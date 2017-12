Na internete je potrebné zriadiť doménu pre mobilné telefóny

Server Mobitopia.com zverejnil zaujímavú úvahu o tom, že je čoraz nástojčivejšia potreba zriadiť TOP-level doménu pre mobilné telefóny.

7. jan 2004 o 15:46 Marián Pavel - SME online s využitím zdroja Mobitopia.com



Vývoj aplikácií pre mobilné telefóny smeruje jednoznačne k používaniu internetu - už dnes majú všetky nové modely zabudované GPRS s prehliadačmi internetu, čoskoro nastúpia siete tretej generácie, ktoré sú postavené špeciálne na mobilné dátové prenosy. Mnoho užívateľov pri používaní internetu v mobile odrádzajú dlhé adresy internetových stránok, na ktorých vyťukanie treba niekoľko desiatok stlačení klávesy. Ak chcete napríklad vyťukať MOBIL.SME.SK, treba 27-krát stlačiť klávesu. Na vypísanie domény .SK treba stlačiť klávesy 6 krát.

Na to, aby ste naťukali doménu .net musíte stlačiť klávesy 6 krát, .us 7 krát, .org a .com dokonca 8 krát.

Problém by vyriešila nová TOP-level doména, server Mobitopia.com napríklad navrhuje .m (nová mobilná adresa by teda bola napríklad MOBIL.SME.M). Takto by sa výrazne znížil počet kliknutí a internetové adresy by boli pre používateľov mobilných telefónov podstatne jednoduchšie dosiahnuteľné.

Spoločnosť ICANN, správca národných domén vo svete nad špecializovanou doménou pre mobilné telefóny zatiaľ neuvažuje, no ak by začali výrobcovia telefónov spolu s užívateľmi vyvíjať nátlak na jej zriadenie, úvaha by sa mohla stať skutočnosťou...