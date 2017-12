Obloha v decembri

December si môžeme spestriť pozorovaním Geminíd s maximom 14. 12. večer. Zážitok môžeprikrášliť až 80 rojových meteorov za hodinu. Snímka je z 13. decembra 1996 a zachytáva pády meteroritov počas 1,5 hodiny.

Hneď po zotmení sa nízko nad západným obzorom lúči Severná koruna a Herkules . Veľmi si ich však nevychutnáme. Lepšie budeme na tom pri pozorovaní ďalších súhvezdí. Rýchlo sa rozlúčime aj s „letným trojuholníkom": Labuť, Lýra, Orol budú síce ešte nad západom i bližšie k severu, ale už strácajú pôvodný lesk. Ich miesta vysoko na oblohe postupne obsadia Perzeus a Povozník , zo zenitu klesá Kasiopeja . Juh obsadili zvieratníkové súhvezdia ­ postupne kulminujú Ryby, Baran, Vodnár , už večer odchádza Kozorožec , smelšie nastupuje Býk . Ochrannú ruku nad nimi prevzal veľký štvorec Pegasa pokračujúci Andromédou , ktoré postupne prechádzajú medzi zenitom a ekliptikou. Dlho pred polnocou vrcholí aj málo zreteľná Veľryba , vľavo dole od nej stúpa veľké, ale ešte nevýraznejšie súhvezdie Eridanus . V tom čase však už zrak každého čo i len náhodného pozorovateľa priťahujú Orión , v plnej kráse Býk , Blíženci , Malý pes . Priestor medzi ním a obrazcom Veľkého psa so Síriom vypĺňa nenápadný Jednorožec.

V druhej polovici noci nastupujú ešte nedávno ranné súhvezdia: Rak , Lev , pod nimi dlhá Hydra, zdola „chrániaca" trojicu málo známych malých súhvezdí Sextant , Pohár , Havran . Panna už dávno nie je zvestovateľkou rána, teraz sú ňou Váhy . Od večera urobí Veľký voz veľký oblúk sponad severozápadného obzoru nad severovýchodný. Podobne putuje Drak . O polnoci je v zenite ešte Cefeus , no do rána absolvuje oblúčik k severozápadu. Naopak, na severovýchode sa pred stúpajúcou Veľkou medvedicou tlačia Žirafa s Rysom . Pastier je už vysoko nad východným obzorom a my s údivom znova registrujeme aj Severnú korunu. Čiže to, čo sme večer videli zapadať, nachádzame ráno na východnej oblohe.

Ale to ešte nie je všetko: za nimi a bližšie k severu nadránom užasnutí vidíme Lýru a Labuť ­ s nimi sme sa večer lúčili. Až teraz si naplno uvedomíme, že decembrové noci sú ozaj dlhokánske.

Merkúr nás v decembri neohúri. Viditeľný bude len v jeho prvej polovici, aj to skoro večer nízko nad juhozápadným obzorom. O to viac sa môžeme tešiť na oveľa jasnejšiu Venušu v Strelcovi. Z večerného súmraku sa stále smelšie vynára nad juhozápadný obzor ako jasná Večernica. 25. decembra večer nás upúta v konjunkcii s dvojdňovým úzkym kosáčikom Mesiaca. Jagavá Večernica prichádza, no ani nedávna jesenná „hviezda" Mars (keď bol nezvyklo blízko) sa nechce vzdať svojich pozícií. Ešte aj v decembri bude ovládať južné a juhozápadné nebo už od večera.

Jasný Jupiter pod Levom vychádza stále skôr, začiatkom decembra pred polnocou, koncom mesiaca ešte hodinu a pol včaššie. Najskôr si ho všimneme ráno 16. 12., keď v jeho blízkosti bude Mesiac pred poslednou štvrťou. So stúpajúcou jasnosťou začne (o mesiac-dva) pomaly dominovať večernej oblohe. Zatiaľ tam vládne zjasňujúci sa Saturn uprostred Blížencov. Neskôr večer 10. 12. sa k nemu priblíži Mesiac dva dni po splne. Ich konjunkcia sa odohrá na príťažlivom pozadí krásnych súhvezdí. Nejasný Urán kulminuje už za súmraku, zapadá hodinu pred polnocou, ale voľným okom ho v meste nezbadáte. Mimo obývaných oblastí to skúste s binokulárom a hviezdnou mapkou ­ takto ho vo Vodnárovi nájdete skôr. S Neptúnom v Kozorožcovi to bude oveľa ťažšie ­ je málo jasný a zapadá skoro večer. S Plutom nebude žiaden problém: zapadá i vychádza takmer so Slnkom, jednoducho v noci nad obzorom nebude.