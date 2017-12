Vampire: The Masquerade - Bloodlines - ambiciózne RPG na HL2 engine

Veríte na upírov? Nie? Ale to je veľká chyba, čo ak sa niekto z nich pohybuje vo vašej blízkosti a ani o ňom neviete? Ľudský život cez deň a v noci nastáva premena na krvilačnú beštiu, ktorá si určite nájde svoju obeť v tmavých uličkách. Možno to budete p

2. jan 2004 o 11:55 Ján Kordoš

ráve vy… Nasledujúci text vám pomôže, dúfajme, prežiť. Možno.

Troika Games je pre hráčov menej známa partia ľudí, čo je tak trošku škoda. Je síce pravda, že majú za sebou izometrické RPGčko Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura a nedávno vydané RPG, Greyhawk, ale skúseností majú na rozdávanie. Tento tým vznikol totiž v roku 1998, po odchode trojky hlavných mozgov Interplayu pracujúcich na hitovke Fallout. Takže skúseností majú chlapci skutočne dosť, ale aj tak bolo menšie prekvapenie, že sa práve im dostala tá česť, vytvoriť ďalší príbeh zo sveta stolnej hry Vampire: The Masquerade.

Tento svet má bohaté dejiny, ktoré sa začali odvíjať Kainovou vraždou vlastného brata. Z biblie už vieme, že zabil svojho brata a bol odsúdený na večný život v temnote, ale on to vôbec nebral ako tragickú udalosť. Temnota mu úplne zatemnila mozog a začal preto šíriť svoju novú vieru, založenú na túžbe po krvi. Postupne vzniklo na svete trinásť najdôležitejších upírskych klanov, čo sa však nepáčilo normálnym ľuďom, prečo aj podstúpili veľký boj proti nočným obludám. Sedem klanov vytvorilo koalíciu, ktorá vytvorila zákony, kde hlavná klauzula obsahovala skrývanie sa pred ľuďmi, aby nedošlo k vyhubeniu ich zoskupenia. To sa im aj úspešne podarilo, ale doba pokročila a teraz sa klany musia znovu rozhodnúť ako ďalej.

Dúfam, že už máte približnú predstavu, v akom svete sa bude odohrávať Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Do tohto sveta nám už bolo raz umožnené vstúpiť a to v úspešnej hre Vampire: The Masquerade. Išlo o temné RPGčko od Nihilistic Software, ale o Bloodlines sa nedá vôbec povedať, že by išla v šľapajách svojho predchodcu. Pribudne viac akčnosti na úkor RPG prvkov, čo však neznamená, že by sme sa ich mali zbaviť nadobro. Hra ich bude obsahovať, ale len v obmedzenej miere. V druhom rade si treba uvedomiť jednu podstatnú vec – hrať budeme z vlastného pohľadu, takže sa akčnosť dá odpustiť.

Príbeh nebude žiadna brnkačka a hra si na ňom dosť zakladá, bez neho by to bola len ďalšia z akcií. Našťastie nie je tomu tak. Všetko sa začína vašou smrťou – nie, nepomýlil som sa – skutočne na začiatku hry zomriete (podobný úvod mala aj ďalšia upírska hra Legacy of Kain, ktorého pokračovanie vychádza v týchto dňoch). Nenápadný výlet do hollywoodskeho klubu Sunset Strip sa zmení v zúfalé pokusy o záchranu vlastného života, ale neúspešne. Upíri sa spokojne napijú vašej krvi a teraz pre vás prestáva existovať život, ktorý ste doteraz žili. Prvou vecou, ktorú budete musieť urobiť, je výber klanu, ku ktorému sa pripojíte. Každé zoskupenie rado príjme nových adeptov a preto vám každé ponúkne svoju pomocnú ruku. Len na vás záleží, ku komu sa pripojíte. Troika Games sa inšpirovali pravidlami Vampires: The Masquerade a na výber máte: Brujah (prezentujú klasický brutálny boj), Ventrue (mentálni upíri), Toreador, Malkavian (trochu vyšinutí týpci vidiaci veci tak trošku z iného pohľadu), Nosferatu (beštie), Gangrel (bojovníci spätí s prírodou a zvieratami) a Tranmere (praktizujú krvavé rituály). Výber je značne pestrý, takže možno bude aj problém rozhodnúť sa, ku komu sa pripojíte.

Musím ešte podotknúť, že každý z klanov má iné vlastnosti a využíva inú taktiku boja a preto je aj hranie za nich dosť odlišné, takže replayabilita by mala byť zaručená.

Teraz sa pozrieme trošku podrobnejšie na miesta, ktoré navštívime. Len vymenovanie lokácii by vám asi nestačilo (inak Hollywood, Los Angeles, Santa Monica alebo Čínska Štvrť). V prvom rade ma ohromila architektúra. Ak vás priťahuje jemne gotický štýl spojený so súčasnou architektúrou, máte sa určite na čo tešiť. Toto spojenie má obrovský potenciál, aj keď Troika Games sa tiež zahrávajú s ohňom, lebo nie vždy to klapne. Podľa obrázkov sa však nemusíme obávať znetvorenej architektúry levelov. Misie sa budú odohrávať v interiéroch aj exteriéroch, takže sa môžeme tešiť misie s rozličnou architektúrou, čo dokáže značne zlepšiť pocit z hry.

RPG prvky nie sú obmedzené len na získavanie skúseností zo súbojov, ale aj za plnenie rozličných questov, či už hlavných alebo postranných. Ako som už vyššie spomenul, nepôjde len o nudné rúbanie a prideľovanie bodíkov do vlastností, lebo za všetkým stojí premakaný príbeh, ktorý reaguje na každú udalosť, pomaly sa stupňuje a udržiava nás v napätí. Vyšperkovaný je ešte aj intrigamy pri súperení jednotlivých klanov.

Dôležitou zložkou sú samotné zbrane, veď bez nich by ste si ani nepípli. Okrem vašich zubov a klasických pomôcok ako špicatý kôl, budeme mať k dispozícii aj klasické zbrane (takže klasický arzenál od pištolky cez uzinu a brokovnicu až po raketomet – klasika). No aby sme to mali trošku zábavnejšie, každú zo zbraní budeme vedieť viac, prípadne menej, ovládať, takže si rozmyslíme, do ktorých vlastností udelíme cenné bodíky, aby sme potom s danou zbraňou vedeli aj niečo robiť. Veď uznajte sami, že umlátiť niekoho pažbou zbrane je síce efektné, ale keď máme aj náboje, prečo si to neuľahčiť? :-) Všetko teda záleží od vašich schopností, či bude boj úspešný alebo to bude iba trápenie.

Nezabudlo sa ani na NPCčka a rozhovory s nimi. Nebudú to síce siahodlhé dialógy, ako sme mohli vidieť napríklad v Planescape: Tornment, ale nemusíte mať strach, slovná zásoba hlavného hrdinu nebude na úrovni dojčaťa. Navyše všetky rozhovory budú dynamické, čo znamená, že záleží na vašej odpovedi, ale aj na vašej klanovej príslušnosti, rasy a dokonca aj pohlavia. No veď zhodnotíme, keď to uvidíme na vlastné kukadlá.

Dosť dôležitú vec som si nechal takmer na záver. Určite ste sa už mrkli na okolité obrázky a teraz dostanete odpoveď na otázku, čo poháňa túto gamesku, lebo screeny vyzerajú fakt úžasne. Hovorí vám niečo Half-Life 2? Áno? Tak potom vedzte, že rovnaký engine je použitý aj v tejto hre. Je to "plomba", veď každý hráč už videl úžasné videá z predvádzania možností nového HL2 enginu. Keďže by som opakoval už veci stokrát povedané, všetko vám to vysypem v skratke. Úžasná hra svetla a tieňov (zabudnite na Splinter Cell), vynikajúci a hlavne reálny fyzikálny model jednotlivých objektov, dokonalá animácia mimiky postáv a ich samotná detailnosť. Dúfam, že stačí aj tento mini popis.

Dôležitou súčasťou hry bude aj multiplayer, v ktorom si hráči vyberú, či sa pridajú na stranu upírov alebo ľudských lovcov. Dokonca budú vopred nalinkované niektoré úlohy, ktoré budú musieť týmy splniť, takže zabudnite na to, že by ste pôsobili ako osamelý bojovník, aj keď je možné samozrejme aj to, ale potom to už nie je ono.

Čo povedať na záver? Snáď len toľko, že už sa neviem dočkať vydania hry. Po výborných hrách zameraných na príbeh (ako napríklad Max Payne 2 alebo Mafia) tu máme ďalšiu pecku. Ja dúfam, že nás zrazí na kolená a budeme mať novú modlu – predpoklady a očakávania tu určite sú.