Štúdia: Horúce letá budú v Európe pravidlom

Zürich 11. januára (TASR) - Rekordne horúce letá, ako bolo to vlaňajšie, by mohli byť v dôsledku klimatických zmien v blízkej budúcnosti pravidlom aj ...

11. jan 2004 o 23:52 TASR

Zürich 11. januára (TASR) - Rekordne horúce letá, ako bolo to vlaňajšie, by mohli byť v dôsledku klimatických zmien v blízkej budúcnosti pravidlom aj v Európe. Tvrdia to švajčiarski vedci v internetovej verzii časopisu Nature.

Súčasne s globálnym otepľovaním pravdepodobne pribudnú aj výkyvy priemerných letných teplôt, takže ku koncu 21. storočia sa nahromadia extrémne teplé letá. Mohlo by sa tak stať už od roku 2071.

"Naše modely ukazujú, že asi každé druhé leto v Európe bude rovnako teplé alebo teplejšie ako to v roku 2003," povedal Christoph Schär z Ústavu pre atmosféru a podnebie na Vysokej škole technickej (ETH) v Zürichu.

To znamená, že vlaňajšie leto s priemernou teplotou päť stupňov nad normálom bolo iba ukážkou toho, čo Európanov čaká v budúcnosti. Z času na čas sa však vyskytnú aj chladné, upršané letá.

Čoraz väčšia premenlivosť podnebia v lete podľa vedcov skomplikuje ľuďom prispôsobovanie sa na nové podmienky. Na rovnomerné oteplenie sa dá pripraviť napríklad pestovaním iných poľnohospodárskych plodín. To však bude ťažšie kvôli silným výkyvom letných teplôt.

Švajčiarski klimatológovia vypracovali svoje modely na roky 2071-2100. Vychádzali z toho, že koncentrácia tzv. skleníkových plynov sa v porovnaní so súčasnosťou zdvojnásobí. Použili pritom nový regionálny klimatický model, ktorý oproti bežným globálnym cirkulačným modelom umožňuje podrobnejší popis klímy a kolobehu vody.

Internet: http://prudence.dmi.dk