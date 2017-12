Spirit začal pátrať po stopách života na Marse

„Toto je veľká noc pre NASA," povedal šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír Sean O'Keefe po tom, čo vedci zachytili 3. januára o 21.35 SEČ signál o úspešnom pristátí sondy Spirit (Duch) na Marse.

„Toto je veľká noc pre NASA," povedal šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír Sean O'Keefe po tom, čo vedci zachytili 3. januára o 21.35 SEČ signál o úspešnom pristátí sondy Spirit (Duch) na Marse. Stala sa tak prvým vyslancom programu Mars Exploration Rovers (MER). Druhým bude jej dvojička Opportunity (Príležitosť), ktorá má pristáť na plošine Meridiani 25. januára.

Dobrú správu o ďalšom úspešnom kroku do vesmíru potvrdila marťanská „pohľadnica" zo Spiritu. Jej mobilný robot (rover) nám na nej poslal nekonečným kozmickým priestranstvom prvé detailné zábery zo dna kráteru Gusev.

Spirit zvládol to, čo sa nepodarilo sonde Beagle 2, vytvorenej a riadenej vedcami a inžiniermi Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Tá mala po oddelení od materskej sondy Mars Express vyslať prvé signály 25. decembra. Doteraz však mlčí.

Prečo práve Gusev?

Kráter Gusev patrí ku geologicky najzaujímavejším marťanským oblastiam, pretože kedysi tu mohlo byť obrovské jazero. Život, ako mu rozumieme my, pozemšťania, je bez vody nemožný. Cieľom Spiritu a Opportunity je urobiť chemickú a geologickú analýzu skál a pôdy krátera, pretože by to mohol byť kľúč k zmapovaniu dávno minulej éry vodnej aktivity Marsu. Rovery budú pátrať po obsahu železa a minerálov, utváraných pôsobením vody, ako je zrážanie, vyparovanie, spevňovanie naplavovaním alebo hydrotermálne pôsobenie.

Geológov bude zaujímať, aké procesy formovali okolitý terén a ovplyvnili jeho chemické zloženie. Mohla to byť veterná alebo vodná erózia, sedimentácia, hydrotermálne mechanizmy alebo vulkanická činnosť.

Nahliadnutie do dávnej minulosti Marsu by mohlo poodhaliť záhadu záhad: Mohli tu vôbec niekedy jestvovať podmienky na rozvinutie akýchkoľvek foriem života?

Stopy dávno zaniknutej klímy

Podrobné štúdie obsahu skál ukážu, aké stopy v nich zanechala dávno minulá klíma, zrejme teplejšia a vlhkejšia ako terajšia. Dozvieme sa čosi viac aj o súčasnej marťanskej atmosfére, pretože prístroje sond z povrchu červenej planéty preniknú až do výšky 10 kilometrov. Orbitálne stanice nedokážu urobiť také podrobné analýzy.

Merania z oboch sond budú vedci porovnávať s doterajšími výsledkami, zistenými z obežnej dráhy. To umožní rozšíriť a upresniť naše znalosti o veľkých oblastiach Marsu.

Spirit a Opportunity preniknú do chémie a mineralógie marťanskej pôdy a prachu a možno odhalia nielen prípadné riziká, ale aj zdroje pre budúcich kozmonautov. Nie je to už iba utópia, veď doba, keď sa Marsu dotkne noha prvého človeka, možno nie je taká vzdialená. Reálnym termínom štartu pilotovanej kozmickej rakety na Mars je podľa ruských vedcov a inžinierov rok 2018.

Od Vikingov cez Mars Pathfinder až k Spiritu

Prelomovým momentom v dejinách nepilotovanej kozmonautiky sa stala druhá polovica roku 1976. 20. júla a 3. septembra na Marse pristáli landery sondy Viking 1 a Viking 2; začali historicky prvú misiu, pri ktorej na povrch inej planéty po mnohých neúspešných pokusoch bezpečne dosadli pristávacie moduly vyrobené ľudskými rukami.

V marsovskej pôde našli neočakávané záhadné chemické procesy, neposkytli však dôkaz o tom, že by na Marse mohol byť život. Prirodzená oxidácia pôdy a slnečné ultrafialové žiarenie, pred ktorým Mars jeho riedka atmosféra nechráni, existenciu mikroorganizmov na povrchu červenej planéty vylučujú.

Druhé dejstvo marťanského dobrodružstva sa odohralo o dvadsať rokov neskôr. 4. júla 1997 začal skúmať kamenistú marťanskú pôdu v bezprostrednom okolí pristátia materskej sondy Pathfinder malý rover Sojourner. Za 83 dní dorazilo na Zem neuveriteľných viac ako 16 000 obrázkov z miesta pristátia a 550 obrázkov z rovera, a tiež veľa chemických rozborov kameňov a atmosférických dát. Tie potvrdili a upresnili výsledky, získané Vikingmi.

„Táto misia nám dala ohromné množstvo nových poznatkov o Marse a bude určovať smer ďalších výprav k červenej planéte," povedal po ukončení činnosti Pathfinderu David Baltimore, prezident California Institute of Technology.

Veterán projektu Pathfinder/Sojouner z JPL (Jet Propulsion Laboratory) Matthew Golombek pre Space.com odpovedal tesne pred zložitým a nebezpečným pristávacím manévrom Spiritu na otázku, či bude jeho pristátie na Marse jednoduchšie vďaka tomu, že môže využiť skúsenosti projektu Pathfinder:

„Bude to niečo iné. Som pripravený a som súčasne vzrušený. Toto je podstatne väčší projekt. Máme síce oveľa viac informácií, ale môže sa stať veľa nepredvídaných vecí; a my nemáme šancu zistiť, čo a prečo sa vlastne stalo."

Ako sa ukázalo, americké obavy boli zbytočné, naplnili sa však, žiaľ, v prípade európskej sondy Beagle 2.

Výskum komplikujú mrazivé marťanské noci

Každodenné zábery z roverov, vysielané na Zem, umožnia vedcom riadiť ich pohyb ku kameňom a iným zaujímavým miestam, kde budú určovať ich mikroskopické zloženie. Prvé ciele sú blízko pristávacích miest, časom sa okruh pôsobenia roverov rozšíri. Kamene a vrchnú pôdu Marsu preskúma päť prístrojov, umiestnených na každom roveri. Na oboch je obrusovací nástroj na odstraňovanie vonkajších vrstiev kameňov, znečistených prachom a atmosférickými vplyvmi.

Rovnako ako Sojourner aj rovery MER používajú rádioizotopové ohrievacie jednotky, aby udržiavali potrebnú teplotu batérií a prístrojov počas extrémne mrazivých marťanských nocí. Elektronika roverov zostane funkčná do mínus 55 stupňov, vonku však môže byť pre nás nepredstaviteľných až mínus 105 stupňov Celzia.

Neoceniteľným pomocníkom je panoramatická kamera z JPL, s ktorou budú vyberať ciele pre rovery; jej rozlíšenie je trikrát vyššie ako u Mars Pathfinderu. Inými zaujímavými prístrojmi na palubách roverov sú miniatúrny spektrometer pre tepelné emisie z Arizona State Univerzity v Tempe, Mössbaumerov spektrometer (Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Nemecko) alebo alfa-časticový röntgenový spektrometer (Max Planck Institut für Chemie, Mainz). Sady magnetov na zachytávanie prachových čiastočiek z atmosféry poskytol Niels Bohr Institute v Kodani, Dánsko. Sojourner počas svojho marťanského dobrodružstva najazdil asi sto metrov; túto vzdialenosť urazia Spirit a Opportunity počas dvoch marťanských dní (tie sú len o čosi dlhšie ako pozemské). Ich misia má podľa NASA trvať tri mesiace, môže sa však predĺžiť, ako to bolo aj v prípade Vikingov a Pathfinderu.