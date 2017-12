Hry dnes a zajtra alebo technologická budúcnosť hráčskych brlohov

Nie sú veľmi rozšírené, napriek tomu ich nájdete v hráčskych brlohoch – nezvyčajné možnosti ovládania a zobrazovania hier – rozličné herné zariadenia a technologické hračky, ktoré sme len donedávna považovali za sci-fi literatúru. Dnes sú mnohé tieto veci

4. jan 2004 o 1:58 Milo Gracík

Keďže nová generácia herných konzol od globálnej videohernej triády je už skoro na spadnutie (PlayStation 3 od Sony, Xbox Next od Microsoftu, N5 od Nintenda), dovolil som si trochu zauvažovať o súčasnosti a blízkej budúcnosti herných technológií. Tieto apokalyptické herné stroje (chýba nám tu štvrtý jazdecJ) som však nechal na pokoji, ostatne, o nich sa píše a bude ešte písať viac než bude zdravé. Moje úvahy patria zariadeniam, bez ktorých by sme si všetky tie fantastické hry nemohli plnohodnotne vychutnať. Ide o obraz, zvuk a ovládanie. V tomto článku som sa zameral na experimentálne spôsoby ovládania hier a na ich zobrazovanie. O zvukovej stránke herného zážitku, ako i o ďalších záludnostiach moderného hrania si možno povieme niekedy na budúce.

Zabudnite na gamepady, načo máme končatiny a hlas?

Vizuálne rozhranie (interface), ktorého prvým zárodkom je kamera Eye Toy pre PS2. Každý si istotne spomenie na revolučný film Final Fantasy, odohrávajúci sa v nie príliš vzdialenej budúcnosti, kde všetky stroje a zariadenia boli ovládané prostredníctvom holografického rozhrania. Vizuálny interface predstavuje akúsi prvú generáciu, keďže sa bude pravdepodobne zatiaľ jednať iba o čisto snímacie zariadenie (kamera), bez vysielača - emitora holografického rozhrania (pravdepodobne projektor miniatúrnych rozmerov, súčasný najmenší projektor pochádza od Toshiby a pyšní sa rozmermi 247x52x94mm a hmotnosťou 900g!). Kombinácia snímača (kamery) a emitora (projektoru) predstavuje druhú generáciu, ktorá sa však stále pohybuje čisto iba v 2 priestoroch. Na to, aby sme dosiahli plne trojrozmerné, holografické kontrolné rozhranie ako z Final Fantasy, budeme potrebovať 3D okuliare umožňujúce nám vidieť premietaný dvojrozmerný obraz plasticky s hĺbkou, teda vidieť tretí rozmer, keďže holografický projektor plne trojrozmerného obrazu zatiaľ stále patrí do ríše sci-fi.

Vráťme sa však späť do bližšej budúcnosti, k vizuálnemu ovládaniu, nie nepodobnému tomu, čo sme mohli vidieť v sci-fi snímke Minority Report. Jedná sa o užívateľsky príjemný spôsob ovládania, je zároveň dostatočne lacný pre masovú produkciu a jeho využitie je prakticky neobmedzené. Podľa najnovších internetových „drbov“ bude súčasťou základného balenia PS3 aj nasledovník Eye Toy, takže vizuálne ovládacie rozhranie v praxi možno zakúsime i na vlastnej koži! Možnosti, ktoré toto rozhranie ponúka sú proste nekonečné. Uvidíme, čo prinesie zajtrajšok, no jedno je isté, máme jedinečnú možnosť zakúsiť, ako sa budúcnosť mení na prítomnosť.

K fonetickému ovládaniu hry hlasom (či už plnému ako v prípade PC aplikácií alebo čiastočnému v hrách na konzoliach) sú potrebné tri veci: slúchadlá, mikrofón (spravidla spojené dohromady v headset) a hlas rozpoznávajúci softvér, či hra.

Plné ovládanie hier hlasom môžete vyskúšať na PC vďaka skvelému a inovatívnemu (i keď nie úplne bezproblémovému) balíku softvéru a hardvéru GameVoice Commander od Microsoftu. Pri hraní napr. Bridge Commandera sa skutočne cítite ako ozajstný kapitán vesmírnej lode, pri Freedom Fighters zase ako pravý americký hrdina vydávate rozkazy svojim statočným súdruhom. Je to fakt paráda, kto neskúsi ten neuverí. (pozor, toto zariadenie sa už nevyrába, no v obchodoch ho ešte nájdete, takže ak chcete, zožeňte si ho čo najskôr). Pre viac informácii pozri oficiálnu stránku http://www.gamevoice.com/gamevoice.asp , alebo recenzie našich CZ kolegov (hledej šmudloJ).

Čiastočné ovládanie hry hlasom si môžete vychutnať pri konzolových, prevažne vojenských taktických hrách (SOCOM, SOCOM 2, Manhunt a Rainbow Six 3 na PS2 a Rainbow Six 3 na Xbox) vďaka headsetu, inak využívanému na komunikáciu medzi hráčmi pri on-line hraní. V týchto hrách mikrofónom headsetu vydávate príkazy vojakom svojej jednotky. Pre viac informácií pozri našu recenziu na SOCOM.

Softvér, rozpoznávajúci ľudský hlas vyvíja, a pre ovládanie priemyselných ale i kancelárskych aplikácií, ponúka viac firiem, napr. Philips. Operačný systém Windows XP má v sebe zabudovanú podporu hlasového softvéru, ba už Windows 3.11 dokázal rozpoznať a vykonať hlasové príkazy! Nie všetky programy hlasových príkazov využívajú rovnaký systém, niektoré vyžadujú najskôr nahovorenie príkazov, iné vyžadujú iba presné fonetické zopakovanie strojového hlasu (konzolové hry, ale i GameVoice), čo môže byť v prípade anglických príkazov pre non-angličana problém. Všetko je však iba otázka precízneho naprogramovania hlas rozpoznávajúceho softvéru.

Veľká obrazovka, dobrá obrazovka

Klasická TV, uhlopriečka 70cm, je to, čo dnes nájdete v každom druhom hráčskom brlohu, pardon, obývačke. Je to súčasný minimálny štandard na slušné hranie. Zvážiť je treba i TV so širokouhlou obrazovkou, keďže dosť hier podporuje režim 16:9, na Xbox minimálne polovica, no takáto TV s veľkou uhlopriečkou je už skutočne ťažká obluda. Pre lepší zážitok sa odporúčajú high-end TV s rôznymi obraz čistiacimi filtrami. Tí majetnejší by mali uvažovať aj nad TV s progresívnym skenovaním, keďže väčšina hier na Xbox a GameCube ho podporuje (na PS2 iba zopár hier). Samozrejme nesmie chýbať ani digitálny priestorový zvuk. Ten si však naplno vychutnáte predovšetkým pri Xbox a GameCube hrách, sem tam si ho užijú aj vlastníci PS2.

Plazmové alebo projekčné televízie majú veľkú uhlopriečku (100 cm a vyššie), no sú to drahé a veľké obludy, podľa mňa nie veľmi vhodné na hranie. Ako tak sa na hranie ešte dajú využiť moderné LCD monitory k PC. Aj keď za prijateľnú cenu dostanete iba 17“, či maximálne 19“ obrazovku, prípadne LCD TV (čo je vlastne LCD monitor so zabudovaným TV tunerom). Pri použití LCD však na zapojenie konzoly potrebujete nejaký konvertor signálu ako napr. TV BOX, prípadne s LCD dodávaný TV tuner. Ak však máte iný názor na plazmové, či projekčné TV neváhajte a dajte vedieť v diskusii.

Osobné LCD, čo sú vlastne okuliare s LCD displejmi, ktoré emulujú pohľad na TV s cca 1,5 uhlopriečkou so vzdialenosti 2 metrov. Pozor, nie každý však znesie pohľad týmito okuliarami, tak isto doba ich nepretržitého použitia je obmedzená na 3 hodiny. Je tu aj iný problém, totiž rozlíšenie súčasných, cenovo prístupných displejov (okolo 20 000 Sk) pre tieto okuliare je iba približne 180 000 pixelov, čo nepostačuje na plnohodnotné hranie celého spektra hier (rozmazaný text, problém s tmavými farbami, badateľná pixelizácia). Na plnohodnotné hranie je potrebných aspoň 400 000 pixelov, pričom cena okuliarov so 720 000 pixelovými displejmi presahuje 50 000 Sk. Pre zaujímavosť, pred časom takéto okuliare vyrábala aj samotná SONY (séria Glasstron), no ich výrobu ukončila a pre svoju konzolu novej generácie (PS2) oficiálne ponúkala prístroje od firmy Olympus (séria EyeTrek) vo vkusnej čiernej farbe s logom PS2.

Keď už sme pri tých virtuálnych okuliaroch, nemôžeme sa nezmieniť o okuliaroch sprostredkujúcich 3D obraz, ktoré sú dnes už na pomerne kvalitnej úrovni za prijateľnú cenu.

Ďalší na rade tu máme prístroj, ktorý na svoj masový boom iba čaká, je to projektor. Cenová náročnosť kvalitného prístroja s dostatočným kontrastom, svietivosťou a celkovým uspôsobením projekcii domáceho kina (t.j. do obývačky) sa v dnešnej dobe pohybuje na hranici 100 000 Sk (v pohode zoženiete značkový prístroj i za 70 000, no s určitými nevýhodami). Okrem ceny samotného projektora a nutnosti dokúpenia plátna je hlavným negatívnym faktorom obstarania projektora vysoká cena (20 000 Sk) a nízka životnosť lampy (cca 2000 hodín), bez ktorej sa určite nezaobídete. Najlepšie na tom sú projektory a lampy od firmy Philips (nebojte, nie je to reklamaJ, ktoré majú udávanú maximálnu životnosť až 6000 hodín prevádzky (priemer, tuším, 4000), čo je však vyvážené mierne vyššou cenou tejto lampy. Keď však projektor používate s rozumom, napr. iba večer na pozeranie filmov z domáceho kina a občasné pôžitkárske hranie, investícia do neho sa istotne vyplatí. Bez projektora totiž nie je žiadne domáce kino skutočným domácim kinom, a hranie na plátne s 3 metrovou uhlopriečkou má čosi do sebaJ. Značkový 70cm TV (či 19“ LCD monitor s TV tunerom) spolu s kvalitným domácim projektorom vás stojí toľko čo plazmová TV, takže čo sa asi viac oplatí?!

Každá technológia má svoje plusy a mínusy, takže záleží skôr od konkrétnych požiadaviek a hlavne obsahu peňaženky.

Myšlienka na záver

Môj hráčsky sen je niekedy si zahrať v skutočnom kine, na obrovskom plátne a s digitálnym priestorovým zvukom. Napríklad v takom Palace Cinemas v Auparku by to nebol až taký problém, keďže disponuje digitálnym projektorom, na ktorý by bolo možné zapojiť hernú konzolu. Nevyhnutnosťou je wi-fi ovládač, ktorý však nie je žiadny problém zohnať. Keď nad tým tak uvažujem, neviete koľko stojí prenájom takej kinosály?J

A čo vy, aký je váš hráčsky sen? Podeľte sa s ním s nami i ostatnými čitateľmi v diskusnom fóre k článku.