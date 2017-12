Dungeons & Dragons Online, MMORPG od autorov Asheron's Call

2. jan 2004 o 10:18 Ján Kordoš

Trošku atypické je, že chlapci z Turbine nám pripravia mierne odlišný svet, než na aký sme zvyknutý v podobných hrách. Miesto rozľahlých svetov, kde sa narve niekoľko tisícok hráčov, nám prichystajú svety, kde sa bude môcť stretnúť len niekoľko stoviek závislákov. Nemusíte sa báť, že by sa pre vás nenašlo miesto, týchto svetov bude veľa a priebežne budú vznikať nové podľa počtu aktívnych hráčov.

Teraz si povieme, čo obnáša tá horná hranica hráčov. Tak v prvom rade to je menšie územie, na ktorom budete prežívať svoje interaktívne životy. Budete poznať okolie a nestane sa vám, že zablúdite a nenájdete svoj domov, čo sa občas stáva v iných hrách. Ďalej je to lepšie spoznanie sa s ostatnými hráčmi. Pri menšom počte playerov si skôr zapamätáte meno udatného hrdinu, ktorý porazil tú hnusnú potvoru za pravým rohom toho obrovského stromu. A máte aj väčšiu šancu stretnúť sa a hodiť s ním reč. Väčšia interaktivita medzi hráčmi prospeje aj vytvoreniu kultov okolo jednotlivých hráčov, čo je vítaná vec.

Ďalším významným charakteristickým bodom D&D Online je strop levelov postavičiek, ktorý je upravený na číslo 20. Samozrejme, kým sa dostanete na túto úroveň, tak to chvíľu potrvá, ale nemusíte sa báť, že po tomto významnom kroku, bude pre vás hra nezaujímavá a nudná. To by bola veľká chyba. Po tomto kroku vám budú ponúkané špeciálne zbrane a nepriateľov, ktorí síce už nezlepšia vaše schopnosti, ale napríklad nové predmety a väčšiu slávu.

Vyzerá to celkom zaujímavo, ale hra sa k nám dostane najskôr niekedy v priebehu roku 2005, takže máme ešte dosť času na sledovanie tohto nádejného projektu.

Zdroj:gamespot.com