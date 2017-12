Siemens dnes predstavil nástupcu ST55 – model ST60

Nový model ST60 je na prvý pohľad nerozoznateľný od ST55, no prináša dve podstatné novinky.

9. jan 2004 o 20:25 Marián Pavel - SME online

Nový model ST60 je na prvý pohľad nerozoznateľný od ST55, no prináša dve podstatné novinky: implementovanú podporu Javy MIDP 2.0 (do telefónu teda možno nahrávať programy a hry) a videorekordér.

Ostatné funkcie ostanú rovnaké ako v modeli ST55 – v telefóne nájdete zabudovaný fotoaparát so 4-násobným zoomom, farebný displej zobrazujúci 65000 farieb, MMS, e-mail, 40-tónové polyfonické zvonenia, organizér, GPRS a WAP 2.0.

V ST60 pribudnú aj nainštalované Java hry, napríklad Tetris.

Na európsky trh sa ST60 dostane v priebehu Januára, no na Slovensku sa telefón začne predávať pravdepodobne až vo februári.