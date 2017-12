Európske očakávanie, japonské sklamanie, americká teória

Marťanská kronika (IV.)Medziplanetárna sonda Európskej kozmickej agentúry (ESA) Mars Express dosiahne cieľ už o niekoľko dní. Vrcholom bude mäkké pristátie jej menšej prieskumnej sondy, Beagle 2, na povrchu červenej planéty. Táto sonda nesie symbolicky ..

18. dec 2003 o 0:00 MILAN HELD, MICHAL AČ, ZDENĚK URBAN

Japonská sonda Nozomi sa už na obežnú dráhu Marsu nedostane.





Marťanská kronika (IV.)Medziplanetárna sonda Európskej kozmickej agentúry (ESA) Mars Express dosiahne cieľ už o niekoľko dní. Vrcholom bude mäkké pristátie jej menšej prieskumnej sondy, Beagle 2, na povrchu červenej planéty. Táto sonda nesie symbolicky meno námornej lode, na ktorej okolo roku 1830 skúmal dovtedy neznáme končiny našej planéty Charles Darwin.

Púť vesmírom začal 1120 kg vážiaci Mars Express 2. júna 2003 na Bajkonure v Kazachstane. Na palube nesie sedem vedeckých prístrojov, ktoré diaľkovo preskúmajú štruktúru a geológiu planéty a jej atmosféru.

Beagle 2 sa vydá na cestu už zajtra

Beagle 2 sa od materskej sondy oddelí už zajtra; približne o 11.15 h SEČ bude mať kontrolné stredisko v Darmstadte prvé údaje o priebehu manévra. Pristáť mu pomôžu padáky a veľké airbagy, ktoré sa nafúknu tesne nad povrchom, aby sondu ochránili pred nárazmi. Po spľasnutí airbagov Beagle 2 roztiahne solárne kolektory a začne s vrtmi a analýzou pôdnych vzoriek.

Sonda by mala dosadnúť v nízko položených oblastiach veľkého plochého bazéna Isidis Planitia v mladej, sedimentmi pokrytej oblasti severne od rovníka v noci 24. decembra. 25. decembra o 23.45 SEČ už možno rádioteleskop v Jodrell Banku zachytí jej prvé slabé signály. Mars bude v tom čase od Zeme vzdialený 158 miliónov km a uvidíme ho v súhvezdí Rýb, tesne nad naším západným obzorom.

Komunikácia so sondou Mars Express (a teda aj s Beagle 2) bude prebiehať prostredníctvom pozemskej stanice ESA v New Norcia, neďaleko austrálskeho Perthu; odtiaľ potom všetky dáta poputujú do kontrolného strediska v Darmstadte.

Ak všetko pôjde podľa plánu, mala by dĺžka prieskumnej vedeckej misie trvať celý Marsov rok (687 pozemských dní). Robot Beagle 2 by mal vedcom na povrchu červenej planéty aktívne slúžiť minimálne 180 marťanských dní.

Nozomi sa na obežnú dráhu Marsu už nedostane

Odborníci z Japonskej vesmírnej agentúry (JAXA) nedokázali na diaľku opraviť pokazený motor sondy Nozomi (Nádej), o čo sa snažili už od júla tohto roku. Pretože hrozilo, že sa sonda na červenú planétu zrúti, museli ju naviesť na vzdialenú obežnú dráhu okolo Slnka.

„Naša misia prieskumu Marsu končí," povedal pre CNN hovorca JAXA Džuniči Moriuma. Posledný pokus odstrániť chyby elektronických obvodov stál sondu takmer všetko zvyšné palivo.

Nozomi, vypustená v roku 1998, sa mala stať na jeseň 2004 prvou japonskou družicou obiehajúcou okolo inej planéty. Na palube má 14 vedeckých prístrojov z Japonska, Kanady, Švédska, Nemecka a USA. Na obežnej dráhe Marsu vo výške 890 kilometrov mala pracovať minimálne jeden marťanský rok; jej úlohou bolo zistiť, či má červená planéta magnetické pole, ako marťanskú atmosféru ovplyvňuje slnečný vietor nabitých častíc a preskúmať mesiace Marsu Phobos a Deimos. Japonskí vedci Nozomi aspoň prispôsobili na alternatívnu misiu pozorovania slnečnej aktivity, pretože jej súčasná dráha obsiahne veľkú časť slnečnej sústavy.

Marťanský neúspech Nozomi je pre Japoncov o to nepríjemnejší, že koncom novembra zlyhali desať minút po štarte motory dvoch japonských špionážnych družíc H2-A. Mali pozorovať územie Severnej Kórey ako odpoveď na prelet kórejskej družice Taepodong nad Japonskom v roku 1998.

„Prachovodné" usadeniny sú produktom doby ľadovej

Americká medziplanetárna sonda Mars Global Surveyor (MGS), ktorá už vyše šesť rokov obieha okolo Marsu, vyslala na Zem množstvo neuveriteľne podrobných záberov jeho povrchu. Vedci vďaka nim nielenže oveľa lepšie spoznali všetky už predtým známe kategórie terénnych útvarov, ale odhalili aj prítomnosť niekoľkých nových. Jednou z nich sú zvláštne, väčšinou niekoľko metrov hrubé zvrstvené prachové usadeniny s vysokým obsahom kryštálikov vodného ľadu. Hojne sa vyskytujú na oboch pologuliach Marsu.

Planetárny geológ James Head z Brown University (Providence, štát Rhode Island) teraz spolu s tromi americkými a jedným ukrajinským kolegom pre tieto terénne útvary navrhol veľmi zaujímavé vysvetlenie. Uverejnili ho v najnovšom čísle časopisu Nature.

Vedci predpokladajú, že „prachovodné" usadeniny vznikli počas pomerne nedávnej doby ľadovej, ktorá na Marse vládla od doby pred približne 2,1 milióna rokov do doby pred približne 400 000 rokmi. Rotačná os planéty bola vtedy oveľa viac naklonená k rovine jej obežnej dráhy okolo Slnka. Póly sa vtedy viac zohrievali slnečným žiarením, a preto sa z nich vodný ľad ľahšie vyparoval - v superriedkej atmosfére Marsu sa lepšie hodí výraz sublimoval. Výsledná vodná para migrovala do vtedy chladnejších stredných šírok, kde sa zmiešavala so všadeprítomným prachom a usadzovala na povrchu.

Head s kolegami predpokladajú, že sklon rotačnej osi Marsu k rovine jeho obežnej dráhy bol vtedy 30 až 35 oblúkových stupňov. V súčasnosti je tento sklon Marsu približne 25 oblúkových stupňov a planéta sa nachádza v „dobe medziľadovej".

Spúšťací mechanizmus dôb ľadových na Zemi je podobný. Ide o zmeny sklonu jej rotačnej osi k obežnej dráhe okolo Slnka a výstrednosti tejto dráhy. No kým na Zemi to prebieha v rozpätí 22 až 24,5 oblúkových stupňov (prvý parameter) a 0 až 0,06 (druhý), na Marse je to 14 až 48 oblúkových stupňov a 0 až 0,12. Vplyvy na klímu sú preto dramatickejšie. Na Zemi zohrávajú tlmiacu úlohu oceány ako tepelné zásobníky a intenzívny tok tepla z geologicky aktívneho vnútra planéty. Oboje sa už dnes na Marse neprejavuje.