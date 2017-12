Obaja mobilní operátori nemali počas osláv príchodu Nového roka výpadky siete

Bratislava 2. decembra (TASR) - Napriek silvestrovskému náporu telefonátov i posielania SMS správ obaja slovenskí mobilní operátori po vlaňajšom posilnení ...

2. jan 2004 o 16:53 TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) - Napriek silvestrovskému náporu telefonátov i posielania SMS správ obaja slovenskí mobilní operátori po vlaňajšom posilnení kapacít svojich sietí žiadne vážnejšie problémy nezaznamenali. V predchádzajúcich rokoch pritom k výpadkom siete pri oslavách príchodu Nového roka dochádzalo.

Hovorca Orange Slovensko Peter Tóth pritom upozorňuje, že počas terajších silvestrovských hodín bol na rozdiel od predchádzajúceho roka silnejší nárast záujmu o telefonovanie ako esemeskovania. "Prvá hodina Nového roka 2004 bola pre nás v hlasovej službe vôbec rekordná. Zákazníkom sme dokázali zabezpečiť komunikáciu i napriek tomu, že využitie našej siete bolo na hranici jej technického maxima," hovorí Tóth s tým, že občasné problémy sa objavili iba počas prvej hodiny po silvestrovskej polnoci. V sieti Orange bolo počas dvoch dní na prelome rokov 2003 a 2004 zrealizovaných viac ako 19,8 milióna hovorov, čo je až o 6,5 milióna hovorov viac ako pri príchode roku 2003.

Bezproblémovosť hlasovej komunikácie počas osláv príchodu Nového roka potvrdzuje aj Milan Hric z divízie vonkajšej komunikácie druhého operátora EuroTel Bratislava. "Neboli žiadne problémy. Sieť nám nepadala. Ide o výsledok dobrej prípravy a investícií do posilnenia siete," uviedol Hric s tým, že v priebehu vlaňajšieho roka ich spoločnosť do rozšírenia kapacity siete s výstavbou nových 300 BTS staníc zainvestovala okolo 2,2 miliardy Sk. EuroTel posilnil aj svoje SMS centrum, a to o asi 50 %.

Rovnako v nemalej miere investoval aj Orange. Vybudoval nových viac ako 170 BTS staníc a kapacity svojho SMS centra dokonca strojnásobil. Aktuálne už môže cez sieť Orange prejsť až 920 SMS správ za sekundu.

V priebehu posledného dňa minulého roka a prvého dňa tohto roka bolo napríklad cez sieť Eurotel odoslaných skoro 5,290 milióna SMS správ, keď v priebehu dvoch najsilnejších hodín na prelome rokov to bolo v tejto sieti až 690 000 SMS správ. Zákazníci Orange za tieto dva dni zasa odoslali až 10,106 milióna SMS správ, teda skoro o dva milióny správ viac ako na prelome rokov 2002 a 2003.