To je škandál, napísala – alebo ako je to s hodnotením počítačových hier II.

Dostala vaša obľúbená hra potupné hodnotenie? Naopak frajerkin nový Sims datadisk všade ospevujú? Tak ako je to vlastne s tou obektivitou pri písaní recenzií?

10. jan 2004 o 0:57 Marián Kluvanec

Poznámka na úvod: druhá časť titulky („...ako je to s hodnotením...“) síce odkazuje na jeden starší článok môjho kolegu Jána Kordoša a nasledovný text sa venuje práve tejto problematike, no pri písaní som z Kordiho slov nijak priamo nevychádzal - preto berte tento článok ako „voľné pokračovanie“, na svojho menovca nadväzujúce len symbolicky.

Prednedávnom sa k mojej recenzii na hru Pro Evolution Soccer 3 (PES3) strhla živá diskusia. Ktosi s nickom ženského rodu ma v nej ostro skritizoval a počastoval rôznymi výrazmi a spojeniami, ktoré nenájdete v príručkách slušného správania. Nemám vo zvyku na osobné invektívy reagovať, o to menej ak ma „konštruktívne kritizuje“ nejaký neznámy hrdina, celým menom R2D2. Aj z toho dôvodu píšem teraz tento článok, ktorý má na niektoré otvorené otázky ohľadom kontroverzných hodnotení počítačových hier v médiách poskytnúť odpovede.

Ako hovorí Vince Desi z Running With Scissors (Postal, Postal II): „...ako recenzent si cťou viazaný, aby si hodnotil úprimne. Tvoje osobné pocity a náboženské presvedčenie by si mal nechať mimo.“ Myslím si, že s takýmto tvrdením treba súhlasiť a ja si ho ešte dovolím doplniť - recenzent by sa mal v hrách dostať čo najďalej (pokiaľ možné dohrať až do konca), robiť si pri hraní poznámky a nestranne a bez predsudkov udeľovať verdikty. Komu raz bola daná do rúk moc (akákoľvek), má ju triezvo používať a nie hanebne zneužívať. Preto aj keď bývalý miništrant píše recenziu na hru Apocalyptica, nedá jej nízke hodnotenie z ideologických dôvodov, ale za to, že tá hra je prosto slabá. Naopak Silent Hill 3, ktorý si nikam nekladie obrúsok, bude tým istým autorom vyhlásený za špičkovú hru nielen vo svojom žánri.

Je tu však jeden problém. Odkedy existujú počítače a počítačové hry, existujú zároveň aj dve skupiny hráčov (a nejaké tie „medzistupne“:-). Do prvej skupiny patria tzv. víkendoví hráči, čo však nemusí nutne znamenať, že hrajú len občas - jednoducho, ide o ľudí, ktorí sa chcú digitálne baviť bez širších poznatkov napr. o ovládačoch k grafickým kartám (a rozhodli sa pre PC, ktoré im bolo sympatickejšie než konzoly). Skupinu druhú už ale tvoria väčší znalci - môžeme ich nazvať aj "computer freaks" (v kladnom slova zmysle). Tí dokážu s počítačom menšie-väčšie zázraky, o ktorých sa členom prvej grupy možno ani nezdalo. Pre takýchto ľudí preto nebude problém „vypatchovať“ si napr. vyššie spomenutý PES3 a možno ani nebudú nadávať po prvom spustení hry, aj keď už v úvodnom menu zistia, že tu čosi nie je v poriadku.

Prečo tieto dve skupiny spomínam? Hoci viem, že sociálne cítenie sa dnes nenosí, musím ako recenzent brať ohľad aj na čitateľov počítačovo menej gramotných. Pre ilustráciu: predstavte si tú „radosť“, keď otec v sociálne slabšej rodine daruje na Vianoce svojmu dvanásťročnému synovi hru, ktorá je bez určitých úprav takmer celkom nehrateľná. Priatelia, vy by ste si to vzali na zodpovednosť? Človek sa síce môže pri písaní o hrách tváriť ako vševedúci Boh, ktorému ťahanie patchov, či ovládačov z webu a ich inštalácia nerobí žiadne ťažkosti, môže sa dokonca tváriť, že podobné nevyhnutnosti pre spustenie niektorých hier preňho neznamenajú ani toľko, aby ich v recenzii vôbec spomenul (nech sa hráči potrápia, veď aj ja som sa...), ale pýtam sa - je takýto prístup voči čitateľom férový? Nie je hádam správnejšie pri finálnom hodnotení hry zohľadniť celkové peripetie (najmä ak majú na hre majoritný podiel), ktoré hráča pri nej od začiatku sprevádzajú? Najmä preto totiž dostal PES3 podpriemerné hodnotenie.

Po zohľadnení čitateľských vrstiev je ďalšou veľmi dôležitou vecou osobnosť redaktora. Všetci máme rozdielne vnímanie a hoci na nejakých všeobecných pravdách sa zhodneme („DOOM II je legenda“:-), stále neplatí, že „všetci“ sú názoru, že tá a tá hra je super, resp. o ničom, lebo už keď sa nájde jeden človek, ktorý tvrdí iné (a taký sa vždy nájde), nemôžeme použiť slovíčko „všetci“. Žiaľ, na Slovensku to stále vyzerá tak, že kto má odlišný názor od toho, aký sa práve nosí, je za to svojím okolím pranierovaný. Podobne ako s hrami, je to aj s ostatnými odvetviami modernej kultúry a teda aj s filmom. Nejeden filmový kritik, či estét mi dá za pravdu v tom, že Matrix Revolutions je najhorší diel celej trilógie. Proti tomu sa hneď postaví armáda fanúšikov, ktorí budú samozrejme tvrdiť opak. Preto je dôležité, aby každý ostal svojmu presvedčeniu (založenom na poznaní diela, žánru, súvislostí, ale aj vnútorných dojmoch) verný a to aj s rizikom, že kvôli nesúhlasu - hoci aj väčšiny - sa tak vystavuje na akúsi „verejnú nemilosť“. Lebo keby sme všetci hlásali myšlienky, ktoré sa od nás očakávajú, potom nebudú ďalej potrebné ani médiá, ani novinári. Stať sa hlásnou trúbou diktátu väčšiny totiž dokáže každý, ako sa skôr narodení mohli presvedčiť za bývalého režimu.

Preto treba takýmto tendenciám vysloviť rozhodné NIE. Nie - žurnalista, recenzent, kritik, spravodajca, esejista, sa nesmie nechať nekontrolovane determinovať vonkajšími vplyvmi, nesmie podľahnúť rôznym tlakom a musí za každých okolností poctivo vykonávať svoje povolanie. V prípade písania recenzií na počítačové hry to znamená: hodnotiť úprimne, podľa vlastného vnútorného cítenia, avšak racionálne, bez predsudkov, vychádzajúc z poznatkov z danej oblasti, berúc pritom ohľad na všetky vrstvy svojho publika. Potom budú recenzie dosahovať po stránke novinárskej vysokých kvalít a čitatelia ich budú čítať s takým záujmom (a možno aj nadšením), s akým ich písali ich autori.

Ja dúfam, že na stránkach HRY.SME.sk tomu tak je už dávno, a že dôvera medzi nami - redaktormi a vami - čitateľmi sa bude naďalej prehlbovať.

Tak dočítania!