Šikovný prehrávač multimédií

13. jan 2004 o 22:25 Milan Gigel

Rozsah funkcií prehrávača Quintessential Player dôkladne kopíruje možnosti poskytované konkurenčnými balíkmi, okrem nich však ponúka aj niečo navyše. Prostredníctvom nainštalovaných kodekov (MP3, OGG, DivX a podobne) systém umožňuje prehrávanie zvuku aj obrazu, zároveň si ho však môžete doplniť a upraviť podľa vlastných predstáv prostredníctvom „pluginov", rozširujúcich modulov.

Počas prehrávania systém zabezpečuje vizualizáciu grafickými efektmi. Prehrávanie hudobných médií možno ovplyvniť nastavením ekvalizéra, aplikovaním výstupných filtrov pre plynulý prechod medzi skladbami, rušením medzier a opakovania zvolenej časti skladby. Nechýba ani brána k čoraz populárnejším DSP modulom, ktoré sprístupňujú zvukové efekty pre prehrávané skladby.

Okrem lokálne umiestnených súborov a Audio CD nosičov sa dajú prehrávať i médiá umiestnené na internete a internetové rádiá, pre ktoré je umožnený priamy zápis vysielania na pevný disk pre neskoršie vypočutie. S programom môžete, samozrejme, prehrávať aj videá. Podpora titulkov však priamo zabudovaná nie je, musíte preto siahnuť k externým modulom, akým je napríklad Direct VobSub.

Ďalšou zo špecialít je zabudovaný enkodér, ktorý slúži pre záznam hudobných nosičov do wav alebo mp3 súborov, pre ich použitie pri prehrávaní alebo nahratie do prenosného mp3 prehrávača. Aby bola práca čo najjednoduchšia, systém si z internetu pri digitálnej extrakcii zistí všetky potrebné dáta pre popísanie skladieb. Samozrejmosťou je možnosť okamžitého zápisu digitalizovaných skladieb priamo do prehrávača.

Pre tých najnáročnejších sú k dispozícii i funkcie ovládania z príkazového riadku. Vopred je teda možné pripraviť všetky potrebné príkazy, ktoré sa majú pri prehrávaní vykonať.

Quintessential Player je teda skutočne prepracovaným prehrávačom s množstvom funkcií, navyše „za pekné oči" - čiže zadarmo.

(www.quinnware.com , freeware, 2,5 MB)