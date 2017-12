Najpredávanejšie hry Cenegy v decembri a za celý rok 2003

9. jan 2004 o 19:38 Juraj Chrappa

Najpredávanejšie hry od spoločnosti Cenega Slovakia za celý rok 2003.

PC klasika

DIABLO 2

HALF-LIFE

NHL 2002

NO POČKAJ!

BUG´S LIFE - GAME 4U

HERCULES - GAME 4U

DELTA FORCE LAND WARRIOR - GAME 4U

TIME MACHINE+DEVIL INSIDE+PERSIAN WARS

COMMANDOS - GAME 4U

POHÁDKA O MRAZÍKOVI, IVANOVI A NASTĚNCE - GAME 4U



PC novinky

WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS

WARCRAFT 3: FROZEN THRONE

PARTNERS

VIETCONG

MAFIA

HIDDEN & DANGEROUS 2

UFO AFTERMATH

DELTA FORCE BLACK HAWK DOWN

KOREA FORGOTTEN CONFLICT

DINO ISLAND



PSX hry

CRASH BANDICOOT 3

CRASH BANDICOOT 2

PSX SPIDERMAN

PSX CRASH BANDICOOT 1

PSX CRASH RACING

PSX CRASH BASH

PSX HUGO THE EVIL MIRROR

PSX GRAN TURISMO 2

PSX BLADE

TONY HAWK´S PRO SKATER 4



PS2 hry

NHL 2002

NHL 2003

MEDAL OF HONOR: FRONTLINE

GRAN TURISMO 3

RESIDENT EVIL: CODE VERONICA X

SPIDERMAN THE MOVIE

JAMES BOND 007 NIGHTFIRE

FIFA 2003

NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT 2

THE SIMS



MULTIMÉDIÁ

ANGLICKY EFEKTÍVNĚ 2003 + ANGLICKÁ GRAMATIKA

AUTOŠKOLA 2003

NĚMECKY EFEKTÍVNĚ 2003 + NEMECKÁ GRAMATIKA

LEXICON 2002 - ANGLICKÝ ŠTUDIJNÝ SLOVNÍK

DOMÁCI UČITEL ANGLIČTINY I.

ANGLICKY EFEKTÍVNE 2000 (4xCD)

DOMÁCI UČITEL KÚZELNÁ CESTA

DOMÁCI UČITEL - ANGLICKÉ MATURITNÉ TÉMY

LEXICON 2002 - NEMECKÝ ŠTUDIJNÝ SLOVNÍK

DIGITÁLNE VIDEO 2CD



N-GAGE HRY

TONY HAWK´S PRO SKATER

TOMB RAIDER

SONIC N

PANDEMONIUM

PUYO POP



Najpredávanejšie hry za december 2003 na PC a PS2.

PC klasika

ATLANTIS - GAME 4U

ODYSSEY + BLACK MOON CHRONICLES - GAME 4U

HALF-LIFE

HERCULES - GAME 4U

BUG´S LIFE - GAME 4U

TIME MACHINE + DEVIL INSIDE - GAME 4U

GORE

PARTNERS

ATLANTIS 3 - G4U SPECIAL 10

POLDA 3



PC novinky

CALL OF DUTY

HIDDEN & DANGEROUS 2

WARCRAFT 3: FROZEN THRONE

WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS

KELVIN A SPIDI

EMPIRES DAWN OF THE MODERN WORLD

HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA

KOREA FORGOTTEN CONFLICT

KONUNG 2

SCOOBY DOO ZÁHADA V MESTE DUCHOV



PS2 HRY

RATCHET & CLANK 2

GHOSTHUNTER

GETAWAY

FREEKSTYLE

HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA

GRAN TURISMO 3

F1 CHAMPIONSHIP SEASON 2000

FORMULA 1 2003

HUGO BUKKAZOOM

KESSEN



Zdroj: tlačováspráva