Kontakt s modulom Beagle 2 sa nepodarilo nadviazať ani pri najnovšom pokuse

11. jan 2004 o 13:30 TASR

Londýn 11. januára (TASR) - Šanca na nadviazanie kontaktu s európskym modulom Beagle 2 na Marse je takmer nulová. Ako v sobotu informovali britskí vedci, stroskotal aj najnovší pokus o komunikáciu so sondou prostredníctvom materskej lode Mars Express.

Pri prelete Mars Expressu ponad cieľovú oblasť zosadnutia pristávacieho modulu sa nepodarilo zachytiť nijaký signál. Beagle 2 vstúpil na Vianoce do atmosféry červenej planéty. Všetky pokusy o jeho nájdenie sú zatiaľ neúspešné.

Mars Express bude prelietavať v pondelok opäť ponad oblasť zosadnutia pristávacieho modulu. V prípade, že sa nepodarí do polovice februára nadviazať kontakt so sondou, Beagle 2 môžu odpísať. Vedci vychádzajú z predpokladov, že robot sa zničil pri pristátí alebo zapadol do hlbokého krátera.