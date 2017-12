Zabil Alexandra Veľkého nílsky vírus?

Otrava jedom, parazitická infekcia, chrípka, týfus, obrna - tieto choroby až doteraz prichádzali do úvahy ako príčina smrti Alexandra Veľkého - Macedónskeho, jedného z najslávnejších vojvodcov v histórii. Ovládal Macedóniu, zvíťazil nad Peržanmi a trúfol

4. dec 2003 o 0:00

foto

si aj na Indiu. Smrť si ho našla v Babylone, blízko dnešného Bagdadu, v roku 323 pred n. l. Mal 32 rokov.

Teraz prišli s novou teóriou príčiny jeho smrti epidemiológ John Marr z Virginia Department of Health v Richmonde a odborník na infekčné choroby Charles Calisher z Colorado State University vo Fort Collinse. Svoju teóriu vysvetlili v rozsiahlom článku v odobrnom časopise Emerging Infectious Diseases.

Odrazovým mostíkom pre ich úvahy sa trochu nečakane stala pasáž z diela historika Plutarcha, kde sa hovorí, že pred bránami Babylonu Alexander uvidel veľké hejná havranov, ktoré lietali okolo neho a tak dlho do seba ďobali, až niektoré padli mŕtve k jeho nohám. Americkí vedci sa nazdávajú, že havrany mohli hynúť práve na horúčku západného Nílu, lebo proti tejto chorobe vtedy boli obzvlášť citlivé. Keď zadali do diagnostického počítačového programu príznaky Alexandrovej choroby (infekciu dýchacích ciest, poruchu činnosti pečene, vyrážky na koži) a ako jednu z okolností vzniku choroby uviedli výskyt mŕtvych vtákov v okolí, program určil diagnózu jednoznačne: môže to byť jedine západonílsky vírus.

Túto diagnózu však trochu podkopáva fakt, že západonílsky vírus ohrozuje najmä starších ľudí s oslabeným imunitným systémom. Alexander bol vtedy na vrchole síl a ťažko uveriť tomu, že podľahol uštipunutiu infikovaného komára. Thomas Mather, epidemiológ z University of Rhode Island v Kingstone, to komentoval v Nature Science Update slovami: „Ak bol naozaj taký veľký, táto choroba ho nemohla dostať."

Takže záhada smrti veľkého vojvodcu, napriek úsiliu dvoch expertov, nie je vyriešená ani po viac ako 2300 rokoch. (ač)