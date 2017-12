Problém s potomkom? Hovorte cez internet

7. jan 2004 o 0:00 (nyt, tb)

Nina Gordonová naťuká na klávesnici správu a odošle ju. Veta putuje z New Yorku 800 kilometrov na server jej internetového providera v inom americkom štáte, odtiaľ sa v sekunde vracia, až dorazí na počítač jej syna Schuylera, ktorý sedí pár metrov od nej vo svojej izbe.

Dal by si si už večeru?

Po chvíľke váhania nad kulinárskymi možnosťami 17-ročný potomok odpovedá: „Rýchlu pizzu a pivo."

Nepokúšaj svoje šťastie, znie blesková odpoveď.

Technológia „okamžitých správ" (instant messaging) umožňujúca internetovú debatu v reálnom čase za uplynulý rok výrazne dospela a už neslúži len tínedžerom, ale často aj ich rodičom, napísal v sobotu americký denník New York Times. Je totiž nielen praktickým spôsobom, ako zavolať syna z jeho izby na večeru, ak sedí v dome na inom poschodí, ale podľa psychológov môže pomôcť prekonať bariéry, ktoré v rodinách bránia otvorenej komunikácii.

„Rozhovory medzi rodičmi a tínedžermi sú často emotívne a nie veľmi produktívne," hovorí psychologička Elisheva F. Grossová. Keď sú však deti na internete, je to „ich územie" a šanca pre rodičov hovoriť s nimi jazykom a v priestore, ktoré sú pre nich najprirodzenejšie. Podľa výskumu inej psychologičky z Newyorskej univerzity sú tínedžeri ochotní o veciach, ktoré ich trápia, cez internet hovoriť oveľa otvorenejšie ako osobne.

„Dcéra s nami hovorí, ako by sme boli ľudia, nie rodičia," povedala psychoterapeutka Lissa Parsonnetová a zároveň jedna z matiek, ktorá s manželom objavila výhody debát s deťmi cez internet. Absencia pohľadu na človeka, s ktorým komunikujete, je podľa nej niekedy užitočná - dieťa napríklad nezbadá, ako rodič očervenel od zlosti, čo by za normálnych okolností jeho ochotu debatovať okamžite zmrazilo. Ide o rovnaký princíp, vďaka ktorému sa mnohým ľuďom o dôležitých témach ľahšie rozpráva v aute, keďže vtedy chýba stály očný kontakt a človek sa ľahšie odváži vyriecť niečo šokujúce či intímne.

Aj pri rýchlej debate cez instant messaging sú navyše reakcie ľudí oneskorené - účastníci tak majú čas odpovede si premyslieť. V internetovej komunikácii je priamo zabudované počítanie do desať pred tým, než poviete niečo neuvážené, hovorí Parsonnetová.

Existujú však aj opačné názory. Jeden z tínedžerov reportérom amerického denníka povedal, že rodičov by v zozname internetových kontaktov určite nechcel, pretože pri elektronickej debate ľahko dochádza k nedorozumeniam. „Pri online komunikácii nie som taký rezervovaný, ako pri debate tvárou v tvár, takže každý problém, ktorý by sme začali rozoberať, by sa len zhoršil," povedal.

Debata cez internetové správy, pochopiteľne, v žiadnom prípade nemôže osobný rozhovor nahradiť, môže však pomôcť vzťah v rodine prehĺbiť a pre rodičov je výhodná aj z praktického hľadiska. „Občas, keď večer zapnem počítač, zbadám, že niektoré z detí je ešte online," hovorí analytik Michael Gartenberg z Jupiter Research. Vtedy môžem rýchlo zareagovať: „Čo tu ešte robíš - už aj do postele!"

Ako funguje instant messaging

Potrebujete naň špeciálny program - v USA sa používa najčastejšie AOL Instant Messenger a Yahoo Messenger, u nás sú populárne ICQ (www.icq.com) a MSN Messenger (messenger.msn.com , je priamo súčasťou Windows). Po spustení si zvolíte prezývku, pod ktorou vás budú môcť nájsť priatelia - musia však používať rovnaký program, ako vy. Zoznam tých, ktorí sú práve na internete, sa vám bude neustále zobrazovať v okne programu, ak na niektorého kliknete, môžete s nimi hneď hovoriť.