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Najpredávanejšie hry Cenegy v decembri a za celý rok 2003

9. jan 2004 o 19:38 Juraj Chrappa

Najpredávanejšie hry od spoločnosti Cenega Slovakia za celý rok 2003.

PC klasika
DIABLO 2
HALF-LIFE
NHL 2002
NO POČKAJ!
BUG´S LIFE - GAME 4U
HERCULES - GAME 4U
DELTA FORCE LAND WARRIOR - GAME 4U
TIME MACHINE+DEVIL INSIDE+PERSIAN WARS
COMMANDOS - GAME 4U
POHÁDKA O MRAZÍKOVI, IVANOVI A NASTĚNCE - GAME 4U

PC novinky
WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS
WARCRAFT 3: FROZEN THRONE
PARTNERS
VIETCONG
MAFIA
HIDDEN & DANGEROUS 2
UFO AFTERMATH
DELTA FORCE BLACK HAWK DOWN
KOREA FORGOTTEN CONFLICT
DINO ISLAND

PSX hry
CRASH BANDICOOT 3
CRASH BANDICOOT 2
PSX SPIDERMAN
PSX CRASH BANDICOOT 1
PSX CRASH RACING
PSX CRASH BASH
PSX HUGO THE EVIL MIRROR
PSX GRAN TURISMO 2
PSX BLADE
TONY HAWK´S PRO SKATER 4

PS2 hry
NHL 2002
NHL 2003
MEDAL OF HONOR: FRONTLINE
GRAN TURISMO 3
RESIDENT EVIL: CODE VERONICA X
SPIDERMAN THE MOVIE
JAMES BOND 007 NIGHTFIRE
FIFA 2003
NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT 2
THE SIMS

MULTIMÉDIÁ
ANGLICKY EFEKTÍVNĚ 2003 + ANGLICKÁ GRAMATIKA
AUTOŠKOLA 2003
NĚMECKY EFEKTÍVNĚ 2003 + NEMECKÁ GRAMATIKA
LEXICON 2002 - ANGLICKÝ ŠTUDIJNÝ SLOVNÍK
DOMÁCI UČITEL ANGLIČTINY I.
ANGLICKY EFEKTÍVNE 2000 (4xCD)
DOMÁCI UČITEL KÚZELNÁ CESTA
DOMÁCI UČITEL - ANGLICKÉ MATURITNÉ TÉMY
LEXICON 2002 - NEMECKÝ ŠTUDIJNÝ SLOVNÍK
DIGITÁLNE VIDEO 2CD

N-GAGE HRY
TONY HAWK´S PRO SKATER
TOMB RAIDER
SONIC N
PANDEMONIUM
PUYO POP

Najpredávanejšie hry za december 2003 na PC a PS2.

PC klasika
ATLANTIS - GAME 4U
ODYSSEY + BLACK MOON CHRONICLES - GAME 4U
HALF-LIFE
HERCULES - GAME 4U
BUG´S LIFE - GAME 4U
TIME MACHINE + DEVIL INSIDE - GAME 4U
GORE
PARTNERS
ATLANTIS 3 - G4U SPECIAL 10
POLDA 3

PC novinky
CALL OF DUTY
HIDDEN & DANGEROUS 2
WARCRAFT 3: FROZEN THRONE
WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS
KELVIN A SPIDI
EMPIRES DAWN OF THE MODERN WORLD
HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA
KOREA FORGOTTEN CONFLICT
KONUNG 2
SCOOBY DOO ZÁHADA V MESTE DUCHOV

PS2 HRY
RATCHET & CLANK 2
GHOSTHUNTER
GETAWAY
FREEKSTYLE
HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA
GRAN TURISMO 3
F1 CHAMPIONSHIP SEASON 2000
FORMULA 1 2003
HUGO BUKKAZOOM
KESSEN

Zdroj: tlačováspráva

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