Kreed CZ - Doom 3 sa nemusí obávať

9. jan 2004 o 0:59 Ján Kordoš

Všade je cítiť prítomnosť niečoho zlého, to niečo môže na mňa hocikedy vyskočiť. Nechcem si ani predstaviť, čo by sa dialo potom. Musím vydržať a prežiť, ale strach ma prenasleduje stále viac a mám pocit, že nádej už dávno zomrela...

Podobné pocity by sa vám mali premávať v hlave pri hraní strieľačky z vlastného pohľadu (alebo po "našom" FPS) Kreed. Moje pocity boli ale značne zmiešané a podobný pocit strachu zažijete len s mierne privretými očami. Nemohol som si totiž nechať celé vyvrcholenie recenzie až na samotný záver z jedného prozaického dôvodu – očakávania boli vysoké, ale žiadny Doom-killer sa nekoná. Kreed je len obyčajná FPS a o pár mesiacov si na ňu možno už nikto nespomenie.

Všade sme čítali všetko možné o výbornom príbehu, ktorý zabezpečí dokonalú atmosféru, dokonca takú, že si budeme do gatí... špiniť. Áno vážení, uznávam, aj naše preview bolo plné podobných slov, ale vtedy sa zdalo, že podobná atmosféra sa nedá pokaziť. Bohužiaľ, nie je to celkom tak. Za ten čas som dokonale vytriezvel a s chladnou hlavou môžem zhodnotiť (ne)kvality ospevovanej hry.

Hrdinovia nevymierajú a jedným z nich ste aj vy. Prenesieme sa do ďalekého 30.storočia, kedy ľudstvo už dávno kolonizovalo okolité planéty, bojovalo vo vesmíre s nepriateľom a prežívalo mnohé nepodstatné udalosti, ktoré nikoho nezaujímajú. V jeden nádherný deň sa však objavil Kreed. Nikto nevie čo to je, odkiaľ to pochádza, ale všetci vedia, že kto do neho vstúpi, už si na pivo nikdy nesadne. Táto oblasť totiž pohlcuje lode a ešte nikomu sa nepodarilo z Kreedu dostať, takže ľudia nemajú žiadne informácie o tom, čo sa tam deje a hlavne, prečo sa to deje. A teraz sa dostaneme ku geniálnej zápletke, ktorá sa nedala neočakávať. Vy ste boli vybraný ako člen tímu, ktorý má prísť k okraju Kreedu a zistiť, o čo tam ide. Všetko sa to klasicky zvrtne a vy sa prebudíte na svojej posteli a cítite, že niečo nie je v poriadku. Prezradím, že ani nie je, lebo už ste v tom (Kreede) a teraz vám neostáva nič iné ako sa dostať z prekliatej lodi Aspero, ktorá sa chystá už-už vybuchnúť.

Lenže na náš vesmírny koráb sa dostal aj nejaký mimozemský sajrajt, takže sa k únikovému modulu budete musieť prestrieľať – úplne sám, lebo nikto z lode neprežil. Len na konci stretnete kapitána, ktorý vám oznámi, že musíte rýchlo utekať, lebo bude veľké buuum a to by ukončilo vašu existenciu, čo samozrejme nechcete. Príbeh nás zavedie ešte na inú loď, ktorá sa nachádza v Kreede už 2 roky a časť posádky sa vzbúrila, potom sa dostanete do väzenia... ale dosť už, nebudem nič prezrádzať. Občas sa príbeh zvrtne celkom zaujímavo, ale skákať od radosti zase nemusíte.

Ako som už vyššie spomenul, ide o FPSku, ktorá sa nehrá na žiadnu realitu a nebudete sa čudovať nad dokonalým fyzikálnym modelom. Klasický systém choď, strieľaj po všetkom živom, nájdi dvere, nájdi spínač, ktorý dvere otvára, otvor dvere. Takto to funguje a celá hra stojí na tomto primitívnom princípe, ktorý nie je obohatený o žiadnu novinku.

Rôznorodosť nepriateľov sa mi javí ako úbohá – zopár druhov emzákov, zopár druhov ľudí do ktorých môžete strieľať (a zopár do ktorých nie – to budú vaši kamaráti), žiadne výrazné prekvapenie a malá variabilita všetkého je pre túto hru charakteristická. Nepriateľov môžete kosiť viacerými druhmi zbraní. Ich kompletný zoznam vám nepredložím, tak si povedzme aspoň tie, ktoré zostali v mojej chabej pamäti. Klasický vojenský nožík využijete len v období zúfalstva, potom nastúpi klasická brokovnica (neskôr dostanete aj vylepšenú verziu, ktorá vyprdne naraz až 3 náboje), plameňomet, rotačák (tento macko papá náboje rýchlejšie ako ja, keď bežím na vecko po príliš veľa pivách) a snajperka. Neskôr natrafíte aj na zbraň pomenovanú delfín, ktorá je určená na špeci protivníkov. Každá ma samozrejme trošku iné vlastnosti, ale veď to musí byť každému jasné, že keď chce niekto ostreľovať nepriateľa z veľkej vzdialenosti brokovnicou, jeho percento úspešnosti bude asi veľmi blízke absolútnej nule.

Všetko podstatné, čo by sa hodilo k opisu samotnej hry už povedané bolo a preto sa pomaličky presuniem k mojej obľúbenej časti, v ktorej Kreed padne na kolená.

GRAFIKA 4 / 10

Obrázky rozhádzané niekde tu po okolí možno vôbec nevyzerajú na hodnotenie, ktoré som dal grafike, ale vysvetlenie je na ceste. Samotný engine hry nikoho neprekvapí, textúry sú jednotvárne, detaily by sa dali spočítať na prstoch nešikovného pracovníka píly a hlavne ten design úrovní...

Pôjdeme však pekne postupne. Chápem, že celá hra sa odohráva na vesmírnej lodi, ale také nudné textúry sa nevidia často. Všade prevláda šedá farba, ktorá by mala mať na nás bububu syndróm, ale mne to skôr pripadá ako nevýrazná paleta použitých farieb. Detailnosť prostredia je rovnako úbohá ako spracovanie samotné. Máme tu len chodby, pre zmenu väčšiu chodbu a potom veľkú halu. V týchto priestoroch by sa mohli v pohode povaľovať kopy predmetov, ktoré slúžia fakt len na povaľovanie, ale natrafíte maximálne na výbušné sudy a zopár krabíc, stôl a postele. Všetko to je navyše neinteraktívne, takže okrem nepriateľov nerozstrieľate nič iné. No a toto je veľký problém, veď ten kto videl nejaký trailer z pripravovaného pokračovania Half-Lifu, alebo si zahral Max Payna 2 bude sa čudovať tomuto kiksu rovnako ako ja.

Samotný odstavček si zaslúži design levelov. Pri hraní Kreedu ma napadla jedna myšlienka – aj ja sa stanem designérom úrovní, veď to čo spackal tento chlapík s Kreedom, dokážem aj ja. Zopár druhov chodieb a hál chaoticky pospájaných dokopy a aby sa nepovedalo, tak jedna chodbička bude mať modré neóny po stenách a druhá červené. Ak som nadával na design interiérov v hre Halo, tak tu by som si mal vlasy trhať. Všetko to zapieklo blúdenie ventilačnými šachtami, v ktorých je množstvo chodbičiek, ktoré nikam nevedú a stratiť sa v tomto systéme podarí asi každému. Vrcholom toho všetkého je podzemný tunel, ktorý sa približne po každých 30 metroch rozdeľuje na ďalšie 2 – vľavo a vpravo. Ten sa potom tiež delí a takto to ide niekoľkokrát. A na konci každej tejto kombinácie sú dvere, ale otvoriť sa dajú len jedny... Už to len zhrniem, takže zo začiatku bude architektúra úrovní celkom dobrá, ale keď to isté vidíte zase a zase, už vám to celkom v pohode nepripadá.

Animácia pohybov je vcelku na úrovni a nemal som pocit, že by protivníci behali neprirodzene (to sa samozrejme nedá posúdiť u mimozemských rás, ktoré som zatiaľ len tak vonku nestretol). No a nakoniec spomeniem ešte animácie medzi misiami, ktoré sú tvorené enginom hry a podľa toho aj vyzerajú.

INTERFACE 7 / 10

Inštalácia prebiehala úplne bezproblémovo a aj samotné ovládanie dopadlo celkom dobre. Hra vyžaduje klasickú kombináciu: klávesnica + myška, takže ten kto hral aspoň jednu FPS, môže skočiť hneď do hry. Jednotlivé klávesy nebudem popisovať, na to je manuál (inak wasd, "er", ctrl + lmb, rmb a mw:). Hrdina by mal skákať tak, ako mu pískame, ale tu je to trošku nedoriešené – skok sa deje s určitým oneskorením, takže si na to treba zvyknúť. Neviem, či hrdina chce urobiť ešte jeden krok, aby sa mohol lepšie odraziť, ale v hre to moc príjemné nie je. Menšou nevýhodou je, že klasická energia (Tu vo forme niečoho v striekačke, ktorej náplň si hrdina vstrekne do žíl. Vyzerá to celkom dobre, ja len dúfam, že túto myšlienku tvorcovia neprebrali od ľudí, ktorí robia podobné veci aj dnes, ale uzdravovacie sérum tam nemajú – teda oni to možno tak volajú ;) sa nachádza v rolovacom menu spolu so zbraňami.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Prečo neskáčem pol metra a nevykrikujem, že včera večer som sa nemohol učiť na skúšku, lebo som hral jednu zaujímavú hru? (1) Prečo sa nechválim nikomu, že sa bojím pri hraní tejto hry? (2) Prečo som necitoval zápisky mŕtvych členov posádky, ktoré robili pred smrťou? (3) Kde je pes zakopaný? (4) A na záver bonusová, je chrupi Ježiško? (5)

Na tieto otázky vám dám odpoveď práve teraz:

1. Radšej som sa učil na skúšku, lebo hra je po čase trošku nudná (a som samozrejme poctivý študent:). Môžu za to všetky zápory hry, ktoré som vymenoval, respektíve sa ešte dostanú na rad. Už len z povinnosti som sa pokúšal dostať ďalej. Nechcem tým povedať, že to je brutálna nuda, ale jej príťažlivosť úmerne klesá s dobou hrania. Raz za čas sa vyskytne zaujímavý moment (posunutie príbehu, nová zbraň, denník), ale ten to nezachráni. Pobehovanie po úrovni, hľadanie tých správnych dverí, ktoré sa už dúfam otvorili a za ktorými, verím, nebudú ďalšie zatvorené dvere a takto dokola. Polovicu času som blúdil prázdnymi priestormi a hľadal cestu ďalej.

2. Nechválim sa tým, lebo som sa nebál. Za to všetko môže hudba, AI a nudná grafika. Zo strašidelnej atmosféry sa tak razom vytratilo všetko a ostala nám len obyčajná akčná strieľačka.

3. Zápisky mŕtvych sú zo začiatku hrozne nudné a keď to už začína o niečom byť (posledné chvíle pred smrťou), už to jednoducho nie je ono. Všetko je popísané vcelku zaujímavo, ale vôbec sa mi to nezhoduje s atmosférou hry, ktorú som zažíval ja. Ale oplatí sa čítať tieto útržky z denníkov, sú celkom naturalistické (aj keď samozrejme na môj denníček nemajú:).

4. 250 metrov na sever, potom 25 metrov na severovýchod a potom už uvidíte strom, pod ktorým je ten pes zakopaný.

5. Je, ale veľmi nepodarený. Viac v hodnotení hry.

MULTIPLAYER

Počas recenzovania hry nebol žiadny server pre online hranie prístupný.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Kvalita ozvučenia je dostačujúca, ale tých zvukov je skromne, znejú len keď nutne majú a to je myslím chyba. Ak chceli tvorcovia hry zlepšiť atmosféru, čo tak napr. začleniť do hry aj dýchanie hrdinu pri prechode tmavými chodbami? Trápne ticho nenastane, postavička pekne cupitá, streľba znie prijateľne, nepriatelia škriekajú svojou divnou rečou a ľudskí protivníci sú nadabovaní po česky. Nie, to nie je žiadny preklep, na recenziu som mal k dispozícii kompletnú českú lokalizáciu, teda texty aj dabing. Tá dopadla celkom prijateľne, aj keď je dosť počuť, že si niekto len odkecal svoje frázičky.

HUDBA 3 / 10

Keď som hru začal hrať, pekne som si ju vypeckoval a tešil sa, aká je výborná. To mi vydržalo zopár minút, pokým som nezistil, že všetky skladby (v hre ich je 15 a môžete si ich vypočuť aj samostatne v prehrávači podporujúci formát *.ogg) sú rozdelené medzi úrovne a v týchto leveloch sa neustále opakujú. Takže si viete predstaviť moje zdeprimovanie po pol hodine blúdenia po jednej úrovni, v ktorej som zablúdil. Chvalabohu sa dá muzika vypnúť. Jednotlivé skladby sa teda nemenia dynamicky podľa situácie, čo vyznieva dosť kontroverzne s prehláseniami tvorcov o strašidelnej a podmanivej hudbe. Trikrát fuuuj!!!

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Náročnosť hry si nastavíte hneď na začiatku, máte na výber 5 druhov, takže každý si nájde tú svoju. Je celkom dobre vybalansovaná, len ma trošku škrie, že so zvyšujúcou sa obtiažnosťou sa nemení inteligencia protivníkov, ale veľkosť zranenia, ktoré vám spôsobia. Tá inteligencia je občas zmätená. Ľudskí protivníci sa síce snažia skrývať za okolité objekty, stále behajú, ale nie je im to nič platné, keď pri streľbe stoja na mieste. Mimozemský sajrajt využíva taktiku mojej obľúbenej hry z detstva - baranbaranbuc! :) Rozbehnú sa a idú po vás ako dôchodcovia po zľavách. Ak majú strelnú zbraň, stoja a strieľajú. Nič moc. Vrcholom všetkého bolo, keď sa mi podarilo zlikvidovať zopár vojakov bez jediného výstrelu. Stačilo otvoriť dvere, oni sa do nich rozbehli a v správny okamih odísť preč, aby sa dvere zatvorili (otvárajú a zatvárajú sa automaticky) a tie ich už rozpolili a ja som len neveriaco pozeral, čo sa deje a zabíjal tak ďalších.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Priemer je priemer a u nás to je toľko, koľko vidíte. Bol to dobrý nápad, máme tu dokonca aj českú lokalizáciu, ale proti stoji celá armáda záporov, ktorá hru zosúva do vôd priemerných hier. Škoda, preškoda. Takto sa mohol chrupi ukázať ako dobrý Ježiško, keď mi dal Kreed na Vianoce, ale moc mu to nejde, takže sorry chrupi, ako Ježiško si sklamal (polemizovanie o mene tejto osoby, teda napríklad chrupiško, Ježupi a pod., som zamietol, lebo by sa mohol jeden (ahoj Ježiško) alebo druhý (ahoj chrupi) uraziť). Takže tak. (What the ... ??? - pozn. by chrupi)