Vedci vyrobili magnetickú tuhu

1. jan 2004 o 5:58 TASR

Lipsko 1. januára (TASR) - Nemeckým fyzikom z univerzity v Lipsku sa podarilo zmagnetizovať tuhu ostreľovaním protónmi. Informoval o tom časopis Physical Review Letters.

Modifikácie uhlíka - tuha, diamant, fulerény a nanotrubice - nemajú za normálnych okolností (fero)magnetické vlastnosti. Takto sa správajú najmä prechodové (tranzitívne) kovy železo, kobalt a nikel a ich zliatiny. Ľahký uhlíkový magnet, ktorý je magnetický aj pri izbovej teplote, naproti tomu neobsahuje žiadne kovové prímesi.

Pablo Esquinazi a jeho kolegovia sa domnievajú, že protóny ovplyvnili štruktúru grafitovej kryštálovej mriežky do takej miery, až začala byť magnetická. Sila magnetizmu rástla do určitého množstva protónov, po jeho prekročení začala klesať.

Feromagnetizmus vedci dokázali tak, že tuhu najprv zmagnetizovali vo vonkajšom magnetickom poli. Po odpojení tohto poľa zmerali zvyškový magnetizmus vzorky citlivými prístrojmi.

Už pred dvoma rokmi vyrobili ruskí vedci uhlíkový magnet, vtedy však použili dosť nezvyčajný materiál - fulerénový polymér. Tuha je naopak najbežnejšou formou uhlíka.

Magnetická grafitová vrstva by sa mohla eventuálne využívať ako pamäťové médium. O magnetickú tuhu by mohol prejaviť záujem aj farmaceutický priemysel. Možno by sa našla cesta ako dostať miniatúrne magnety do rakovinových nádorov, kde by premieňali elektromagnetické žiarenie na teplo a ničili by choré tkanivo.