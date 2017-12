Obloha v januári

Nad západným až severozápadným obzorom uvidíme po zotmení blednúce súhvezdia Labuť a Lýru, nižšie ešte aj hlavu Orla . Za nimi budú zo zenitu klesať Cefeus, Kasiopeja, neskôr aj Perzeus . Večer vysoko na juhu vrcholí štvorec Pegasa s Andromédou

8. jan 2004 o 0:00 ŠTEFAN GAJDOŠ

. Zvyšnú časť južnej časti oblohy zaberajú obrazce menej výrazných zvieratníkových súhvezdí ( Ryby, Baran, pred nimi Vodnár , zvečera pri obzore upúta Južná ryba) . Veľryba spoločne s Eridanom nízko nad juhom pripravujú triumfálny nástup skvostných zimných súhvezdí. Z juhovýchodu sa presúva Býk nadväzujúci na Povozníka . Hneď večer nad východný obzor stúpa Orión , neskôr je v plnej kráse spolu s Blížencami a Malým psom pod nimi.

Pred polnocou sa asi budete pozerať už len na juh: pútavú zostavu jasných hviezd doplní blýskavý Sírius bližšie k obzoru (súhvezdie Veľký pes ). Vašej pozornosti možno ujdú Jednorožec či Rak, charakteristický obrazec majestátneho Leva už asi nie. Pod ním nájdeme menšiu hlavu dlhej Hydry , pri nej spoznáme málo známu trojicu súhvezdí Sextant , Pohár , Havran . Za Levom nasledujú Panna a Váhy . Bližšie k severu, teraz vysoko, sú nenápadné Vlasy Bereniky , charakteristický Pastier a malé Poľovnícke psy . Odtiaľ sme na dosah Veľkému vozu , ktorý po polnoci stúpa už na severovýchode nasledovaný Drakom vypĺňajúcim priestor medzi ním a Malým vozom .

Do rána Cefeus tiahlym oblúkom klesol k severu, naopak, na severovýchode sa s Veľkou medvedicou na „výslnie" dostali Žirafa a Rys . Pred brieždením sa k Pastierovi pridá Herkules , Hlava hada pod Severnou korunou a južnejšie Hadonos . To, čo sme večer videli zapadať, nachádzame ráno na severovýchodnej oblohe: tak počas noci už druhýkrát obdivujeme Lýru i Labuť , ktoré sa dotknúc severného obzoru prešmykli zo severozápadu nad severovýchod dokazujúc, že: a) v našej zemepisnej šírke sú niektoré ich hviezdy cirkumpolárne, teda nezapadajúce; b) že zimné noci sú ozaj dlhé.

Neptún a Pluto budú voči nám v nepriaznivej polohe, na Merkúr sa vyberieme s pomocníkmi. V januári sa stihne vynoriť a zas vnoriť do slnečnej žiary, pár dní okolo 17. 1. by sme za dobrých podmienok mali zjasňujúcu sa planétu zbadať 45 minút pred východom Slnka nízko nad juhovýchodom.

Venuša už od súmraku panuje na juhozápadnej oblohe, z Kozorožca prejde do Vodnára. Koncom mesiaca zapadá vyše dvoch hodín po Slnku. Menej jasným, ale tiež nápadným objektom zostáva Mars . Jeho oranžové svetlo vysoko nad juhom kulminuje hneď zvečera, potom klesá k západu; nájdeme ho v Rybách. Jasný Jupiter žiari pod Levom a uvidíme ho s Marsom od neskorého večera, keď spoločne vychádzajú.

Saturn uprostred Blížencov bol na rozhraní rokov najbližšie pri Zemi za ostatných 30 rokov (obežnú dobu má 29,5 pozemského roku = jeden saturnovský rok). Náklon prstencov voči Zemi bude tiež takmer maximálny, tak neváhajte a oprášte domáci kuker; nad obzorom bude celú noc. Urán na rozhraní viditeľnosti voľným okom bude vo Vodnárovi. Po zotmení by ho nezbadal nik neznalý veci, no teraz ho nájdeme pomocou Venuše (na snímke) . Ráno 15. 1. nastane ich tesná konjunkcia (0,9°), takže už 14. 1. večer alebo ešte aj o deň neskôr budú blízko seba. Pri pohľade na Venušu by v zornom poli ďalekohľadu mala byť aj slabšia „hviezdička" - planéta Urán.