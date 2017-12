Qtek 2060 v ponuke EuroTelu je T-Mobile MDA II, predávať sa začne až 9.1.

Od 9. januára začne EuroTel predávať osobného asistenta s označením Qtek 2060. Značka Qtek je brand najväčšieho ázijského výrobcu PDA, spoločnosti HTC.

Doplnené 7.1.2004: Predaj prístroja Qtek 2060 sa oneskorí. V Bratislave by sa mal začať predávať 9. januára, do distribúcie v ostatných slovenských mestách by sa mal dostať v priebehu 12. a 13. januára.

Od 7. januára začne EuroTel predávať osobného asistenta s označením Qtek 2060. Značka Qtek je brand najväčšieho ázijského výrobcu PDA, spoločnosti HTC. HTC pod značkou Qtek predáva zariadenia, ktoré na zakázku vyrába pre mobilných operátorov.

Informácie o modeli Qtek 2060 sú momentálne na internete nedostupné, no nám sa podarilo zistiť, že ide o komunikátor, ktorý sa predáva v sieti T-Mobile pod označením MDA II.

Ide o trojpásmové PDA s rozmermi 69,9x130x18 mm a váhou 185 g, s veľkým displejom (240 x 320 bodov, 65000 farieb) a internou užívateľskou pamäťou 128 MB. Beží na operačnom systéme Windows Mobile a nájdete v ňom všetky manažérske funkcie s možnosťou inštalácie ľubovoľných aplikácií.

S batériou Li-Pol 1200 mAh prístroj vydrží 130 hodín v pohotovosti a 210 minút hovoru.