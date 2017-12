Blitzkrieg 2 - boj o osud Európy opäť aktuálny

5. dec 2003 o 18:08 Ján Kordoš

Druhá svetová vojna pôsobí na tvorcov hier ako magnet. Z tohto prostredia sme sa dočkali akčných hier, stratégií (real-time aj ťahových) a aj RPGčiek. Každý si určite spomenie na slávny a úspešný Sudden Strike, ktorého druhý diel síce nebola až taká bomba, ale všetko to napravil Blitzkrieg, ktorý tvorí priamu konkurenciu tomuto titulu.

Pri pohľade na obrázky si všimnete prvú zmenu oproti jednotke, ktorá poteší – nový 3D engine, takže sa môžeme začať tešiť na trojrozmerné objekty, trojrozmerné jednotky v trojrozmernom prostredí. 2D sa dnes už jednoducho nenosí a Nival Interactive to len úspešne dokazujú. S novým enginom pribudla aj vlastnosť zničenia všetkého, čo na mape vidíte, takže si niekedy budete pripadať ako demolačná čata na výlete. Ale kvôli zábavnosti a nádherným efektom si určite každý zničí zopár domčekov už len z princípu.

Pribudnú aj nové druhy jednotiek, ktoré musíte vhodne skombinovať, aby vznikol smrtiaci kolos. Dôležitým faktorom v hre bude získavanie skúseností jednotiek v hre. Už sa neoplatí posielať na protivníka nekonečné hordy vojačikov, ale skúsené jadro radšej doplniť zelenáčmi, ktorí sa budú môcť priučiť a neprísť tak o svoj drahocenný život. K dispozícii budete mať aj zopár historických jednotiek, ktoré v minulosti dokázali niečo, s čím sa zapísali do historických análov.

Bojovať sa bude všade, kde si to len dokážete predstaviť a kde to história dovoľuje. Zavítame do horúcej Afriky, zaplávame si v Pacifiku a dokonca sa ocitneme aj v strednej Európe, takže návšteva Slovenska je možná (ale tvorcovia hry nič také nepovedali, takže to berte len ako môj dohad).

Kedy sa dočkáme dvojky Blitzkriegu ešte nie je jasné, ale určite to bude dôstojné pokračovanie úspešnej real-time stratégie.