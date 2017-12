Warcraft III patche a nová mapa

11. jan 2004 o 17:51 Juraj Chrappa

Blizzard okrem patchov 1.14 vydáva aj novú bonusovú mapu pre Warcraft 3: The Frozen Throne pod názvom River of Souls. Mapa má veľkosť medium a je vhodná pre hru 2 vs. 2 a 3 vs. 3 hráči.

