Vedci našli cestu k vyriešeniu hádanky antraxu

V čase zvýšených obáv z možného útoku teroristov biologickými zbraňami, vrátane sneti slezinnej, známej ako antrax, americkí vedci v pondelok zverejnili významný úspech. Oznámili, že dosiahli prielom v chápaní molekulárnych postupov spúšťaných smrteľným .

4. okt 2001 o 0:00

V čase zvýšených obáv z možného útoku teroristov biologickými zbraňami, vrátane sneti slezinnej, známej ako antrax, americkí vedci v pondelok zverejnili významný úspech. Oznámili, že dosiahli prielom v chápaní molekulárnych postupov spúšťaných smrteľným toxínom tejto baktérie a otvorili si tak cestu k vývoju jeho protilátky.

Vedci z Harvardskej lekárskej fakulty pod vedením genetika Wiliama Dietricha napísali v odbornom časopise Current Biology, že identifikovali gén, vďaka ktorému sú niektoré myši odolné proti antraxu. Vedci sa domnievajú, že sa vyskytuje aj u ľudí. Gén zvyšuje obrannú reakciu imunitných buniek organizmu na toxín uvoľnený baktériou.

Sneť slezinnú spôsobuje baktéria, ktorá žije v hovädzom dobytku a prenáša sa na človeka. Je považovaná za možnú biologickú zbraň vzhľadom na rýchle šírenie sa a vysokú, asi 90-percentnú úmrtnosť nakazených ľudí. Toxín, ktorý produkuje, zabíja biele krvinky nazývané makrofágy, ktoré sú zodpovedné za boj s infekciou. Súčasná vakcína poskytuje istú ochranu, ale je ťažko dostupná. Vedci preto hľadali iné cesty riešenia problému. Dietrich povedal, že ak vedci dokážu narušiť baktériu sneti slezinnej antibiotikami a potom zablokovať jej toxín protilátkou, „poskytuje to nádej na zastavenie choroby u neočkovaného pacienta“. Podobne aj ľudia s určitou genetickou modifikáciou budú prirodzene odolnejší proti antraxu ako ostatní. To možno využiť pri rozhodovaní, ktorí z civilistov vystavených tejto biologickej zbrani potrebujú naliehavo ošetrenie. Mohla by to využiť aj armáda pri určovaní, ktorých vojakov vyslať na bojisko, dodal. (tasr)