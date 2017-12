Apple: hudba veľkosti vizitky

Firma Apple urobila z originálnych prekvapení pri predvádzaní nových produktov normu, novinku z minulého týždňa však skutočne nikto nečakal: jej úspešný MP3 prehrávač do vrecka iPod bude od leta pod vlastnou značkou predávať aj konkurenčný Hewlett-Packar

13. jan 2004 o 22:30

Šéf firmy Apple Steve Jobs minulý týždeň v San Franciscu predviedol nový miniatúrny prehrávač iPod.

FOTO - REUTERS

d. HP sa rozhodol zrušiť vývoj vlastného prehrávača aj internetového obchodu a prehrávače preňho bude vyrábať Apple - budú však niesť značku HP a predávať sa v jeho distribučnej sieti. Nový prehrávač ponesie aj iné meno a bude mať farbu „HP modrej".

Pre Apple znamená dohoda s druhým najväčším výrobcom počítačov na svete veľký úspech a šancu osloviť majiteľov počítačov na dominantnej platforme Windows. HP totiž bude do všetkých svojich nových počítačov zároveň „montovať" prístup k internetovému obchodu s hudbou Apple iTunes.

Prekvapujúce oznámenie zároveň signalizuje zmenu základnej stratégie Apple. Firma si totiž doteraz svoje originálne produkty žiarlivo strážila a zväčša nepredávala licencie na ich výrobu iným podnikom. Pri svojich počítačoch napríklad stanovila také vysoké licenčné poplatky, aby o výrobu nik neprejavil záujem.

HP a Apple navyše doteraz neboli partnemi a úroveň ich spolupráce sa dá opísať len dvoma legendárnymi historkami. Podľa prvej súčasný šéf Apple Steve Jobs ešte ako tínedžer zavolal zakladateľovi HP Williamovi Hewlettovi, aby ho požiadal o zvyšné elektronické súčiastky, ktoré by mohol použiť pre svoj experimentálny počítač. Druhý zakladateľ Apple Stephen Wozniak vtedy dokonca pre HP pracoval, a tak musel šéfom firmy novonavrhnutý počítač ponúknuť v roku 1976 na odpredaj. HP sa počítač nezdal zaujímavý a dovolil Wozniakovi s Jobsom začať ho vyrábať a urobiť z neho legendu pod vlastnou značkou.

Sám HP dáva dohodou s Apple podľa New York Times svojmu dlhoročnému partnerovi Microsoftu najavo, že ho „nebude nasledovať vždy a všade". Microsoft sa chystá spustiť tento rok svoj vlastný hudobný obchod a podľa jeho predstaviteľov dohoda Apple a HP „obmedzí spotrebiteľom možnosť voľby". Šéfka HP Carly Fiorina na to reagovala slovami, že „ďalšou veľkou vecou" v počítačovom priemysle nebude nové zariadenie alebo softvér, ale to, keď začnú rôzne systémy konečne spolupracovať - preto je prepojenie doteraz vzdialených platforiem správnym krokom.

iPod sa zmenšuje

Apple minulý týždeň predstavil aj nový, menší model prehrávača iPod, ktorý má veľkosť vizitky a váži len sto gramov. Na „iPod mini" sa zmestia štyri gigabajty dát (okolo tisíc piesní) a bude stáť o 50 dolárov menej, ako väčší model, teda okolo 7800 korún. Namiesto flash pamäte v ňom bude zabudovaný miniatúrny pevný disk.

Podľa Apple je klasický iPod v súčasnosti „najúspešnejší produkt v oblasti spotrebnej elektroniky" na svete - od uvedenia pred dvoma rokmi sa predali dva milióny kusov a jeho podiel na trhu MP3 prehrávačov je 31 percent, hoci patrí medzi drahšie modely.

Ďalšou novinkou od Apple je softvér „Garážová kapela", ktorý umožňuje profesionálne nahrávanie a mixovanie hudby. Obsahuje viac ako tisíc pripravených hudobných slučiek a 50 rôznych nástrojov. (tb, bbc, reuters)