Spoločnosť Kiwwi pokračuje v expandii v stredeurópskom regióne

2. okt 2001 o 12:42 TASR

Bratislava 2.októbra (TASR) - Spoločnosť Kiwwi s.r.o.patriaca k stredoeurópskému telekomunikačnému operátorovi Kiwwi CEE Holding AG s centrálou vo Viedni, získala za rok pôsobenia na Slovensku vyše tisíc zákazníkov. Vďaka voľne a bezplatne prístupnému internetu evidovali k poslednému septembrovému dňu viac ako 64 000 registrovaných užívateľov.

Podľa informácii vedenia spoločnosti Kiwwi pokračuje aj naďalej v expanzii v regióne a v tomto roku k Česku, Maďarsku a Slovensku pribudlo aj Poľsko a Slovinsko. Celkové investičné náklady do technológií iba na Slovensku dosiahli 150 miliónov Sk, pričom v budovaní siete sa naďalej pokračuje.

Obchodným zámerom spoločnosti vo všetkých piatich krajinách je poskytovať hlasovú telefónnu službu prostredníctvom internetového protokolu do malých a stredných podnikov. Doteraz predstavujú investície v regióne 11 miliónov eur a do konca roka to bude ďalších 25 miliónov. (1 euro=43,683 Sk)

