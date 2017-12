The Hobbit – príbeh toho, čo sa skryje aj v líščej nore

Prsteňovú trilógiu už hádam poznáme všetci, o tom čo bolo predtým, už sa vie pomenej. Niečo sa síce šepkalo aj v Tolkienovej knihe Hobit, no komu sa nechce čítať, môže si teraz pustiť aj tento behačkoidný prequel k udalostiam okolo Pána prsteňov na svojom

8. jan 2004 o 13:15 Marián Kluvanec

počítači.

Peter Jackson medzi najvplyvnejšími mužmi Hollywoodu, Orlando Bloom na výslní, Návrat kráľa trhá kasové rekordy... Samé fantastické správy o všetkom, čo sa týka Pána prsteňov. Avšak na prvotného hrdinu a nositeľa zničujúceho tajomstva Prsteňa sa akosi pozabudlo. Odkedy Bilbo Baggins opustil domov, aby mohol napísať najlepšiu kuchársku knižku s podkapitolami zo svojho života, ani škrt po ňom neštekol. Pritom si chudák starý Bilbo zaslúži isto aspoň kúsok našej pozornosti.

The Hobbit je iný, ako ostatné hry z vrecúška s označením Lord of the Rings. Žiadna temnota, čeľuste a tesáky, či brutálne vraždenie. Táto gamesa je plná optimistických farieb a veselej grafiky, až na niektoré pasáže, samozrejme. Skrátka, akoby ste Maxa Payna obrali o zbrane a teleportovali ho do jednej z Disneyho rozprávok. Možno si teraz pomyslíte, že to už len musí byť vtákovina, ale pozor, ešte nie je všetkým hobitom koniec!

Celý príbeh začína v Hobitíne, kde jedného dňa mladého zlodejíčka Bilba navštívi Gandalf a 13 trpaslíkov (nie 7, to je iný príbeh:). Vraj, chceme naspäť svoj poklad a pokoriť pritom draka, poď s nami, zídeš sa. Mdloby sa chopia nášho Bilba a tak prvý level strávite v jeho vlastnej nočnej more, kde sa oboznámite s ovládaním. Po prebudení náš hrdina zistí, že ho čakajú veľké veci a tak sa vydá do miestnej krčmy na rendezvous s trpaslíkmi. Po ceste musí zdolať pár prekážok, pohovoriť si s miestnymi obyvateľmi a vyriešiť nejednu logickú hádanku. Naučí sa tiež hádzať kamene a používať svoju viacúčelovú palicu, čo sú veci, ktoré bude počas svojich dobrodružstiev hojne využívať. Tu sa pozastavím pri Bilbovej zvláštnej schopnosti, ktorou je vykrádanie pokladníc. Tie sú roztrúsené po celej hre a obsahujú dôležité artefakty, ako liečivá a mince, za ktoré si potom tie liečivá môžete aj dokúpiť (u medzilevelového obchodníka). Takéto pokladnice sa dajú otvoriť len „cracknutím“ otváracích mechanizmov, pričom v neskorších leveloch ich majú niektoré truhlice aj 6, čo je už dosť veľa na sústredenie a reflexy. Ide vlastne o podarenú minihru, kde musíte včas stlačiť fire, aby sa jednotlivé zámky odomkli. Je to celkom originálne a tak ako odreagovanie poteší.

Svety, ktoré Bilbo ďalej navštívi, určite poznáte z knižnej predlohy. Sú to napr. rôzne lúky, trollské jaskyne, či kamenné hory, ale nebudem prezrádzať viac, aby som vás neobral o prekvapenia, ktoré na vás čakajú... V každom prípade, jednotlivé svety majú vlastnú grafiku a typických nepriateľov, pričom niektoré príšerky stretnete úplne všade. So zbraňami je to trochu horšie, veď komu dnes postačí palica, elfský meč a balík kameňov? Zbrane mi veru chýbali a aj keď Hobbit je behačka určená skôr mladším vekovým kategóriám, mohlo ich byť viacej.

Systém boja sa bohužiaľ ničím nelíši od najjednoduchších hier tohto žánru a tak pre útok budete stláčať stále to isté tlačidlo do omrzenia. O nejakých kombách ani chýru, ani slychu, maximálne kombinácia dvoch úderov na chvíľu zmení nastupujúci stereotyp. Je to škoda, lebo hra je tým jednak zbytočne obtiažnejšia (sejvovať sa však dá na každom rohu, v takých vysvietených portáloch) a naťahuje sa ako čerstvo rozžutá žuvačka. Otravné sú niekedy aj stealth misie, kde len treba čakať, pozorovať a skúšať a časom sa trafíte a hra vás pustí ďalej. Ale fanúšikovia Hitmana z toho možno budú mať radosť :-).

Zo všetkých behačiek na PC mi Hobbit najviac pripomínal staručkú hru Croc, hoci ju pochopiteľne spracovaním predbehol o niekoľko generácií. Niekomu sa možno ráta téza, že v jednoduchosti je krása, ale kto sa len trochu nechal zhýčkať Raymanom, nostalgicky si povzdychne. Takto sa titul radí len k jemne nadpriemerným hrám pre deti a mládež, prípadne pre behačkových prvákov. Aj keď priznávam, že aj ja som sa celkom príjemne zabavil, takže od zlej hry má Hobbit ďaleko, ale nedosahuje ani kvalít nadpriemeru. Preto ho do vašej pozornosti nevnucujem, ale ani vás pred ním nebudem varovať. Kto skúsi, nebude sklamaný. Percentuálne si Hobbit zaslúži tučných 75%.

GRAFIKA 6 / 10

Pekné farebné lokality sú príjemným osviežením po temných leveloch v ostatných hrách s tematikou LOTR, len škoda, že objekty sú miestami až príliš kostrbaté a neposkytujú tak očakávaný zážitok pre oko. Postavičky sa už podarili lepšie a pri hraní som mal pocit, akoby vystúpili z niektorých rozprávkových knižiek môjho detstva - vlci, obrovia, trollovia, orkovia, čarodejníci, drak, celá partička na čele s Bilbom je veľmi dobre vymodelovaná o naobliekaná do slušivých textúr. Škoda len tej strohosti ostatných objektov a miernej „kostrbatosti“ jednotlivých svetov.

INTERFACE 5 / 10

Autori si mohli dať s enginom trocha viac námahy, lebo kamera si často nevie nájsť dobrú pozíciu a nepríjemne „trasie“, takže som si na niektorých miestach myslel, že je zemetrasenie (áno, je to až také zlé). To je prvok, ktorý by sa v hrách nemal vyskytovať, tobôž nie v tých, ktoré zastupuje gigant menom Sierra.

Druhý nedostatok je v ovládaní, ktoré je síce klasické - myš plus klávesnica, lenže s myšou určujete len horizontálny smer (!), takže sa nedá pozerať ani hore, ani dolu a to je od veci, lebo s ponúkaným pohľadom si často nevystačíte.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Kto v živote nehral 3D behačku, má teraz šancu začať s ideálnym tréningovým programom! Hobbit je vcelku zábavný, ale nič nového, prevratného, neočakávaného neprináša. Starí mazáci ho rýchlo pokoria a o pár dní upadne do zabudnutia. Pre mladších je zas akurát, rovnako ako poteší aj začiatočníkov žánru.

MULTIPLAYER

The Shire nie je dosť veľký pre dvoch hobitov Bilbovho rangu a tak hra multiplayer nepodporuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Poteší, že najmä s dabingom postáv si dali autori prácu. Síce je všetko v angličtine (s titulkami), ale ten prednes stojí fakt za to - reč protagonistov je vlastne akási striedavá zmes kráľovskej „vysokej“ angličtiny (Gandalf) s nefalšovaným, írskym krčmovým prejavom (napr. Trollovia) a ďalšími prízvukmi. Ruchy z prostredia už nie sú až také skvelé, skôr by som ich označil ako vhodné a postačujúce. Subjektívne sa mi nepáčilo len „cinkanie“ zdvihnutých krištáľov – znie to presne ako v starom Sonicovi a ruší to, najmä keď sa Bilbo v tichosti plazí za chrbtom nejakej príšery a po zobratí takéhoto predmetu z reprákov „cinká“ ostošesť. No a jasné, že ohyzda to neprebudí... Ach jaj...

HUDBA 8 / 10

Po dlhšej dobe konečne originálna muzička s nápaditým inštrumentálnym aranžmá. Presne takto si predstavujem „tolkien fantasy pop“ - hudba tu skvele dopĺňa dianie a niekedy si skôr než scenérie všimnete chytľavú melódiu, či rezký pochod bubnov. Dobre sa to počúva, predovšetkým som pozoroval mierny odklon od klasických pompéznych inštrumentálok, ktoré sú teraz tak veľmi v kurze. Rozhodne nadštandard!!

INTELIGENCIA A OBTIAŽNOSŤ 5 / 10

Obtiažnosť je nemenná a tak či hráte vy, alebo o 10 rokov mladší súrodenec, je bezpredmetné - oboch vás čaká to isté dobrodružstvo. A nebude to veru také jednoduché, ako by sa po prvom leveli mohlo zdať... Úspech závisí v prvom rade od hráčovej šikovnosti a tiež trpezlivosti, lebo desaťkrát skákať cez to isté bralo dnes nie je každého predstavou o šťastne strávených chvíľach pri počítači.

Príšerky mi pripadali ako stvorenie s multisociačnou poruchou - raz si pekne počkajú, kým sa Bilbo priblíži, aby mohli naraz zaútočiť, inokedy sa na tom istom mieste len bezmyšlienkovite „vyvalia“ vpred a každý si vypýta vlastnú ranu palicou po ňufáku. Bagáž jedna!

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Ak nie ste práve nadšenec žánru jump´n´run, resp. vás príbeh hobita vôbec nezaujíma, ba nemáte vzťah ani k Pánovi prsteňov a smrdia vám hry s nádychom pre deti prijateľného spracovania, poobzerajte sa radšej po takom Silent Hill 3, ktorého skvele zrecenzoval kolega Ondrew. V opačnom prípade si k hodnoteniu pridajte pol hviezdičky, navarte šálku čaju (jedine „lesná zmes“) a hor sa do lesov Majstra Tolkiena!