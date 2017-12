Týždeň vo vede

(27. 11. ­ 3. 12. 2003)

4. dec 2003 o 0:00 ZDENĚK URBAN

l Nigel Seddon z firmy BAE Systems v Bristole (Veľká Británia) dosiahol na špeciálnych prenosových linkách opačný Dopplerov jav ­ zvýšenie frekvencie vzďaľujúceho sa signálu.

l Podľa tímu Nicola D'Amica z Osservatorio Astronomico di Bologna sú zrážky dvoch neutrónových hviezd vo vesmíre desaťkrát častejšie, ako sa predpokladalo. Mal by to vždy sprevádzať silný impulz gravitačného žiarenia, ktoré predpovedá všeobecná teória relativity.

l Paul DeMott z Colorado State University s kolegami laboratórne potvrdil, že cirry ­ vláknité oblaky, výrazne ovplyvňujúce prenos tepla medzi Zemou a kozmickým priestorom a tým aj klímu ­ vznikajú najmä utváraním ľadových kryštálikov na čiastočkách prachu z minerálov.

l John Kappelman z University of Texas v Austine s kolegami zistil na základe etiópskych fosílií, že už pred 27 miliónmi rokov prosperovali v Afroarábii (vtedy oddelenej od Eurázie) predkovia dnešných slonov. A aj ich vymretí príbuzní ­ dinothériá s nadol zahnutými klami.

l James Liao z Harvard University s kolegami preukázal rýchlostnou kamerou a sondami na telách pstruhov, že ryby manévrujúce v búrlivej vode využívajú energiu reťazcov drobných vírov, ktoré vznikajú pri obtekaní ich tiel. Plávajú vtedy iba s pomocou niekoľkých svalov.

l Ryan Calsbeek a Thomas Smith z University of California v Los Angeles zistil genetickými testmi, že jaštery anolisy v Karibiku pri búrkach strhávajú morské prúdy a zanášajú ich na iné ostrovy. Výsledkom je zmiešavanie génov a brzdenie evolúcie nových druhov anolisov.

l Jednou z príčin mužskej neplodnosti môže byť, že spermiám na konci cesty takpovediac „dôjde para". Na myšiach bez génu pre iónový kanál, mobilizujúci energetické rezervy, aby spermia prenikla do vajíčka, to dokázal David Garbers z University of Texas s kolegami.

l Starnutie je stav mysle ­ a signalizácie. Tím Thomasa Randa zo Stanford University zistil, že starým myšiam vypadla biochemická signálna dráha zvaná Notch v svaloch. Po jej aktivácii omladli.

l Tím May Griffithovej z University of Ottawa vypestoval na „lešeniach" z prírodnej bielkoviny kolagénu a syntetického polyméru na báze N-izopropylakrylamidu bunky očnej rohovky a nervové bunky. Poslúžia ako optimálne implantáty pri liečbe rohovkovej slepoty.

l Tím Davida Greenberga z Buck Institute for Age Research (USA) zistil, že v mozgoch chorých na Alzheimerovu chorobu prebieha rast nových buniek ­ konkrétne v hippocampe, oblasti zasiahnutej chorobou zvlášť silne. Stimulácia tohto rastu by mohla viesť k novému spôsobu liečby.