Vedci začnú vyhodnocovať snímky prichádzajúce zo sondy

PASADENA 4. januára (SITA/AFP) - Vedci z Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA) budú nasledujúce dni pripravovať sondu Spirit na pohyb po planéte Mars a získavať a hodnotiť ďalšie snímky oblasti, kde sonda pristála. Ešte v nedeľu večer by mali zač

ať zo sondy prichádzať 360-stupňové farebné snímky krátera Gusev, južne od marťanského rovníku. Ako informoval geológ Stephen Squyres, ktorý má na starosti technické prístroje, sonda bude na prieskum Marsu pripravená asi za deväť marťanských dní.

Sonda Spirit v sobotu o 05.35 SEČ úspešne pristála na povrchu planéty Mars, po necelých dvadsiatich minútach vyslala na Zem prvý signál a po troch hodinách vyslala aj čiernobiele snímky okolia. Sonda pristála na Červenej planéte po šesťminútovom páde marťanskou atmosférou a tesne pred dopadom bol jej pád zabrzdený padákom. Pred začiatkom cesty marťanskou atmosférou sa sonda oddelila od domovskej rakety, s ktorou absolvovala 500 miliónov kilometrov dlhú cestu zo Zeme.

Prvé snímky ukazujú, že okolie sondy je menej skalnaté, než sa očakávalo, takže povrch je na ďalší prieskum takmer ideálny. "Je tam dosť skál, no na prieskum je tento povrch veľmi dobrý. Čo sa týka účelu, na ktorý bol robot skonštruovaný, by ani nemohol byť lepší," konštatoval Squyres. Vedci totiž veria, že niektoré skaly by mohli obsahovať sedimenty, z ktorých by získali informácie o vývoji planéty.