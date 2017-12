Aký bol rok 2003 a čo prinesie tento?

Aké boli hlavné technologické trendy roku 2003 a ktoré oblasti sledovať tento rok, ak chcete byť v obraze

7. jan 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Svetové veľmoci: USA a Google

Ak sa z mena vašej firmy stane sloveso, viete, že máte vyhrané. V angličtine sa už od tohto roka na internete nielen vyhľadáva, ale aj googluje, a Google sa stal prvým internetovým gigantom, ktorý je väčšine ľudí dokonca aj sympatický. Tento rok spustil alebo začal testovať množstvo nových služieb, ktoré dávajú tušiť, že sa neuspokojí len s dominanciou vo vyhľadávaní webových stránok. Jeho systém textovej inzercie sa objavuje už na tisíckach stránok po celom svete a okrem vyhľadávania trebárs telefónnych či poštových smerovacích čísel alebo máp sa pripravuje aj invázia v porovnávaní obchodných katalógov aj indexovanie celých textov kníh.

Čo očakávať v roku 2004: Buďte pripravení, že aj vaše dieťa vám môže pri prehrabávaní školskej tašky vysvetliť, že googluje zošit z matematiky. Ak Google vstúpi na burzu, pôjde o najväčšiu internetovú udalosť od prasknutia dot-com bubliny v roku 2000.

Dobrý rok pre vírusy

Po pokojnej prvej polovici roka vypukli v auguste v priebehu niekoľkých dní tri veľké epidémie: zaútočili Blaster, Nachi aj doteraz najväčší vírus v histórii Sobig-F. Bezpečnostní experti tak mali aj vlani dosť dôvodov lamentovať nad neznalosťou majiteľov počítačov, keďže všetky veľké epidémie využívali len ich naivnosť (otvorili podozrivú prílohu e-mailu) alebo lenivosť (nenainštalovali si opravu bezpečnostných dier).

Ak nechápete, o akých opravách je reč, je najvyšší čas, aby ste sa v počítačoch trochu viac vzdelali. Medzi autormi vírusov je totiž čoraz menej tínedžerov, ktorí majú príliš veľa voľného času, a čoraz viac kriminálnikov, ktorí chcú celkom pragmaticky z vášho počítača skopírovať osobné dokumenty, obrať vás o peniaze alebo si uložiť na váš počítač nejakú-tú detskú pornografiu.

Čo očakávať: Nárast počtu vírusov aj objavených chýb v počítačových programoch bude pokračovať, objavia sa však aj úplne nové témy na rozhovor. Hackeri začnú na prieniky do firiem masovo využívať rozrastajúce sa bezdrôtové wi-fi siete. Firmy zistia, že novou hrozbou sú pre nich aj stále obľúbenejšie USB pamäte, pomocou ktorých sa dajú pohodlne vynášať interné dokumenty.

Microsoft len bezpečnejšie

Microsoft má za sebou bohatý rok: začal predávať nový kancelársky balík aj operačný systém pre servery, vydal 76 opráv bezpečnostných chýb vo svojich produktoch (vrátane jednej opravy predchádzajúcej opravy) a naďalej verejnosť ubezpečoval, že bezpečnosť softvéru už bude považovať za prioritu.

Čo očakávať: Firma už našťastie bude môcť všetkým kritikom odkázať, že problém bezpečnosti bude vyriešený novým systémom Longhorn, ktorý príde až v roku 2005 alebo 2006. (Čo bude zrejme pravda.) Dovtedy by si mali majitelia systému Windows XP nainštalovať aspoň jeho druhú veľkú záplatu (service pack), ktorá bude zverejnená v prvej polovici roka. Automatickým zapnutím bezpečnostných prvkov totiž konečne ochráni aj tých, ktorí o firewalle alebo bezpečnostných záplatách nikdy nepočuli.

Spam do každej domácnosti

V Európe a neočakávane aj v Amerike vstúpili minulý rok do platnosti zákony zakazujúce rozosielanie väčšiny e-mailovej reklamnej pošty. Jej autori sa tým však ani v tomto roku nenechajú znervózniť a množstvo ponúk na zväčšenie penisu a rýchly bezprácny zárobok v Nigérii neklesne - podľa odhadov môže dosiahnuť až 60-80 percent všetkej prijatej elektronickej pošty.

Čo očakávať: Priznať sa, že žiaden spam ešte nedostávate, bude už aj na Slovensku veľkým faux-pas, ktoré vás usvedčí, že ste na internete len neskúsený nováčik. Tí skúsenejší si uvedomia, že nejaký program na filtrovanie spamu si raz tak či tak budú musieť obstarať a urobia to už tento rok.

Pre zmenu nekradnúť?

Nahrávacím spoločnostiam tento rok sudcovia trpezlivo vysvetľovali, že nemôžu zastaviť klesanie svojich ziskov tým, že zakážu internet a uvalia kliatbu na milióny jeho používateľov, ktorí porušujú ich autorské práva. Prvý skutočne úspešný internetový obchod s legálnou hudbou otvoril Apple, ktorý dokázal, že pri správnom prístupe možno tínedžerov presvedčiť, že nekradnúť je cool.

Čo očakávať: Ďalšie gigantické firmy začnú slepo a neúspešne napodobňovať model Apple ignorujúc fakt, že Apple na obchode nezarába, ale chce ním len podporiť predaj svojich hudobných prehrávačov. Objaví sa teda - a rýchlo zmizne - množstvo nových služieb ponúkajúcich legálnu hudbu ešte lacnejšie a ešte pohodlnejšie. Niektoré z nich konečne dorazia aj do Európy.

Skúste to bez drôtu

Rozvoj bezdrôtovej technológie Wi-Fi vlani minimálne na Slovensku ešte stále zaostával za rečami o nej. Rozdiel by sa mal pomaly vyrovnávať a vo veľkých európskych mestách už budete môcť koncom roka relatívne bezpečne predpokladať, že sa vám podarí vybaviť si e-maily z notebooku v niektorej z pripojených kaviarní či na stanici.

Čo očakávať: bezplatné bezdrôtové siete v nákupných centrách, ktorá umožnia odložiť si manžela alebo dieťa s notebookom kdekoľvek v okolí, kým budete nakupovať.

64-bit ešte nie je do bytu

Udalosťou minulého roka bol prvý 64-bitový procesor od AMD, ktorý predznamenáva novú éru výpočtovej techniky. Z praktického hľadiska však nové procesory zatiaľ nemajú nijaké využitie.

Čo očakávať: Rýchlosť procesora už bude pre bežných majiteľov zaujímavá, len ak sa budú chcieť pochváliť, že majú „rýchlejší ako sused" - inak im dokonale poslúžia aj tie najlacnejšie procesory, ktoré sa budú do nových počítačov tento rok montovať.

Ďalší rok Linuxu

Linux sa bude čoraz viac podobať na Windows a bude už bez problémov použiteľný aj pre domácnosti. To neznamená, že sa tam skutočne začne vo veľkom používať - Windows, legálne či nelegálne, budú stále prvou a pre väčšinu jedinou voľbou. Naopak v oblasti serverov bude naďalej rýchlo rásť, aj vďaka novému jadru a napriek záhadnej hrozbe súdnych sporov zo strany SCO.

Čo očakávať: Tak ako každý rok predpovede, že tento rok sa stane prvým rokom skutočne masového nástupu Linuxu.

Na hranie pre veľkých

Začala sa objavovať záplava miniatúrnych prenosných hudobných prehrávačov, pridajú sa k nim mobilné telefóny, s ktorými už urobíte aj kvalitné fotky, a nová generácia tabletových notebookov s dlhšou životnosťou batérií, nižšou hmotnosťou a cenou.

Čo očakávať: Výrobcov počítačov vo vašej obývačke. Giganti ako Dell či HP vstupujú na trh spotrebnej elektroniky, a tak sa po osobných prehrávačoch od Apple dočkáme aj televízorov od Dellu.

Veľký brat prichádza

Sledovanie polohy mobilu nie je tým najhorším zásahom do súkromia, aký vás môže postihnúť. Po prvých pokusoch z vlaňajška začnú americký Walmart, britské Tesco a mnohí ďalší predajcovia vo veľkom testovať technológiu rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID), ktorá o pár rokov zrejme nahradí čiarové kódy. Namiesto kódov budú tričká, parfémy aj chladničky vybavené mikroskopickými rádiovými vysielačmi, vďaka čomu vám automatická pokladňa v supermarkete okamžite zráta nákup bez toho, aby ste ho museli vykladať. Háčik je v tom, že mikročip vo vašom tovare zostane - teoreticky tak bude môcť obchod napríklad zistiť, kto ste, keď v kúpenej košeli nabudúce do supermarketu opäť prídete.

Čo očakávať: Radikalizáciu názorov. Veľkí predajcovia a technológovia budú systém vychvaľovať ako prelom v oblasti maloobchodu, ktorý umožní zracionalizovať obchody a znížiť náklady. Obhajcovia ľudských práv a moderné náboženské sekty v ňom uvidia diabolský nástroj na všadeprítomnú kontrolu nad občanmi. Sledujte ich argumenty, aj vy si raz budete musieť vybrať.

Výroky roka 2003

O Linuxe

„Ujasnime si to. Grafické rozhranie Linuxu je patetická malá hračka v porovnaní s grafickým rozhraním Windows." - Expert na Windows Mike Minasi.

O Windows

„Prečo toto škaredé nevlastné dieťa hendikepovaného operačného systému stále získava väčší podiel na trhu?" - Unixový administrátor Eugene Fleischmann reagujúci na predpovede, že Windows raz môžu dominovať dátovým centrám.

O celosvetovej nadvláde

„Predtým, než odídem do dôchodku, chcem, aby sa technológia Intelu dotýkala každej osoby na svete každú minútu jej života." - Technologický šéf Intelu Pat Gelsinger o podpore firmy pre miniatúrne rádiové čipy pre všetky dodávané procesory a bezdrôtovú komunikáciu všetkých zariadení.

O otvorených systémoch

„Vybudovali sme nový kontinent v kyberpriestore, kde môžeme žiť a byť slobodní. A je skvelé, že keď sme ho stavali, nemuseli sme ho ukradnúť pôvodným obyvateľom. Bol úplne prázdny a my pozývame všetkých, aby v ňom žili s nami. Žiadne imigračné bariéry." - Richard Stallman o krásach sveta otvoreného softvéru.

O škodlivom vplyve sci-fi

„Veľký problém nášho priemyslu je, že všetko už predtým bolo v science fiction. Máme bláznivé očakávania vyvolané niekoho fantáziou. Používame otváracie mobilné telefóny vymodelované podľa toho, čo sme videli v Star Treku. Tipujem, že títo chlapci nikdy neboli v mobilnom pekle." - Expert na Windows Mark Minasi.

O outsourcingu

„Nemôžete mať zamestnanosť v Amerike za indické ceny. Vyberte si jedno." - Tsvi Gal, technologický šéf Warner Music Group o presune časti firmy do Indie, kde je nižšia cena práce.

O webových službách

„Povedal by som, že sú v štádiu batoľaťa. Technológia už žije a motá sa okolo, ale ešte nevie presne, kam pôjde, keď vyrastie." - Tim Thatcher z IBM o webových službách.

O nenásilnom odpore

„Byť zasypaný spamom a reklamami na zväčšenie penisu môže každého rozčúliť. Nie je však správnym riešením vziať zákon do vlastných rúk, vyraziť do ulíc internetu a vyčistiť ich od spamerov. Namiesto toho by sa človek mal snažiť, aby jeho adresa nepadla spamerom do rúk a chrániť svoj počítač dostupnými technickými prostriedkami." - Analytik Sophosu Grama Cluley komentuje prípad muža zatknutého pre hrozby, že bude mučiť a potom zabije ľudí, ktorí mu poslali reklamu sľubujúcu „Spoľahlivé, medicínsky overené vylepšenie penisu".

Kto bol na internete v roku 2003 najpopulárnejší

