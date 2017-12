Vynálezcovia modemu: milionár a neúspešný majiteľ baru

Milionár s rozmarnými záľubami Dale Heatherington.





Ako si predstavujete dnešný život vynálezcu modemu? Dôchodca v prepychovom paláci venujúci sa bizarným záľubám? Či technicky zdatný chlapík, ktorý sa pre vlastnú manažérsku neschopnosť pretĺka s pár dolármi vo vrecku? Obe predstavy sú správne - osobné príbehy dvoch partnerov, ktorí v roku 1978 založili firmu vyrábajúcu prvé použiteľné modemy, by už ťažko mohli byť odlišnejšie. Priniesol ich americký denník The Atlanta Journal-Constitution.

Hollywoodsky sen

Za vynálezcu modemu je považovaný Dennis C. Hayes, na väčšine kľúčových patentov sa však uvádza aj meno jeho partnera Dalea Heatheringtona. Prvý modem dnešného typu navrhli spoločne na kuchynskom stole a na ňom začali vyrábať aj prvé modely ešte v čase, keď sa súčiastky pre osobné počítače predávali v škatuliach a nadšenci si ich museli najskôr sami poskladať. Trh pre ich výrobok sa zrazu prudko otvoril, keď prvý osobný počítač uviedlo začiatkom 80. rokov IBM. Hayesove modemy boli spoľahlivé a zabudované inštrukcie pre komunikáciu prístroja s počítačom sa stali štandardom. Firma ovládla približne polovicu trhu s modemami a z veľkej časti zvyšku jej tiekli poplatky za licencie. Patril jej svet, no kým Dennis Hayes sníval o cestách na ďalšie vrcholy, jeho partner Dale Heatherington začal pociťovať únavu. Bol totiž technik a manažérska práca ho nebavila, neznášal stále sa zrýchľujúce tempo biznisu vo firme. „Viac ma zaujímalo vynaliezanie vecí. Chcel som skrátka konečne vystúpiť z tých krysích dostihov," povedal reportérovi AJC.

Ako 36-ročný preto na obrovské prekvapenie svojho partnera odišiel do dôchodku a svoj polovičný podiel vo firme premenil na 20 miliónov dolárov v hotovosti. Dnes žije so svojou ženou pokojným životom, stará sa o záhradu a v dielni si pre vlastné potešenie vyrába technické hračky. Špeciálny senzor ho upozorní, keď mu poštár vhodí do schránky list, s pomocou ďalších monitoruje teplotu v dome. Vlastným prístrojom dokonca monitoruje aj mačku, ktorej pripevnil na krk rádiový vysielač, a najviac času trávi tvorbou úspešných hráčov pre populárne zápasnícke súboje robotov.

Balada o vynálezcovi

Dennis Hayes zostal po odchode partnera na čele rozrastajúcej sa firmy a užíval si život hi-tech celebrity - usporadúval veľkolepé večierky, žil v dome za milión dolárov, sponzoroval symfonický orchester a zbieral obrazy. S firmou sa púšťal do nových a nových oblastí podnikania, predával napríklad databázový softvér, v žiadnej však už nezopakoval úspech s modemom. V deväťdesiatych rokoch však aj jeho modemová zlatá baňa začala vysychať: konkurencia nezaháľala a výrobcovia počítačov začali používať interné modemy, čo z lukratívneho trhu spravilo biznis ako ktorýkoľvek iný.

Hayes však stále odmietal odovzdať firmu profesionálnym manažérom. „Dennis bol veľmi, veľmi inteligentný, tvrdo pracujúci chlapík," spomína Joe Formichelli, ktorý bol rok a pol výkonným riaditeľom jeho firmy. „Musel však mať dohľad nad všetkým: nad farbou škatúľ, nad početnosťou ochranky, počtom sekretárok..." Keby bol firmu včas doviedol na burzu a vedenie prenechal profesionálom, mohol byť dnes miliardárom, myslí si Formichelli.

Stal sa však presný opak - chabé vedenie Hayesa ju doviedlo až k bankrotu. Z prvého sa ešte pozviechala, ale Hayes stratil vplyv v jej vedení. Trh modemov sa však s nástupom vysokorýchlostného pripojenia ďalej zmenšoval a v roku 1998 vyhlásila firma definitívny bankrot.

Po definitívnom krachu firmy si neúspešný manažér Hayes otvoril bar, aj ten však doviedol do krachu po necelom roku činnosti. Krátko pracoval v rôznych neúspešných internetových firmách, dnes pôsobí na voľnej nohe ako konzultant pre niekoľko menších spoločností.

Ešte počas prvého krachu sa s Hayesom rozviedla žena a v rozvodovom konaní získala deväť percent firmy, čo bolo dovtedy najvyššie „odškodné za manželstvo" v histórii amerického štátu Georgia. Pred niekoľkými rokmi sa rozviedol druhýkrát a ďalšej žene mal zaplatiť šesť miliónov dolárov. Podľa jej advokáta dnes niekoľko mesiacov mešká s vyplácaním výživného na dve deti. „Keby som mal peniaze, platil by som," povedal redaktorovi Atlanta Journal Haynes, ktorý vraj s peniazmi na vlastné živobytie len tak-tak vychádza.

Nedávno sa musel presťahovať do New Yorku - pre vážne problémy so zrakom totiž prišiel o vodičský preukaz a v Atlante bol bez neho život veľmi problematický. Z času na čas stretne bývalého zamestnanca, ktorý ľutuje, že firma neprežila. „Hovorím im - to nemusíte ľutovať," konštatuje. „Buďte hrdí, čo sme dokázali - zmenili sme svet." (tb)