStar predstavila prenosný multimediálny prehrávač, ktorý je menším bratom stolných prehrávačov - samozrejme so zabudovaným zobrazovacím farebným TFT LCD displejom. Tento plne integrovaný systém umožňuje prehrávanie filmov na DVD a CD nosičoch, ktoré sú uložené vo formátoch MPEG-1. V praxi to znamená plnú podporu prehrávania VideoCD, Super VideoCD a DVD médií kdekoľvek v teréne, či už v prírode, na chate alebo v aute. Podporované sú, samozrejme, i hudobné a MP3 nosiče. Batérie zabezpečia na jedno nabitie približne trojhodinovú prevádzku, k dispozícii je i špeciálna montážna sada do auta s možnosťou pripojenia externého napájania.

Orientačná cena: 285 dolárov, www.win-star.com/dvd

Na zálohy i na pamäťové karty

Spoločnosť Western Digital predstavila nové kombinované úložné zariadenie, ktoré spája do jediného celku externý pevný disk, čítačku pamäťových kariet a USB rozbočovač. V útrobách premyslenej kompaktnej konštrukcie z hliníka s názvom Media Center nachádzame pevný disk v kapacitných variantoch 160, 200 a 250 gigabajtov, ktorý pochádza zo série WD Caviar Special Edition. Sprievodný softvér, ktorý je súčasťou dodávky, otvára možnosti pre jednoduché a prístupné zálohovanie dát uložených na pripojenom počítači, a to stlačením jediného tlačidla.

Aby sme však nezabudli na multimédiá, vsunutá pamäťová karta jedného z formátov CompactFlash Type I/ II, IBM Microdrive, SmartMedia, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMedia Card alebo SD Card môže byť načítaná na počítači alebo priamo zduplikovaná na pevný disk, čo sprístupňuje jednoduchú archiváciu digitálnych fotografií a podobne. Zariadenie možno pripojiť k stolnému počítaču alebo notebooku prostredníctvom jedného z rýchlych rozhraní USB 2.0 alebo FireWire.

Cena približne 304 eur, www.westerndigital.com/en/products/Products.asp?DriveID=75