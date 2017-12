ST: Rozšírená ponuka ISDN balikov za zvýhodnené ceny

Spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., rozširuje v období od 1. januára do 31. marca 2004 ponuku ISDN balíkov za zvýhodnené ceny

3. jan 2004 o 17:21

Spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., rozširuje v období od 1. januára do 31. marca 2004 (resp. do vypredania skladových zásob) ponuku ISDN balíkov za zvýhodnené ceny.

Cenovo zvýhodnené balíčky koncových telefónnych zariadení (KTZ) si môžu zákazníci kúpiť pod podmienkou, že si objednajú nový prístup ISDN BRA a zaviažu sa k jeho nepretržitému užívaniu po dobu 24 mesiacov. Nová ponuka je platná pre objednávky na nové ISDN prístupy s novými MSN číslami, ktoré môžu byť zriadené i zmenou telefónnej prípojky.

Akciu však nemôže využiť taký zákazník, ktorý žiada o opätovné zriadenie ISDN linky, pokiaľ ju odhlásil v priebehu predchádzajúcich 2 mesiacoch.

Ponuku cenovo zvýhodnených balíčkov KTZ je možné kombinovať s ponukou zriadenia ISDN linky len za 1 Sk, a to do 29.2. 20004 pre každý novozriadený základný ISDN prístup v prípade uzatvorenia zmluvy najmenej na 24 mesiiacov.