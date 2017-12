Počítačové hry: Perzský princ opäť navštívil Slovensko

3. jan 2004 o 1:30 MICHAL GARDIAN

Každý „pamätník" počítačových hier si určite spomína na nesmrteľnú klasiku Prince of Persia. Návykovú hru, v ktorej musel chrabrý princ prekonať množstvo smrtiacich pascí a súbojov s prisluhovačmi diabolského Vezíra, aby nakoniec vyslobodil princeznú svojho srdca. Po jej úspechu nasledovalo taktiež vysoko hodnotené pokračovanie, ale aj tretí, neveľmi podarenýdiel.

Dnes sa však „Princ" vracia v celej paráde. Dokonca môžeme povedať, že si hráči nemohli priať ku sviatkom lepší darček. Prince of Persia The Sands of Time sa v podstate hernou koncepciou veľmi nelíši od svojich klasických „predkov". Navyše však ponúka strhujúce audiovizuálne spracovanie a výrazné prelínanie s filmovým rozprávaním.

Hlavný dej začína nešťastným uvoľnením „pieskov času" pomocou Princovej „Dýky času" ukoristenej u indického maharadžu. Tie sa vyliali z čarovných presýpacích hodín a až na pár šťastlivcov premenili všetkých naokolo vrátane Princovho otca na príšery. Princ však ich osudu uniká a s pomocou maharadžovej dcéry Farah sa počas celej hry sa bude snažiť zvrátiť toto nešťastie späť. Bude k tomu potrebovať samotnú dýku, svoj meč a neuveriteľné gymnastické schopnosti.

Princ totiž okrem bojových alebo základných pohybových schopností dokáže preskakovať obrovské vzdialenosti, behať po stene, dokonale rúčkovať nad priepasťami a ovláda aj ďalšie, sugestívne spracované triky.

Aby toho nebolo málo, aj samotný boj prebieha pomocou trikov, za ktoré by sa nehanbil ani Neo z Matrixu. Korunu však všetkému nasadzuje práca nielen s dnes bežnými troma rozmermi, ale ku slovu sa dostáva aj štvrtý - čas. Dýka totiž umožňuje Princovi napríklad návrat v čase o maximálne desať sekúnd, spomalenie času alebo úplné vytrhnutie Princa z normálneho plynutia času. Využívanie týchto „fintičiek" síce nie je neobmedzené, ale aj tak vďaka nim pri tejto hre menej skúsení hráči nebudú prežívať frustráciu z neprekonateľných miest. Každá nevydarená akcia sa jednoducho dá vrátiť späť.

Autori našťastie pripravili veľké množstvo variabilných úrovní plných súbojov, ale aj malých logických úloh. Všetko podčiarkuje ľahko zvládnuteľné ovládanie, ale najmä priam dokonalý obraz aj zvuk.

Grafickými efektmi sa takisto nešetrilo - všetko vyzerá ako z tých najkrajších rozprávok. Zvuky a dabing sú rovnako skvelé a dynamická hudba spájajúca rockové a etnické motívy môže kandidovať na najlepší soundtrack roka. Jediné, čo môžeme považovať za chybičku je menší stereotyp v neskorších fázach hry. Aj tak je však Prince of Persia The Sands of Time pokračovaním, za ktoré môže byť každá klasická hra „vďačná".

