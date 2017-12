Need for Speed: Underground - je sedmička šťastné číslo?

Siedmy diel najznámejšej závodnej série na osobných počítačoch zúrivo dorazil a uchádza sa o vašu priazeň najlepšej závodnej hry. Pomohli hre nové nápady v podobe vylepšenej grafiky a tunovania automobilov?

8. dec 2003 o 1:18 Stano Bandzi

Ak ma pamäť neklame, stretávame sa tu v poradí už pri siedmom plnohodnotnom pokračovaní hry s názvom Need for Speed, ktoré si za tie roky vybudovali svoje miesto v hráčskom povedomí. Takmer každý jeden diel tejto série ponúkal hráčom niečo nové a originálne, čo v konečnom dôsledku síce vyvolalo mnoho kontroverzných názorov, avšak asi každá jedna hra s logom Need for Speed si našla svoju cieľovú skupinu hráčov, ktorí sa jej venovali a milovali ju. Electronic Arts, kamenne stály vydavateľ Need for Speed (konkrétne tím Black Box) sa opäť raz nebáli zaexperimentovať. Ako sa im to podarilo, dozviete sa v tejto recenzii.

Ako ste sa už isto-iste dozvedeli či dovtípili, najnovší NFS sa zameriava hlavne na závodenie s upravovanými sériovými automobilmi. Hra sa netají ani inšpiráciou známym filmom Fast and Furious, ktorý aj v našich končinách vyvolal v radoch mladých ľudí obrovskú vlnu "tuningománie". Ja osobne som sa chvalabohu nenechal touto vlnou prehnane ovplyniť (tým však rozhodne nechcem povedať, že by som nemal záľubu v oceľových tátošoch), takže sa snáď dokážem pozerať na túto hru s dostatočným odstupom.

Čo teda konkrétne ponúka Need for Speed: Underground (NFSU)? V prvom rade máme k dispozícii niekoľko základných sériových športových, ale i menej športových automobilov. Za všetky spomeniem napr. VW Golf, Hondu Civic, Integru R, Toyotu Supra, Subaru Impreza atď. No a tieto základy si už každý hráč môže podľa ľubovôle vytuningovať. Jedná sa však hlavne o tzv. vizuálny tuning v podobe rôznych spojlerov, hliníkových diskov či rôznych farieb a nálepiek na karosérii, ktorých je k dispozícii skutočne nepreberné množstvo. Väčšinu z nich si však musíte najprv odomknúť v kariérovom závodení, podobne je to aj s vylepšením pohonu či bŕzd. Nadšenci sa môžu tešiť dokonca aj na notoricky známy „nitro-boost.“

Okrem toho sa inováciám nevyhli ani herné módy. V rozsiahlej kariére (cez 100 závodov) si vyskúšame staré osvedčené preteky ako je okruh, turnaj, knock-out či time-trial. Medzi novinky patrí drag, čo je pretek na dlhej rovnej trati. Poviete si, že čo už len na tom môže byť zaujímavé? V skutočnosti to však vôbec nie je také jednoduché, ako by sa zdalo, pretože si tu automaticky musíte sami odraďovať prevodové stupne, no a hlavne vyhýbať sa nespočetným prekážkam a nástrahám, ktoré na ceste čakajú. Vydarený je aj drift, pri ktorom nejde o rýchlosť, ale o body, ktoré získavate tzv. driftingom, čo je efektné prechádzanie zákrut šmykom (alebo ak chcete power-slidom). Dokonca aj pri iných typoch závodov sa vám za podobné husárske kúsky na trati zarátavajú body, ktoré vám pomáhajú odomykať stále nové možnosti tuningu vášho auta.

GRAFIKA 9 / 10

Perfektné grafické spracovanie sa stalo už pomaly synonymom titulu Need for Speed, no a inak tomu koniec-koncov nebude ani tento raz. V prvom rade treba pochváliť takmer dokonale spracované modely automobilov, s vysokou mierou detailnosti, osvetlenia a skvelými odleskami od karosérie.Okolité prostredie takisto nezostalo v hanbe a dostalo sa mu veľkej detailnosti. Výnimočné sú však všetky tie nové grafické efekty, na ktoré si EA údajne dokonca najalo hollywoodskeho experta. Takto sa im podarilo vytvoriť naozaj zaujímavé grafické prvky, ktoré sme doposiaľ v hrách ani nevideli. Mne osobne sa však tieto efekty zdali byť až trochu prečačkané (napr. cesta vďaka svojmu stálemu lesku vyzerá, ako keby bola sústavne mokrá), ale zrejme je to len vec vkusu. Impozantný je najmä tzv. blur effect, čo je rozmazávanie okolia v závislosti od rýchlosti vášho auta. Takto vo vás hra vytvára dojem skutočne šialenej rýchlosti. Vytknúť treba grafike to, že vaše auto sa vôbec nedá poškodiť. Osobne si myslím že systém v NFS: Hot Pursuit 2 bol v tomto ohľade lepší. No a nakoniec sa budeme samozrejme musieť zmieriť aj s vysokými nárokmi na HW, takže sa predčasne netešte, že na nejakej vúdú karte najnovšie NFS bez problémov rozbeháte. Čakal som však horšie a vďaka pokročilej optimalizácii grafiky sa vám podarí väčšinou dosiahnuť plynulý chod hry, vyzerať to však bude už o niečo horšie.

INTERFACE 7 / 10

Autorom hry musím zatlieskať za to, že sa im konečne podarilo aspoň do určitej miery prispôsobiť konzolové menu potrebám PC hráča, a že ako jedno z mála konzolových menu sa dá reálne ovládať aj myšou. Nuž ale stále zostáva len konzolovým menu, čo značne komplikuje situáciu najmä pri tuningu, kde sa musíte zdĺhavo preklikávať cez mnoho krokov, kým dosiahnete, čo ste chceli. Pri ovládaní as nemusíte vôbec triasť, že nevlastníte najnovší Logitech volant s force-feedbackom, pretože NFSU sa, podobne ako doposiaľ všetky NFS, pohodlne ovláda či už klávesnicou, alebo ešte lepšie gamepadom.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Na začiatku musím upozorniť, že NFSU je totálne čisto arkádovou záležitosťou. Akékoľvek zbytky Newtonovej fyziky sa totiž vytratili od čias NFS: Porsche Unleashed. Z NFSU zostalo už len zbesilé naháňanie sa po mestských uliciach. Zábavu tu na vysokom stupni väčšinou udržujú rôzne zákernosti trate, hlavne v podobe miestami až príliš hustej dopravy. Inak by boli trate zvládnuteľné občas až priveľmi jednoducho, pretože nejaké extra-tuhé zákruty tu len ťažko budete hľadať.

Apropos, trate. Síce je v hre mnoho rôznych tratí, všetky sú posadené do jedného kvázi-mesta a poskladané z rôzne usporiadaných, ale stále rovnakých častí. Už na začiatku hry sa týmito samostatnými časťami naučíte prechádzať a potom si už len musíte dávať pozor, aby ste kotrmelce vo vzduchu spôsobené zrážkou s okoloidúcim automobilom obmedzili na minimum, a máte vyhraté. Má to však jeden negatívny efekt, a to je stereotyp, pretože sa vlastne stále budete pozerať len na to isté. Dokonca aj medzi spomínami časťami skladačky je väčšina v podobnom mestskom prostredí a len veľmi málo z nich sa nachádza niekde inde a teda obsahuje aj inú grafiku.

Ešte jednu vec by som hre vytkol. V kariére totiž zarábate peniaze, ale ja vôbec neviem, načo sú. Upgrady sú totiž väčšinou lacné a vždy máte nejaké peniaze v rezerve, za ktoré si už nemáte čo kúpiť. Myslím, že by to malo byť práve naopak, a teda lepšie auto či vyšší upgrade by mal byť podmienený hlavne vašou finančnou situáciou, ako tomu bolo v predošlých NFS.

MULTIPLAYER

Multiplayer som netestoval, takže ho hodnotiť nebudem. Spomeniem však, že do hry sa môžu naraz pripojiť štyria hráči. Zaujímavé je, že sa do jednej hry môžu pripojiť dokonca aj PC hráči a PS2 hráči naraz. Svoje sily si môžu merať aj cez EA on-line herný systém, ktorý jednotlivých hráčov podľa ich výsledkov zoraďuje do rôznych rebríčkov. Pre našinca je však on-line hranie bohužiaľ skôr hudbou budúcnosti.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Keby som nehral hru Toca Race Driver (TRD), proti zvukovým efektom NFSU by som asi nemal žiadnu námietku. Veď podporuje bezproblémový 3D zvuk cez široké spektrum zvukových kariet a mnoho iných vymožeností. Ja som však TRD hral a tak musím bohužiaľ konštatovať len mierne sklamanie. Zvuk motora prezentovaný v NFSU sa totiž s TRD nedá ani len vzdialene porovnávať. Je proste tak nejak prázdny a jednoduchý, proste kto obe hry nehral, zrejme nepochopí, o čom hovorím. Inak je však so zvukom v NFSU všetko v poriadku, podarené sú najmä efekty, keď miniete o vlások nejakú prekážku v plnej rýchlosti.

HUDBA 8 / 10

V EA už dávno vedia, že hráči vedia doceniť kvalitný hudobný doprovod v každej hre, ktorý vytvára dojem, že ich hra sa môže v produkcii porovnávať s hocijakým kinofilmom. NFSU obsahuje dostatočné množstvo žánrovo rozmanitých trackov. Nájde sa tu hádam všetko, na čo si spomenieme – rap, moderný rock či elektronická hudba, to všetko v rukách autorov zvučných mien. Jediná chyba hudby je asi v tom, že ak som si ju zapol pri hre, zdalo sa mi, že je tam už trochu priveľa zvukov a je to dosť chaotické.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 7 / 10

Umelá inteligencia je celkovo na obstojnej úrovni. Autá, proti ktorým závodíte, sa väčšinou správajú presne tak, ako by sa správal hocijaký drzý hráč na ich mieste, vrátane chýb, ktoré robia. Veľmi dobrý dojem vytvára to, že sa prakticky nikdy neocitnete na ceste sám a závodíte až doslova po poslednú zákrutu. Je to však zrejme spôsobené tým tzv. catch-upom, čiže AI pribrzďuje alebo zrýchľuje v závislosti od toho, aký rýchli ste vy. Čo sa týka obtiažnosti, tá je skôr nižšia, i keď počas kariéry sa zvyšuje. Na koniec som sa ešte nedostal, takže vám neviem povedať, ako to tam s obtiažnosťou vyzerá. Zatiaľ som však takmer každý závod opakoval v premiere tak 2-3 krát, a to je tu ešte stále rezerva v podobe voľby obtiažnosti, na ktorú sa vás hra opýta pred každým závodom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Nový Need for Speed vo mne zanechal značne rozporuplné pocity. Dávam mu 4 hviezdičky, ale musel som pri tom presne toľko očí prižmúriť. Áno, NFSU je síce zábavná hra, ale ak si premietnem, čo všetko mi v nej chýba zo starých dobrých časov NFS 4 a 5, kde malo každé auto svoju osobnosť a každá trať svojho ducha, nemôžem nemyslieť na to, že hra mohla byť ešte lepšia. Ak ste však nenáročným hráčom, na čestnom mieste medzi vašimi videokazetami ležia filmy Fast and Furious, pravidelne odoberáte časopis Autotuning a na ulici sa obhliadnete za každými „elektrónmi“, táto hra je presne pre vás určená a zaručene vás nesklame.