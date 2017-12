Eye Toy: Groove - virtutálny zážitok cez PS2

Pomerne nová hardwarová periféria Eye Toy si pomaly razí cestu k našim herným konzolám. S touto novinkou by sme mali do budúcnosti určite rátať, nakoľko si svojim nápadom získava čoraz väčší okruh priaznivcov. Nie, že by hry využívajúce túto malú kameru n

7. jan 2004 o 14:25 Vladan Hamřík

ejako excelovali prepracovanou grafikou, no hlavnou devízou je rýdza zábava. Toľko smiechu, koľko v mojom byte vyvolala táto nenápadná čierna krabička, som už dlho nezažil.

Jej spolupráca s konzolou PS2 je príkladná, snímaný obraz premieta priamo do obrazovky vášho televízora, pričom je zároveň do neho vkomponovaná konkrétna hra. Aj keď je táto technológie ešte v plienkach, už mi vnukla niekoľko nápadov na využitie, pričom ma nadchlo už samotné ovládanie. V menu sa totiž pohybujete nie s joypadom, ale priamo za využitia Eye Toy zadávaním položiek cez obrazovku. Skúste si predstaviť, aké je to super, ovládať napríklad spúšťanie DVD filmov priamo, bez zložitého diaľkového ovládača! Groove, druhá hra (prvá bola EyeToy: Play - pozn by chrupi) ktorá sa dostala do našej redakcie, je pomerne jednoduchá, ale ani v nej autori nenechali nič na náhodu. Triviálnu grafiku preto dopĺňajú skvelé skladby renomovaných kapiel a interpretov. A o čo sa vlastne jedná? O nič väčšieho než variáciu na známe hudobné hry, v ktorých hopsáme po dotykovej podložke. Tú ale nahradila malá kamera premietajúce vaše snaženie priamo na obrazovku televízora. Teraz sa pozrime na inkriminované dielko trocha detailnejšie.

GRAFIKA 2 / 10

Ak ste prekvapení nízkym hodnotením tejto položky, môžete sa trocha vydýchať. Ako som spomínal, grafika ešte nie je nosným pilierom projektu, preto len jedna hviezdička, aj tá je asi príliš veľa. Ak si pozriete obrázky, potom sami uznáte, že mám pravdu. Dokopy päť farieb a niekoľko grafických útvarov totiž ani inú možnosť nedovoľuje, ale na našu potrebu to bohato stačí.

INTERFACE 6 / 10

Spontánne ovládanie bez ovládača priamo cez obrazovku televízora je zaujímavá zmena vhodná bohatého rozvoja – som preto zvedavý, ako túto hodenú rukavicu využijú programátorské týmy. Aj keď na PC už podobný hardware existuje niekoľko rokov, ešte som podobné využite nezaregistroval. Pritom sú webové kamery pomerne lacnou záležitosťou a je evidentné, že na takýto tenký ľad sa žiadnemu developerovi asi nechce. Pre naše dobro si to Sony môže dovoliť a už dnes nájdete v obchodoch niekoľko hier, ktoré sú od tejto hračky závislé.

Voliteľné možnosti našej hry sú úplne obyčajné a je v ňom niekoľko až príliš klasických položiek. Takou evidentnou pikoškou je možnosť navolenie svojej váhy, pričom sa na konci levelu dozviete, koľko ste pri vašom hraní spálili kalórií. Z vlastnej skúsenosti síce viem, že ich nie je príliš veľa, no pohyb, ktorý musíte vykonávať pri hraní je pre naše ochabnuté svalstvo nanajvýš prospešný a niekto si s hrôzou môže uvedomiť, že po chvíľke už nevládze! Ako dobrý nápad považujem aj implementované nahrávanie a fotenie vybraných sekvencií, pričom si ich môžete samozrejme spätne púšťať. To sa potom budete čudovať, aké grimasy strúhate pri drvení, hlavne ak ste o tom pred tým nevedeli. Fotky si môžete potom uložiť na memory kartu a spraviť si tak malý domáci beštiár vo forme fotoalba.

HRATEĽNOSŤ 2 / 10

Len jeden druh hry je žalostne málo, naviac ani ona príliš neoplýva nejakou výraznejšou originalitou. Jej princíp má základy v zachytávaní zo stredu obrazovky vyletujúcich hláv, ktoré musíte odchytiť v jasne definovaných bodoch umiestnených v okrajoch televízora. Týchto bodov je šesť, pričom môžu meniť tvary podľa toho, ako máte preletujúcu platňu zachytiť. Zábava je to síce len na niekoľko desiatok minút, no hra nám ponúka ešte aj nejaké rozvinutejšie bonusy. Napríklad môžete vytvoriť vlastnú choreografiu a rytmus, ktoré musí následovne zvládnuť váš súper. Samotnému hraniu pritom asistuje kvalitný hudobný výber takých kapiel a interpretov ako Liberty X, Fatboy Slim, Apollo 440, Sugababes, Madonna alebo Village People. Dokopy 25 skladieb a bonusových 9 videí v DVD kvalite.

MULTILAYER 6 / 10

Široká podpora hry dvoch hráčov v rôznych módoch, pomerne zvyšuje pridanú hodnotu produktu. Kooperatívny a vs. - sú len dva módy z niekoľkých ponúkaných, pričom počet zúčastnených drvičov sa môže líšiť. Aj keď samotný princíp neprináša nič nového a pri dvojhre vlastne každá osoba ovláda len pol obrazovky, môže táto voľba kvalitne pobaviť nenáročné osadenstvo nižšej vekovej hranice a dá sa snáď aj zjednodušenie povedať, že práve multiplayer dodáva tejto hre správnu dimenziu.

ZVUKOVÉ EFEKTY 2 / 10

V Groove je minimum zvukových efektov, preto sa im nebudem bližšie venovať.

HUDBA 8 / 10

Nosnou jednotkou je práve hudobný doprovod a ako som spomínal o niekoľko riadkov vyššie, mix jednotlivých kapiel je naozaj divotvorný – od Elvisa a Village People cez Madonnu pokračujeme v generačnom presune až po Las Ketchup a Sugababes. Každý nech si zvolí na čo má chuť, pričom sa jedná globálne o hity, vytiahnuté pravdepodobne z archívov samotnej Sony Music.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 4 / 10

Ako ste si mnohí z vás uvedomili, inteligencia v pravom slova zmysle hre úplne chýba. Môže tu síce hypoteticky existovať akýsi, buďto náhodný alebo hudobný generátor, vysielajúci jednotlivé povely a frekvencie lietania hláv, ale to je asi tak všetko. Samotná hra má našťastie štyri druhy obtiažností a môžem vás ubezpečiť, že už druhá v poradí dá človeku poriadne zabrať. Groove preto určite nepodceňujte.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4 / 10

Ako nová forma zábavy je Groove jednou z prvých lastovičiek. Odpustime jej preto plno chýb, ktoré by sme u klasických titulov určite neprehliadli. Tou prvou a asi aj najhlavnejšou je príliš veľký stereotyp, s ktorým sa počas hrania stretneme. Žalostne slabá grafika a málo variability je krutá daň za priekopnícke služby, aké padli na plece tejto prvotiny. Nedajme sa preto odradiť čiastkovým neúspechom a dúfajme v príchod plnohodnotnej hry so skvelou grafikou, využívajúcou aj Eye Toy. Možno táto chvíľa príde čoskoro, nakoľko sa do distribúcie dostala aj konzola bundlovaná práve s touto perifériou a pomerne obsiahlym DVD obsahujúcim až 12 hier poukazujúcich na určité možnosti, akým smerom by sa mohla uberať táto nová forma zábavy.