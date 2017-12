Mace Griffin Bounty Hunter - FPS a vesmírny simík v jednom

Predmetom tejto recenzie je hra, ktorá žiarivo odzrkadľuje súčasné trendy v hernom priemysle. Snaží sa totiž plynule spojiť dva herné žánre do jedného celku. Konkrétne sa jedná o klasickú strieľačku z pohľadu prvej osoby a vesmírnu strieľačku na spôsob Wi

13. jan 2004 o 17:53 Stanislav Bandzi

ng Commanderu. Ako sa toto spojenie jej autorom podarilo, sa dozviete v hodnotiacej časti recenzie, teraz si však povieme ešte niekoľko základných informácií.

Mace Griffin Bounty Hunter (MGBH) nie je zas takým hybridom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je to z toho dôvodu, že pohľad z prvej osoby v hre značne prevažuje a lietanie vo vesmírnych lodiach sa vyskytuje len občas. Celkovou koncepciou sa hra veľmi podobá na Uneral II či Star Trek Elite Force, s oddelenými ucelenými levelmi rôzneho zamerania. Pri samotnom hraní je jasné, že autori sledujú tradičné postupy zavedené v hrách ako Half-Life, a hlavne Red Faction, ktorý sa mi pri hraní MGBH často vybavoval.

Ako ste sa iste dovtípili, v hre sa vžijeme do kože hlavného hrdinu menom Mace Griffin. Mace slúžil v armáde, avšak za nesplnenie nezmyselného rozkazu ho odsúdia na desať rokov väzenia, ako sa dozvieme v prvej misii. Po odpočinku v „chládku“ sa Mace stáva žoldnierom na voľnej nohe. Nechá sa najímať chrapľavým mimozemšťanom na plnenie rozličných úloh, a popritom tajne verí, že sa jedného dňa svojim bývalým nadriadením škaredo odplatí.

Okrem toho už na MGBH nenájdeme takmer vôbec nič nového či originálneho, takže nám zostáva už len posúdiť to, ako sa vývojárom podarilo pripraviť pre hráča ďalší titul z nekonečnej šedivej rady 3D FPS.

GRAFIKA 7 / 10

Hra používa vlastný engine, ktorý je schopný naraz zobraziť vesmírne okolie pri lete v stíhačke a potom bez načítavania aj vaše pokračovanie v hre po pristátí. Je to pozoruhodné, najmä keď si spomeniem na Unreal II, pri ktorom som strávil dvojnásobne viac času, ako by bolo potrebné, vďaka neustálemu loadingu. Nič však nie je zadarmo a vo vesmíre sa budeme musieť uspokojiť zo zníženou vizuálnou kvalitou, ktorá sa dozaista nemôže porovnávať so súčasnými hrami podobného zamerania. Našťastie lietať vo vesmíre nebudeme tak dlho, aby nám to nejakým výrazným spôsobom prekážalo. Naproti tomu grafika vo vnútri je na súčasnej úrovni, porovnateľnej s inými 3DFPS titulmi (a to aj čo sa týka HW náročnosti). Prostredie a podobne aj postavy sú obstojne vymodelované, aj design levelov, či svetelné efekty si zaslúžia pochvalu. Nič z toho však zďaleka nedosahuje súčasnú špičku a mohlo byť aj lepšie spracované – napríklad rozmanitejšie textúry vyššieho rozlíšenia, či pridanie viacerých špeciálnych efektov.

INTERFACE 5 / 10

Základné nastavenia hry sa vykonajú v prehľadnom launcheri. Keďže MGBH je čiste záležitosťou pre jedného hráča, samotné menu hry začína výberom toho, či chcete v hre pokračovať, alebo začať odznova. Ovládanie 3D FPS časti je v klasickom Half-Life prevedení, i keď ťažko ho možno nazvať perfektným. Problém sa však objaví, keď nasadnete do vesmírnej lode. Ja osobne, ako čisto rekreačný a príležitostný hráč simulátorov, nevlastním joystick a MGBH sa mi nedobre ovládal klávesnicou a ešte horšie myšou. Autori by určite nespravili zle, keby si vzali príklad z nedávneho Freelancera.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Už po chabej chíľke hrania MGBH sa dostaví v hre neutíchajúca monotónnosť. Zistíte, že stále len pochodujete „rovno za nosom“ a strieľate do neskutočne tupých panáčikov, ktorí sa vám v postupe snažia zabrániť. Hra vás ovšem dokáže držať aspoň okukaným, ale ako sa zdá stále fungujúcim konceptom, známym zo spomínaných hier Half-Life či Red Faction. Otázka však znie: na ako dlho? Odpoveď znie: nie veľmi, pretože nech už ste hráčom začínajúcim či vetrom ošľahaným borcom, garantujem vám, že vás to čoskoro omrzí. Ak si myslíte, že vsuvky, kde nasadnete do kokpitu stíhača, sú spestrením, mýlite sa. Práve naopak, je to ešte väčšia otrava, pretože v drvivej väčšine prípadov máte len jedinú úlohu: postrieľat letku nepriateľov a pristáť/odletieť.

MULTIPLAYER

Hra multiplayer nepodporuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvukové efekty sú, treba uznať, veľmi vydarené. Výnimočne kvalitne sú spracované najmä efekty prostredia. Otváranie dverí, klopkanie vašich krokov, šramot ťažkého brnenia, nárazy kovových predmetov či guliek – to všetko znie takmer realisticky a výborne pridáva hre na atmosfére. Nezaostávajú ani nahovorené dialógy a najmä reč mimozemšťanov. Vytknúť však musím hre to, že som mal so zvukmi občas problémy.

HUDBA 6 / 10

Hudba je orchestrálneho charakteru, nevýrazná, nevtieravá, a len pri vydýchnutí po tvrdej prestrelke si vlastne uvedomíte jej prítomnosť. Hudba je však dynamická, t.j. mení sa podľa situácie, čo je zrejme podľa niekoho zázrakom techniky, podľa mňa je to však nešťastné riešenie, pretože sa počas boja vždy zmení k horšiemu.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 3 / 10

Umelá inteligencia vašich nepriateľov je totálne úbohá. Nedokážu nič iné ako strieľať a občas sa pohnúť, prípadne ukryť, avšak bez nejakého premysleného systému. Keď dva metre od nich skosíte guľometom ich kamaráta, vôbec ich to netrápi. Dokonca sa mi často stávalo, že som sa ocitol vedľa nejakého chlapíka, ktorý mieril dole a nevšimol si ma ani keď som po ňom strieľal. Je to naozaj možné, že drvivá väčšina súčasných titulov nesiaha v oblasti AI ani len do polovice úrovne prastarého Half-Lifu? Náročnosť sa nedá vyberať, čiže sa musíte uspokojiť s takou, ktorú programátori prednastavili. Niekedy je hra dosť tuhá, a to sa nie každému bude pozdávať, najmä ak berieme do úvahy fakt, že sa nedá ľubovoľne sejvovať, a hra sa vám uloží až po prejdení nejakým kontrolným bodom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Tento titul ťažko vôbec niekomu odporučiť. Technické spracovanie síce nie je hanbou, avšak hrateľnosť je monotónna a umelá inteligencia takmer nulová. MGBH je len ďalším z rady „krepých šutrov,“ navyše tu absentuje aj čoraz rozšírenejší multiplayer. Alebo, inak povedané, je to spojenie priemernej 3D FPS s nekvalitnou vesmírnou strieľačkou.