Star Wars: Knights of the Old Republic - Hviezdne vojny v RPG bombe

Svet Hviezdnych vojen sa už objavil v hrách snáď všetkých žánrov, len na RPG sa nejako zabúdalo. Až do dnes. Pretože najväčšie vývojárske hviezdy z Bioware nám prinášajú RPG ako remeň.

3. dec 2003 o 17:30 Tomáš Koza

Každá jedna hra od spoločnosti Bioware bola pre mňa absolútnou modlou, niečím na čo nezabudnem do konca života. Niečo podobné by som mohol vyhlásiť aj o legende s názvom Lucas Arts, doslova som žral takmer každú ich hru. Veď Hviezdne vojny to je svet, ktorý pohltil takmer každého fanúšika sci-fi, a nielen ich. Až donedávna som si nevedel predstaviť spoluprácu týchto dvoch spoločností. RPG v ktorom sú na každom kroku vidieť stopy Bioware, vo svete Star Wars, znelo to ako projekt dopredu odsúdený na úspech, možno trochu ako utópia.

Väčšina hier z prostredia Star Wars má svoj typický príbeh. Hlavná kladná postava (zákonite Jedi) verzus hlavná záporná postava (pochopiteľne nejaký Sith, ktorý po väčšinou má ešte nejakého toho učňa). Podobná príbehová kostra je aj v Knitghs of the Old Republic (KOTOR), s tým rozdielom, že KOTOR sa odohráva 4000 rokov pred vojnou medzi Rebelmi a Impériom. Teda v časoch, keď ešte neexistoval ani mocný Majster Yoda a Sithi sa dali počítať na tisíce, desaťtisíce možno stotisíce. Boli ale trošku rozdielny, k sithom sa mohol pridať takmer každý, v tých časoch boli v podstate obdobou Impéria. Na druhej strane proti nim stojí Republika, ktorá si vás najala pre vaše schopnosti. Po útoku na vesmírnu loď prežije len pár členov posádky, medzi nimi aj vy.

Počas strastiplnej cesty narazíte na množstvo postáv, medzi nimi aj na také, ktoré sa k vám môžu pridať a bojovať po vašom boku. Tieto postavy sú ale v porovnaní s inými hrami v niečom výnimočné. Každá z nich má svoj osobitý životný príbeh, osobité charakterové črty a svoje vlastné pocity. Títo vaši spoločníci preto nie sú len tiché stroje na zabíjanie nepriateľov. Častokrát sa zapájajú do rozhovorov a vyjadrujú svoje myšlienky. Postupne počas hry sa vám bude odkrývať ich životný príbeh a budete zisťovať, aký sú a prečo konajú tak, ako konajú.

Vrhnime sa spoločne na to, čo je v celej hre najdôležitejšie, a to je vaša hlavná postava. Na začiatku máte na výber z 3 povolaní, pričom každé z nich je v mužskom aj v ženskom prevedení. Menovite sú to Soldier, Scout a Scoundrel. Áno správne, nie je medzi nimi žiaden rytier rádu Jedi. Autori vás ale o túto možnosť rozhodne neochudobnili. Keďže váš hrdina má v sebe talent, o ktorom nikto nevie, budete sa môcť časom stať aj jedim. Keďže sa jedná o RPG, tak postavy sa v hre vyvíjajú. Vývoj postáv je veľmi, veľmi podobný vývoju postáv v tretej edícii pravidiel AD&D. Na začiatku si navolíte vlastnosti ako sila, obratnosť... ktoré sa môžu časom vylepšovať, avšak veľmi pomalým tempom. Postupom na úrovne si môžete pridávať bodíky do skillov, ktoré zahŕňajú napríklad schopnosť opravovať, hackovať, liečiť a podobne. Okrem toho si čas od času môžete pridať aj bod do tzv. featov, ktoré zahŕňajú špecializáciu na rôzne typy zbraní, špeciálne pohyby, schopnosť používať implantáty atď.

Celým svetom hýbe hazardná hra s názvom Pazzak. Jedná sa v podstate o akúsi obdobu Black Jacku, alebo ak chcete Oka. Pričom nejde len o náhodu, ale hru máte možnosť priamo ovplyvniť kartami, ktoré vaše body znižujú alebo zvyšujú. Existujú rôzne druhy týchto kariet, ktoré môžete kupovať u rôznych obchodníkov, pričom niektoré vzácnejšie nekúpite u každého. Okrem toho si môžete privyrobiť aj pretekaním, v ktorom na rozdiel od Pazzaku nejde o rozum ale o vaše schopnosti. Na obidvoch minihrách môžete prísť k celkom slušným peniazom.

Osobitou súčasťou hry sú boje. Tie sú prakticky totožné s inými hrami od Bioware. Aby som bol konkrétnejší, tak sa odohrávajú v reálnom čase, pričom hocikedy si môžete hru zastaviť a naplánovať tak ďalší postup v boji, poprípade meniť výzbroj, zadávať úlohy pre vašu skupinu. Celá hra je v pohľade tretej osoby, takže logicky nebudete ovládať obrovskú skupinu postáv, maximálne len 3 naraz, vrátane tej hlavnej. Tie môžete vyzbrojovať všetkým možným, od klasických blasterov, cez širokú škálu brnení a rôznych energetických štítov, až po meče (nielen tie svetelné).

GRAFIKA 9 / 10

Z grafiky som bol krátko po spustení hry úplne unesený, na dnešné pomery je to viac než len slušné. Väčšina textúr je vynikajúca, hovorím väčšina, pretože občas som mal pocit, akoby boli niektoré textúry nedorobené, alebo skôr odfláknuté v porovnaní s tými ostatnými. Čo sa týka svetelných efektov, tak tu je to praktický dokonalé. Všetky odrazy svetla sú vynikajúce, taktiež efekty blasterov, iskry odletujúce po úderoch mečom a podobne. Obzvlášť sa mi páčil odraz svetla na niektorých mimozemšťanoch, konkrétne tých, ktorí majú slizkú pokožku. Ten odraz v spojení s textúrou vyzerá veľmi realisticky. Animácia postáv je výborná, obzvlášť pri súboji na meče. Na vysokej úrovni je aj gestikulácia a mimika tváre postáv. Krásne rozoznáte, či sa daná postava mračí alebo čuduje. V podstate ide o výborne odvedenú prácu až na pár detailov, ako napríklad voda, ktorá sa mi zdala trošku nereálna a ako som už spomenul niektoré textúry, ktoré v porovnaní s ostatnými pôsobia primitívnejšie.

INTERFACE 9 / 10

Tak toto je ďalšia kategória v ktorej KOTOR boduje. Jediným mínusom je snáď len pomerne zdĺhavá inštalácia, ktorá sa dá ospravedlniť tým, že hra je až na štyroch CD. V dnešnej dobe síce nič neobvyklé, ale predsa len to nie je ten zlatý stredný priemer. Grafiku môžete nastavovať pred spustením hry, kde si môžete dokonca otestovať váš systém a zistiť tak, či spĺňate všetky normy. Okrem toho môžete kompletne všetky nastavenia meniť počas chodu hry. Veľkú pochvalu si autori zaslúžia za to, že konečne vysvetlili všetky položky v nastaveniach grafiky. Od antialiasingu až po anisotropic filtering, čo určite pomôže každému začínajúcemu hráčovi.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Rozhodne najsilnejšia stránka hry. Autori v podstate preniesli atmosféru známu z hier ako Baldur's Gate alebo ešte lepšie, Icewind Dale, keďže aj KOTOR je dosť akčne ladený, do sveta Star Wars. Obrovské množstvo úloh a rôznych questov pre temnú aj pre svetlú stranu vesmíru. To znamená, že si konečne budete môcť plnohodnotne vyskúšať aj hru za zlú postavu, pričom to aspoň zo začiatku vyzerá tak, že tí zlí to majú o niečo ľahšie. Teda prinajmenšom lacnejšie, takže som mal dosť veľký problém odolať temnej strane, ale nakoniec som ostal verný dobru ;-). Mne osobne sa veľmi páčil fakt, že hra sa odohráva dávno pred hociktorým z filmov a dej tak neobsahuje žiadnu spojitosť s hocijakou inou hrou poprípade filmom z tohto prostredia, takže je tu obrovský priestor pre vyniknutie nového príbehu a pohľadu na tento úžasný svet. Úctyhodná je aj dĺžka tohto skvostu. KOTOR hrám aktívne už týždeň a som tesne pred polovicou, no je to len taký môj skromný odhad, možno hra príde s niečím neočakávaným. Spočiatku som uvažoval nad maximálnou známkou, keďže KOTOR ma chytil od prvej sekundy a baví ma stále. No potom som si uvedomil, že počas hrania ma štval trochu neohrabaný inventár a taktiež denník. V ktorom síce môžete úlohy zoraďovať podľa rôznych kritérií, mne osobne ale chýbal nejaký filter, ktorý by napríklad odstránil questy pre zlé postavy poprípade questy, ktoré sa netýkajú tej planéty na ktorej sa práve nachádzate a pod.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Nad hodnotením v tejto kategórii som tiež tak trošku polemizoval a dlho rozmýšľal. Zvukovým efektom vo všeobecnosti nemám čo vytknúť, všetky sú na veľmi vysokej úrovni. Dabing je veľmi profesionálny, nenájdete tu ani kixy, ktoré sú typické pre iné hry, mám na mysli flegmatický prístup k situáciám, v ktorých ide o život. Pochváliť autorov môžeme aj za to, že mimozemšťanov nenadabovali v angličtine, ale v ich tradičný dialektoch. Aby som sa ale dostal k dôvodu, prečo som hodnotil tak, ako som hodnotil, keď zatiaľ len chválim. A to je fakt, že hlavná postava je nemá, teda nie je nadabovaná. Pôsobí to veľmi rušivo a nemyslím, že pre spoločnosti s takými rozpočtami by to bol nejaký problém nadabovať dialógy pre obe pohlavia.

HUDBA 9 / 10

Hm...čo dodať k hudbe? Veď značka Lucas Arts so sebou prináša aj práva na hudbu tak typickú pre svet Hviezdnych vojen. No napriek tomu autori nezaspali dobu a hudobnú stránku hry obohatili o množstvo nových melódií, ktoré do hry skvele zapadajú. Takže v podstate nemám čo vytknúť, skvelá práca.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 8 / 10

No čo sa týka A.I., tak v tejto hre je to s jeho hodnotením trošku problematické, keďže tu v podstate nie je žiaden priestor, aby umelá inteligencia vynikla. S nepriateľmi som v tejto oblasti nemal žiadne zlé skúsenosti. A čo sa týka vašich postáv, tak sa mi stalo možno 2-3 krát, že sa mi jedna z postáv niekde zasekla. No a ako je to s obtiažnosťou? Ako sa už stalo tradíciou, hra ponúka 3 úrovne obtiažnosti. Len sa mi zdalo, že je to trošku posunuté, pretože na strednej sa mi celá hra zdala až príliš ľahká, snáď len na niektoré momenty. Takže odporúčam hrať na najťažšej obtiažnosti, ak si chcete čo to užiť.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Táto hra je svojím spôsobom niečím novým, pretože RPG vo svete Star Wars sme tu tuším ešte nemali. Na druhej strane je to absolútne klasické RPG typu Icewind Dale. K tomu naviac grátis dostanete výbornú grafiku, množstvo hodín zábavy, nejaké tie minihry na odreagovanie. Čo viac si RPG-pozitívny hráč môže priať? Neviem ako vy ale, ja som nad mieru spokojný, je to jednoducho bomba.