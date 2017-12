Slovenskom sa šíri ďalší nezmysel: Ericsson zadarmo

Viacerí čitatelia nás upozornili na hoax, ktorý sa šíri Slovenskom. Tvrdí sa v ňom, že spoločnosť Ericsson rozdáva mobily.

16. dec 2003 o 15:06

Píše sa v ňom:



> NEJDE O VTIP:

> Ahoj,

>

> Firma Ericsson rozdava mobily... a to vsetko zadarmo cez Internet v

> ramci konkurencneho boja s Nokiou, ktora robi to iste. Takto mozete

> zadara prist k novemu mobilu s WAP-kou. Je k tomu potrebne len jedno:

> aby ste tento mail poslali 8 ludom. Do 2 tyzdnov dostanete Ericsson

> T18. Ked poslete tuto spravu 20 a viac ludom, dostanete mobil Ericsson

> R320 Wap.

>

> Dolezite: Kopiu poslite na: anna.swelung@ericsson.com a potom uz len

> vela stastia. Nie je su to len reci, ozaj to funguje!!!

>

> S pozdravom

>

> Reinhard Lerch

> QC-PC-3

> Tel: +49/5341/233029

> Fax: +49/5341/234351

> __________________________________________________________________

>

Upozorňujeme všetkých čitateľov, ktorí majú menej skúseností s internetovými a e-mailovými nezmyslami, že táto správa je hoax, ktorý by nemali posielať ďalej. Hoax je inými slovami nezmyselná správa, ktorej autor jej rozosielaním využíva neskúsenosť a naivitu užívateľov internetu a zbytočne ňou zahlcuje sieť.

Už z obsahu správy je každému súdnemu človeku jasné, že ide o nezmysel. Je nelogické, aby firma rozdávala mobily v hodnote niekoľko tisíc korún iba za rozosielanie e-mailov. Okrem toho T18 a R320 sú modely staršie ako 2 roky, už dávno sa nevyrábajú. Aj podľa toho je zrejmé, že ide len o oprášený nezmysel spred dvoch rokov, na ktorom sa autor dobre baví.

Pravidlá slušného správania na internete sú v tomto prípade nekompromisné - neverte všetkému, čo vám príde do e-mailovej schránky, premýšľajte skôr, ako takýto nezmysel rozošlete svojim známym.