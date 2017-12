Nové herné konzoly odhalené na CES 2004

9. jan 2004 o 13:51 Juraj Chrappa

Po prvýkrát mali novinári možnosť zblízka zhliadnuť reálny prototyp Phantoma od spoločnosti Infinium Labs, aj keď konzola nebola ani raz zapnutá a nepredvádzali sa žiadne hry. Po dlhých mesiacoch nejasností okolo konzoly, keď iba máloktorí pozorovatelia verili, že Phantom nie je len prepracovaný výmysel, získava nová herná konzola reálne kontúry. Viac sa o konzole Phantom dozviete na jej oficiálnych stránkach.





Druhou konzolovou lastovičkou je produkt pod názvom ApeXtreme od VIA Technologies, známeho výrobcu čipov a Apex Digital, poprednej americkej spoločnosti vyrábajúcej spotrebiteľskú elektroniku. Konzola je postavená na platforme VIA Glory vyvinutej firmou VIA, ktorá definuje nový pojem osobná herná konzola. Cieľom spoločnosti je poskytovať ju ďalším OEM výrobcom, ktorý chcú vyrábať osobné herné konzoly vlastných značiek.

Samotná konzola ApeXtreme je založená na grafickom čipe S3 DeltaChrome natívne podporujúcim vysoké rozlíšenia HDTV (high-definition TV), 3D grafickom engine V8 s 8 grafickými pipelines a fill rate 2.4 Gigapixelu, má hardvérovú podporu DirectX 9.0 a taktiež obsahuje flexibilný programovateľný videongine Chromotion. Procesor VIA C3 beží na 1.4 Ghz. ApeXtreme podporuje 6-kanálový 3D zvuk a dokáže prehrávať DVD, VCD, audio CD, prezerať obrázky z disku alebo zabudovaného 20 GB hardisku. Ovládanie zabezpečuje gamepad, klávesnica alebo myš pripojiteľná cez niektorý z 6 portov USB. Vo vybavení konzoly nesmú chýbať sieťové pripojenia: bezdrôtové, klasické LAN a modem. Funkciu operačného systému zabezpečuje plnohodnotný Windows XP.

Obe konzoly, Phantom aj ApeXtreme, by mali prehrávať všetky PC hry s jednoduchosťou herných konzol, teda zapnete a hráte v priebehu niekoľkých sekúnd. S týmto sa však viaže množstvo stále nezodpovedaných otázok okolo inštalácie, rýchlosti a kompatibility. Len budúcnosť ukáže, či sa tento koncept preukáže ako reálny a životaschopný. Zatiaľ neboli uvedené dátumy vydania pri ani jednej konzole, cena ApeXtreme má byť $299 alebo $399, pravdepodobne v závislosti od konfigurácie.

Najnovším trendom sú jednoznačne konzoly, na ktorých sa môžete nielen hrať, ale dokážu splniť aj všetky ostatné multimediálne potreby užívateľa, a to všetko na televízore vo vašej obývačke. Cieľom všetkých výrobcov, či už klasických alebo začínajúcich, je dostať sa práve na masový trh „obývačkových zariadení“ vytvorením domáceho multimediálneho centra. Funkcie spĺňajúce tieto kritériá môžeme čakať aj v konzolách novej generácie od Sony, Microsoftu a Nintenda.

