Nový rok opäť pod košmi

9. jan 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Herné spracovanie profesionálnej americkej basketbalovej ligy má aj u nás množstvo verných fanúšikov. Tí sa možno ešte dnes tešia z vydareného minulého ročníka, ktorý bol možno najlepšou športovou hrou roka. Aj napriek tomu im však ďalšie pokračovanie NBA Live s číslovkou 2004 má čo ponúknuť. Nie je to však ani zasa o niečo lepšia vizuálna stránka alebo nové súpisky hráčov, ale skôr serióznejší prístup k simulácii skutočného basketbalu na najvyššej úrovni.

Ak si nezmeníte autormi nastavené hodnoty pre rôzne aspekty hry, budete NBA Live 2004 od prvého kontaktu vnímať ako hru vyžadujúcu najmä tímovú stratégiu. Tá sa zvykne odvíjať od kľúčových hráčov, akým je napríklad O'Neal v LA Lakers. Hra LA je zameraná na jeho takmer bezchybnú prácu tesne pod košom, prípadne ešte na univerzálne kvality K. Bryanta. Iné tímy sa zasa musia spoliehať na „notorických trojkárov", väčšinou nižšieho vzrastu.

Ďalšími podstatnými zmenami sú výrazné spomalenie hry, ale najmä niekoľko nových kľúčových ovládacích prvkov. Najvýznamnejšie je oddelenie kláves pre klasický hod na kôš z výskoku od smeču, respektíve „donesenia" lopty do koša, keby bol problém „zavesiť". Spolu s ďalšími novými prvkami to umožňuje najmä masívnejším hráčom možno až príliš jednoduché preniknutie pomedzi obrancov pod kôš. Významnou zmenou je aj nová možnosť ovládať hráča bez lopty, ak jeho tím práve útočí.

Na zápasy je vďaka týmto zmenám radosť pozerať a ešte väčšia ich hrať. Stále však chýba väčšia aktivita napríklad pri ofenzívnych doskokoch a občas zamrzí aj tvrdošijné obracanie sa hráča prijímajúceho prihrávku za loptou.

Na zmeny v ovládaní si budete chvíľu zvykať, pomôže vám tréning osamoteného hráča v telocvični alebo „jeden na jedného" na klasickom ihrisku na dvore. Pre dokonalé zvládnutie hry je vhodné použiť gamepad namiesto stále populárnej klávesnice.

Grafická stránka hry je opäť o chlp lepšia ako minule. Najmä množstvo nových animácií poteší oko znalca basketbalu. Trocha horšie je to však so spracovaním tvárí hráčov a takmer katastrofou je publikum. To stále tvoria 2D rozmazané placky divákov bez akýchkoľvek detailov.

Zvuková a hudobná kulisa sú na tom oveľa lepšie. Začínajú sa pri atmosférickej hip-hopovej hudbe, pokračujú cez skvelý komentár a zvuky publika a končia sa pri dynamických pokrikoch hráčov na palubovke, ktorí presne reagujú na situáciu.

NBA Live 2004 je teda až na pár nedostatkov skvelou prezentáciou u nás trocha prehliadaného športu.

