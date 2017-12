Dog's Life - pre všetky deti, čo chcú psa

Herné koncepty už zažili všeličo, množstvo originálnych nápadov sa podarilo úspešne spracovať, ešte viac ich však skončilo na smetisku herných dejín. Simulácia života psa, dokonca s príbehom, patrí medzi tie s nejasným koncom. Budete sa pri nej baviť?

6. dec 2003 o 21:07 Richard Frida

Veríte na existenciu mágie v dnešnom svete? Mali by ste, lebo hry sú tiež niečo podobné. Umožňujú vám behom pár okamihov preniesť sa kľudne aj na druhú stranu vesmíru, stať sa vládcom galaxie, krásnou bojovníčkou či neohrozeným špiónom. Môžete lietať v stíhačkách alebo stať sa pilotom Formule 1. Ale to ešte netušíte, že od tohto mesiaca sa môžete stať plnoprávnym príslušníkom svorky. Odteraz môžete byť vďaka PS2 konečne aj psom a robiť všetko, čo štvornohý, zablšený priateľ človeka robiť má. Musíte uznať, že s touto ponukou nemôže konkurovať ani otrepaný vládca galaxie.

Spoločnosť Sony pokračuje v započatej línii kreatívnych, progresívnych a komerčne úspešných hier. Po revolučnom SOCOMe a chytľavom Eye Toy prichádza naozaj neobyčajná, novátorská a zábavná vecička nazvaná Dog‘s Life. Verte mi, že už po absolvovaní približne 3 hodín hrania sa nebudete nikdy pozerať na psa ako na obyčajné zviera. Zrazu budete chápať, ako sa im javí náš smiešny svet z ich prízemnej perspektívy. Určite ste však niečo podobne už v inej hre videli, prečo je teda okolo tohto nápadu taký poprask? Prepracovanie tohto nápadu je na neobyčajne vysokej technickej a hrateľnej úrovni. Okrem mňa si to myslela aj odborná verejnosť na tohtoročnom Game Convention v Lipsku, kde hra Dog`s Life dostala cenu za najinovatívnejší titul roku.

Hlavným hrdinom je „hafan“ Jake, ktorý sa stane spolu so svojou psou priateľkou obeťou dvoch zdanlivých lovcov z miestneho psieho útulku. Jakeovi sa našťastie podarí z idúceho auta utiecť, ale jeho milovanej fenke nie a tak mu nezostane nič iné, len sa vydať naprieč krajinou a stať sa psom - záchranárom. V priebehu hrania zistíte, že šarhovia nie sú tými čím sa zdajú byť a za všetkým je skrytá žena – ako obyčajne. V tomto prípade to je zlá Miss Peaches. Ale nie je mojou úlohou viesť vás príbehom od začiatku po koniec. To musíte zvládnuť sami. Ja sa vám teraz pokúsim priblížiť, o čom vlastne hra vlastne je.

Od začiatku ovládate postavu psa Jakea. Na výber máte dva druhy ovládania. V perspektíve tretej osoby si môžete užívať voľný pohyb, výhľad na krajinu a adventúrnu časť príbehu. Hra okrem toho ponúka aj unikátny mód zobrazenia v prvej osobe – tzv. Smellovision, kedy vidíte svoj vlastný čumák a čo je hlavné, vidíte všetky dôležité pachy nachádzajúce sa vo vašom okolí. Môžete identifikovať stopy ľudí a zvierat, zbierate rôzne pachy ktorými odomykáte nepreberné množstvo minihier a na základe toho sa posúvate do ďalšej lokácie – čoraz bližšie k svojej štvornohej priateľke.

Adventúrne prvky sú v tomto prípade potlačené do pozadia už spomenutým množstvo netradičných, zábavných a značne uletených minihier. Veď kto kedy počul, aby sa súťažilo v "značkovaní" teritória, kradnutí mäsa z obchodu alebo v nakladaní smradľavých kôpok na chodník, v zbesilom súboji spočívajúcom v stláčaní tlačidiel ovládača - po vzore hry Abe‘s Odyssey? Takýchto lahôdok je tu naozaj veľa, ale naozaj nie sú v rámci hry nejaké samoúčelné alebo vulgárne. Jednoducho takéto činnosti patria do psieho sveta a sú nenápadne integrované do príbehu. Vašou primárnou úlohou je na ceste krížom cez Ameriku vykonávať dobré skutky, pomáhať ľuďom (ste predsa verný priateľ človeka), súťažiť s inými psami či ovládnuť svorku. Za svoje činy získate kosti, ktoré vám zvyšujú charizmu a umožňujú vám doslova ovládať iných psov, ktorí sú v danom momente vhodnejší na splnenie zadanej úlohy.

Ako ste iste pochopili, táto hra je určená dvom výrazne definovaným kategóriám hráčov. Prvou sú deti, ktoré túto hru budú neuveriteľne zbožňovať. Neobsahuje násilie, takže sa nemusíte ničoho báť a nakoniec sa možno budete naťahovať o ovládač so svojou ratolesťou pri konzole a tejto hre. Druhou sú samozrejme "psíčkari". Na úplný záver len dodám, že spolu s uvedením hry prebieha u nás mega akcia v ktorej môžete vyhrať asi najcennejšiu cenu aká sa na Slovensku za kúpenie hry dala dostať. Spoločnosť SONY odovzdá výhercovi ozajstného a nefalšovaného robotického psa AIBO, ktorého hodnota presahuje 100 000 Sk. Viac informácií na stránke www.vyhrajpsa.sk.

GRAFIKA 8 / 10

Najkrajšie vyzerajú rôzne druhy psov, ktoré sa pohybujú a chovajú verne podľa živých predlôh. Ľudia a okolie sú vyobrazení v odľahčenom štýle, ale lokácie napriek jednoduchosti sú pekné, prehľadné a nenudia. Keďže sa jedná primárne o detskú hru tak netreba bazírovať na high-tech zobrazení ako v prípade hry Jak 2 Renegade. FPS mód Smellovison pôsobí v rámci možností realisticky a aj zobrazenie je tomu prispôsobené. Hra sa v tomto režime ovláda naozaj bezproblémovo. Neviem presne, či je to pravda, ale počul som, že psy nevidia všetky farby ako my a tak aj tento režim je v utlmených farbách, ktorým dominujú rôznofarebné chuchvalce vôní a stôp. Je to osviežujúci nápad v porovnaní s pretechnizovanou honbou za vyladenejším enginom, lepším framerate a šialenými množstvami efektov. Je to proste pekná hra.

INTERFACE 9 / 10

Všetky druhy informácií okrem pachov sú v prípade vžitia sa do kože psa absolútne irelevantné a tak sa na vás z obrazovky v žiadnom prípade nehrnú tony informácií. Najdôležitejší je mód Smellovision, ktorý je takmer bezchybný a dokonca prehľadnejší ako klasické 3rd person zobrazenie.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Maximálna. Ja som napríklad veľký fanúšik zajacov (jedného máme doma) a mačiek. Doteraz som sa na nich pozeral ako na nahlúplych, slintajúcich blbečkov bez osobnosti. Táto hra úplne zmenila môj názor a vďaka trefným hláškam hlavného hrdinu sa na psov pozerám cez úplne inú optiku. Počas celej hry sa budete dobre baviť a verím tomu, že vaše deti (ak nejaké máte) sa od radosti úplne zbláznia. Už nebudete musieť počúvať nekonečné žobranie "ja chcem psaáááááá" Kúpte Dog`s Life a máte vybavený problém. Jake je totiž takmer ako živý.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje možnosť hrania viacerých hráčov a preto táto kategória nebude hodnotená.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Parádne. Ale bohužiaľ nepublikovateľné :o). Zvuky sú na dobrej úrovni a hlášky hlavného hrdinu sú naozaj skvelé. Ale aj nehrateľné postavy (napríklad južanský buran) sú veľmi vydarené. Nečakajte žiadne testy na domáce kino, táto hra ho tak maximálne pošteklí. Ale ako som už povedal – nepublikovateľné zvuky sú výborné.

HUDBA 6 / 10

Hudba sa v hre nachádza, ale je v doslova ambientnej forme, takže napriek veľkej snahe si ju nezapamätáte. Berte to ako klad – aspoň vás nenaštve. No a v konečnom dôsledku ste si predsa nekupovali hudobné DVD, ale herné.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 7 / 10

Je to detský titul. Pokiaľ som postrehol, tak na postup nemusíte splniť úplne všetky úlohy. Máte možnosť pohybovať sa medzi odomknutými lokalitami celkom voľne, takže nikdy nedôjde k nekontrolovaným výbuchom zlosti. Obtiažnosť protivníkov je závislá vo výraznej miere od vášho počtu nazbieraných kostí. Ak ich máte viac ako protivník, tak je to brnkačka. V prípade staršieho hráča je to na škodu, ale deti nemajú až tak tvrdé nároky na obtiažnosť, takže hodnotím ako lepší nadpriemer.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT (pre detského hráča a „psíčkarov“) 9 / 10

ZÁVEREČNÝ VERDIKT (pre všetkých ostatných) 6 / 10

Takže aká je vlastne hra Dog`s Life? Nebudem vás napínať. Nakoniec všetko dobre dopadne, zažijete neobyčajné dobrodružstvo o akom sa vám naozaj nesnívalo a budete mať dobrý pocit z rozumne investovaných peňazí. Je to výborná kúpa. Odborná verejnosť na Lipskom GC určite nebola podplatená, lebo inovatívne prvky sú neodškriepiteľné. V dnešnej záplave brutálnych krvákov je to tá najlepšia hra pre deti a normálnych ľudí.