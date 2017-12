Počet aktívnych užívateľov mobilov na Slovensku medziročne stúpol o 61 %

Bratislava 3.októbra (TASR) - Počet aktívnych užívateľov mobilných telefónov na Slovensku dosiahol k 30. septembru 1 797 854. V porovnaní so septembrom ...

3. okt 2001 o 19:29 TASR



Poradie krajín východnej Európy k 1.1. 2001.





Bratislava 3.októbra (TASR) - Počet aktívnych užívateľov mobilných telefónov na Slovensku dosiahol k 30. septembru 1 797 854. V porovnaní so septembrom 2000 to predstavuje nárast o 61 %. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytli mobilní operátori Globtel a Eurotel.

Globtel registroval ku koncu septembra 994 216 aktívnych zákazníkov, čo je o 40 % viac ako pred rokom. Počet aktívnych klientov Eurotelu dosiahol 803 638, čo je medziročný nárast o takmer 98 %. Od začiatku tohto roka stúpol celkový počet klientov Eurotelu a Globtelu o takmer 688 tisíc. Globtel pritom zaznamenal ku koncu septembra zníženie svojho predstihu v počte klientov pred Eurotelom na 190-tisíc, keď ešte pred rokom mal oproti Eurotelu o približne 303 tisíc klientov viac. Obaja operátori však údaje o aktívnych klientoch vykazujú rozdielnou metodikou pri užívateľoch predplatiteľských kariet Prima a Easy. Spoločnosť Eurotel vykazuje EASY zákazníka ako aktívneho v prípade, že si dobil kredit počas posledných 12 mesiacov a zároveň jeho kredit v deň sčítania nie je záporný. Globtel považuje za aktívneho klienta užívateľa Primy, ktorý prostredníctvom karty vykonal aktívnu operáciu aspoň štyri krát za posledné tri mesiace.

Počet mobilných telefónov na Slovensku predstihol počet pevných telefónnych liniek Slovenských telekomunikácií (ST) už ku koncu júna tohto roku, kedy bolo aktivovaných 1,711 milióna mobilných zákazníkov oproti 1,687 pevným linkám ST. Slovenské telekomunikácie však zatiaľ údaje o počte pevných liniek k ultimu septembra nezverejnili.