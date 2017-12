Silent Hill 4: The Room - pripravte si zásobu plienok

A je to tu znova. Pochybujem, že si väčšina z nás dokázala kompletne zregenerovať nervové spojenia z hrania Silent Hill 3 (recenzia), a pritom už vývojári z Konami stihli oznámiť vývoj štvrtého pokračovania s názvom Silent Hill 4: The Room. Čudujete sa? Tešíte sa? Nuž, veru, čudovať sa určite budeme všetci. Podľa vyjadrení producenta a hudobníka Akiru Yamaoky, štvrtý diel má byť zo všetkých najtemnejší. To je dosť zvláštne tvrdenie... žeby doterajšie diely autori považovali iba za slabý odvar skutočnej temnoty? Ak je to tak, potom si radšej už teraz začnime nakupovať zásobu plienok.



Silent Hill 4 opäť ponúkne celkom novú hernú postavu, ktorou bude v tomto prípade muž menom Henry Townshend. Jeho príbeh je viac než desivý a klaustrofobici z neho budú zrejme dosť zdeptaní ešte pred priamym stretom so samotnou hrou. Hlavný hrdina, ktorý žije v mestečku Ashfield (neďaleko starého známeho Silent Hillu), sa totiž jedného dňa prebudí vo svojom byte a o chvíľu začne prežívať desivú nočnú moru. Zistí, že dvere izby sú pevne uzamknuté, steny sú absolútne nepriechodné, telefón je bez signálu, vchod do domu zabarikádovaný a poistený reťazami, pričom nikto nepočuje jeho zúfalé výkriky. Otrasná situácia, zdanlivo bez východiska. Jedna cesta sa však objaví – obrovská diera v stene kúpeľne. Nemá predstavu kam vedie, no nemá na výber. Na základe toho sa objaví v alternatívnych svetoch, medzi ktorými sa bude presúvať pomocou viacerých portálov. Okúsi prečudesné (ne)reality plné groteskne bizarných netvorov a desivej atmosféry, z ktorej vám bude tuhnúť krv v žilách a nervy dostanú riadne zabrať. Ako sa zdá, docent Chocholoušek bude mať určite na svojej psychiatrickej klinike príval nových pacientov ;)

Ako to už pri Konami býva zvykom, Silent Hill 4: The Room je primárne určený pre konzoly PS2 a Xbox a dátum vydania je predbežne stanovený na koniec roka 2004. Avšak nakoľko posledné dva diely sa dočkali konverzie na PC, už teraz sa šušká a špekuluje o tom, že neinak to bude aj v tomto prípade. A ak to chcete vedieť, ja osobne si to myslím tiež, takže sa budem počas roka pomaly pripravovať na príchod dediča kráľovského trónu najkvalitnejšej hororovej série v histórii počítačových hier.

