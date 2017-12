Najpredávanejšie hry CD Projektu v novembri

4. dec 2003 o 0:57 Juraj Chrappa

Spoločnosť CD Projekt, ktorá na Slovensku distribuuje hry ako Worms 3D, Heroes of Might and Magic IV alebo Hľadá sa Nemo, a väčšinou ich kompletne lokalizuje do češtiny a dokonca slovenčiny (napr. Worms 3D), nám zaslala svoj rebríček najpredávanejších hier za november.

Hledá se Nemo Worms 3D Heroes IV Gold Robin Hood Baldurs Gate II PE Icewind Dale Iron Storm Trainz Heroes IV PE Fallout Tactics - Combat Mission Gold

V rebríčku hier pre PlayStation 2 sa uvádza iba prvé miesto – hra Pro Evolution Soccer 3 – pravdepodobne z dôvodu zatiaľ malej ponuky hier pre PS2. CD Projekt ešte nemá 10 PS2 titulov, aby mohol zostaviť takýto rebríček. Nedávno však získal práva na distribúciu hier od firmy Konami, situácia sa tým pádom v budúcnosti celkom určite zmení.

Zdroj: tlačováspráva