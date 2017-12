Vyskúšajte si The Westerner, Castle Strike, Ostrich Runner...

10. jan 2004 o 13:15 Juraj Chrappa

Nemecká demoverzia stredovekého Castle Strike, v ktorom hlavným cieľom je dobývanie hradov, je k dispozícii na našom lokálnom a rýchlom downloade. V deme si vyskúšate druhý tutoriál a ôsmu misiu zo singleplayerovej kampane. Hra by mala vyjsť už v januári.

Ostrich Runner sú netradičné pštrosie závody v komixovej grafike, ktoré má na svedomí ruský tím Geleos. V deme si môžete vyskúšať trať nazvanú River City a to v singleplayer móde ako aj v splitscreene. Poteší jeho malá veľkosť, takže aj čitatelia s pomalším pripojením by s ním nemali mať problémy. Plná hra by mala vyjsť niekedy v týchto dňoch.

Nezávislí vývojári z Phelios vydali hrateľné demo k hre Helix, ktorá je 2D strieľačkou zo starej školy, z čoho vyplýva aj malinká veľkosť dema - iba 13 MB.

Zdroje: www.gamershell.com, www.3dgamers.com,games.tiscali.cz