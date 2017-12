Na internete vrcholí nákupná sezóna

9. dec 2003 o 22:30 TOMÁŠ BELLA(reuters, map)

Takmer dve tretiny internetistov nenakupujú online, pretože im chýba možnosť tovar si osobne vyskúšať. ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV





V internetových obchodoch už vrcholí predvianočná nákupná sezóna - na rozdiel od bežných obchodov totiž musia zákazníci čakať niekoľko dní na doručenie tovaru, a preto objednávky zasielajú skôr. „Najväčší nápor je každoročne v prvej polovici decembra, tesne pred Vianocami už opadáva - zákazníci, ktorí chcú dostať tovar do Vianoc, totiž už volia klasický postup," povedal Ján Kopčok vedúci Nay.sk, najznámejšieho slovenského internetového obchodu s elektronikou.

Rovnako ako klasické obchody, aj tie internetové zaznamenávajú pred Vianocami výrazný nárast tržieb. Obrat pred Vianocami sa v porovnaní s celoročným priemerom zvyšuje približne o 50 - 70 percent, odhaduje Milan Csaplár, riaditeľ slovenskej pobočky firmy Computer Press, ktorá prevádzkuje najväčší internetový obchod Dunaj.sk.

V internetových obchodoch ide najviac na odbyt podobný tovar, ako v obchodoch klasických. „Keď bol v minulosti boom domácich kín, prejavilo sa to aj v predaji cez internet. Tento rok sa tá istá situácia opakuje pri digitálnej videotechnike - veľký záujem je o digitálne fotoaparáty a videokamery," povedal J. Kopčok.

Internetový trh na Slovensku sleduje výskumná agentúra TNS, podľa jej riaditeľa Ivana Šimeka sa tradične najviac predávajú CD nosiče a kazety, oblečenie a mobilné telefóny. V porovnaní s minulým rokom došlo k miernemu poklesu predaja kníh a CD, od začiatku roka sa naopak zvýšil predaj lístkov na kultúrne podujatia, videokaziet a DVD nosičov. Najvýraznejšou zmenou je rastúci trend pri online nákupoch oblečenia. „Celkový počet používateľov internetu, ktorí už niekedy cez web aj nakúpili, na Slovensku stále rastie, aj keď len minimálnym tempom," povedal Šimek. Presný počet Slovákov, ktorí nakupujú cez internet, však agentúra TNS nepozná, pri poslednom reprezentatívnom prieskume ich totiž bolo tak málo, že výsledky sa nedali zovšeobecniť. V Českej republike podľa prieskumu agentúry GfK vlani pred Vianocami nakúpil na internete každý tretí človek, ktorý mal k počítačovej sieti prístup.

Pre slovenských obchodníkov, ktorí prevádzkujú tradičné aj internetové predajne, predstavuje internet stále len veľmi malý zlomok celkových tržieb - v Nay je to podľa Jána Kopčoka necelé jedno percento. „Napriek tomu je tento spôsob predaja pre nás perspektívny ako doplnok ku klasickému, keďže môžeme osloviť väčšiu cieľovú skupinu zákazníkov," dodal. Internetový obchod chápu aj ako informačný kanál umožňujúci poskytnúť aj tradičným zákazníkom technické informácie o tovare či jeho dostupnosti v jednotlivých obchodoch.

Väčšina internetových obchodov ponúka v porovnaní s „kamennými" výhodnejšie ceny. Zákazník však platí navyše poštovné, nákup cez internet sa preto vyplatí najmä pri väčších objednávkach. Dunaj sa snaží zákazníkov prilákať systémom zliav pre stálych zákazníkov a odpustením poštovného pri nákupoch nad 2000 korún, špecialitou Nay.sk je zasa možnosť získať aj úver na nákup cez internet bez nutnosti osobnej návštevy predajne.

Veľká časť internetových obchodníkov je schopná dodať zákazníkovi pred Vianocami tovar objednaný ešte tento a často aj budúci týždeň, prípadne hneď pri objednávke informujú, ktorý tovar by mohol doraziť až po sviatkoch a dajú zákazníkovi možnosť rozdeliť zásielku na viac častí.

najpredávanejšie v internetových obchodoch

Elektronika a biela technika

1. 21-palcové televízory

2. spredu plnené práčky

3. 28- a viacpalcové televízory

4. kombinované chladničky

5. digitálne fotoaparáty a digitálne videokamery

(Nay.sk, podľa hodnoty predaného tovaru)

Knihy

1. Joanne K. Rowlingová: Harry Potter 5

2. Paulo Coelho: Jedenásť minút

3. Jamie Oliver: Návrat kuchára bez čapice

4. Paulo Coelho: Alchymista

5. Ondrej Neff: Cestování s digitálním fotoaparátem

CD

1. Miro Žbirka: The Best Of

2. Sting: Sacred Love

3. No Name: Slová do tmy

4. Vidiek: Nové časy

5. IMT Smile: IMT Smile

DVD

1. Richard Müller: Koncert Lucerna

2. Matrix Reloaded

3. Pán prsteňov - Dve veže

4. Pelíšky

5. Dedictví

(Dunaj.sk)

Pred Vianocami hrozí nedostatok mobilov

Predaj mobilných telefónov po dvoch slabých rokoch pred tohtoročnými Vianocami láme všetky rekordy. Väčšine svetových výrobcov preto dochádzajú zásoby najžiadanejších modelov, ktoré už v obchodoch začínajú chýbať. V snahe nezopakovať chybu z roku 2001, keď výrobcovia záujem o mobily precenili a v januári ostalo v skladoch 100 miliónov, boli tento rok v odhadoch skôr opatrní a teraz im dochádzajú niektoré súčiastky potrebné pre výrobu. Dopyt po nich prevyšuje ponuku na rýchlo rastúcich trhoch východnej Európy, ale aj v Spojených štátoch, západnej Európe a Japonsku, kde veľa ľudí vymieňa staré modely za nové. V Európe si totiž veľa ľudí kúpilo svoj nový mobil v roku 2000 a pri priemernej „životnosti" 30 až 35 mesiacov prichádza práve teraz čas na kúpu nového.

V krajinách bývalého Sovietskeho zväzu napríklad Nokii chýbajú nové lacné modely 1100 a 2300, vo všeobecnosti však začína byť problémom najmä kúpa modelov s farebnými obrazovkami a zabudovanými fotoaparátmi, ktoré sa stali jednoznačným tohtoročným hitom. Spoločnosť Strategy Analytics minulý týždeň zvýšila svoj odhad predaja mobilných telefónov za tento rok zo 492 na 504 miliónov kusov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (429 miliónov) ide o dramatický nárast a vôbec prvý rast predaja po stagnácii od roku 2000. Výrobcovia mobilov pritom pôvodne odhadovali dopyt na 440 - 460 miliónov.

Zákazníci sa podľa výrobcov nemusia obávať, že by si pred Vianocami nemohli mobil kúpiť, možno si však budú musieť zvoliť iný model, ako mali vyhliadnutý. Predajcov na druhej strane teší, že sa zrejme zbavia starších zásob mobilov ešte s monochromatickými displejmi.

Na Slovensku sa už prejavili problémy s dodávkami telefónov, ktoré ponúkajú mobilní operátori v predvianočných akciách. EuroTel potvrdil, že niektorí dodávatelia nedokážu uspokojiť jeho požiadavky na dodávku určitých modelov telefónov. Hovorca Orange v stanovisku poskytnutom SME problémy s dodávkami poprel, v diskusii na mobil.sme.sk však viacerí čitatelia potvrdili, že aj v predajniach Orange je už dnes problémom zohnať napríklad telefón Samsung SGH-X100 a Nokiu 6100.